Nissan відмовився відновлювати виробництво у Росії
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Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці, до грудня 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Виробництво призупинено в Санкт-Петербурзі до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і будемо вживати необхідних заходів", — сказав представник Nissan.
Виробництво було зупинено у березні після вторгнення Росії в Україну. Планувалося, що завод відновить свою роботу наприкінці вересня. Проте, через труднощі з отриманням запчастин з Європи та Японії, відновлювати виробництво поки не планують.
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Кіт Семен
показати весь коментар12.09.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 3
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