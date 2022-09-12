Nissan відмовився відновлювати виробництво у Росії

Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці, до грудня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Виробництво призупинено в Санкт-Петербурзі до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і будемо вживати необхідних заходів", — сказав представник Nissan.

Виробництво було зупинено у березні після вторгнення Росії в Україну. Планувалося, що завод відновить свою роботу наприкінці вересня. Проте, через труднощі з отриманням запчастин з Європи та Японії, відновлювати виробництво поки не планують.

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