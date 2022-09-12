Українські військові адміністрації найближчим часом відновлять роботу на деокупованих територіях, - Веніславський

Українські військові адміністрації можуть відновити функціонування на звільнених від російської окупації територіях за тиждень-два.

Таку думку висловив на брифінгу представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно буде забезпечена безпека місцевого населення, будуть проведені органами сектору безпеки та оборони зачистки і на тих територіях, які нещодавно були тимчасово окупованими, і там не залишиться військовослужбовців країни-окупанта, комбатантів, я гадаю, одразу ж почнуть здійснювати діяльність органи державної влади України. Це настане дуже швидко. Я гадаю, протягом наступних там одного-двох тижнів ми вже побачимо функціонування на територіях, які були звільнені, повноцінних військових адміністрацій", - сказав він.

Парламентарій також зазначив, що відновлення управлінських функцій на цих територіях визначається, зокрема, законодавством про правовий статус військових адміністрацій та порядок призначення їхніх керівників.

"У всіх адміністративно-територіальних одиницях, звільнених від російської окупації, буде визначено керівників військових адміністрацій, які на перехідний період, доки там не буде повністю відновлено всю систему влади та органів місцевого самоврядування, здійснюватимуть управлінські функції", - уточнив Веніславський.

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