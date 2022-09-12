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Росіяни посилили репресії проти українців на окупованих територіях, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Розлючені успіхами ЗСУ, росіяни посилили репресивні заходи проти українців на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти з подвійною силою і ентузіазмом вишукують представників руху спротиву. Вони посилюють свої поліцейські заходи і терористичні підходи щодо чоловіків, які знаходяться на окупованій території. Продовжується практика подворових обходів, вишукування на людях тих самих татуювань. Тобто практика їх дій в принципі не змінюється. Тільки час від часу її посилюють або послаблюють", - розповіла вона.

Також читайте: ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Коли підем на Донецьк мабуть 90% шуганеця в рашку.
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12.09.2022 14:58
+3
чем сильнее давят тем больнее ударят... закон физики учили кацапы...
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12.09.2022 14:52
+3
💯%!
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12.09.2022 15:48
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чем сильнее давят тем больнее ударят... закон физики учили кацапы...
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12.09.2022 14:52 Відповісти
Це погано, це нелюди,але... може тепер у декотрих любителів руського мира відпаде бажання кидатися під українськи танки? Тепер скрізь відео як українські танки вже зустрічають на колінах та з квітами, путлер сам того не бажаючи об,єднав українців ще більше.
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12.09.2022 14:54 Відповісти
До чого ви це написали? Аби написати? Кого ви бачили на півдні з квітами?

І забирають туди не ждунів.
Думайте хоть інколи, що писати.

І з огляду на ваш допис, ви самі не усвідомлюєте все, і до об'єднання не готові в першу черг.
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12.09.2022 15:00 Відповісти
Слухай, ти на кого п,ятками чиркаєшь? Ти ось зареструвався місяць назад,а я тут з 14 року пишу ,і знаю що пишу.Були такі любителі ,що кидалися у 14 році під Українські танки, і я це бачила, і рада що такого непотрібу все меньше.Зараз повний ютуб відео,як люди на звільнений теріторіях стоять на колінах на обочинах доріг радіючи звільненню від окупантів. Мені не треба ваших висновків дурнуватих,я віддала на війну за Україну єдиного сина.З оглдяду на те що ви написали ,ви не усвідомили що прочитали.Їди геть новоспечений недоумок!
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12.09.2022 15:40 Відповісти
Ми не обговорюємо новину з 14го року. Ми обговорюємо, що відбувається на півдні з лютого 2022року. Ніхто нікого квітами не зустрічав.
тому я вас і запитую, до чого ви в цій темі це написали?
І, ваше «…але». Що значить? Якщо катують/допитують/утримують атовців, активістів, родичів силовиків, свідомих проукраїнських громадян - то це добре, бо когось об'єднає?! А сепари з того нічого не зрозуміють, вони співучасники.
Тако ж як і багато кому все рівно хто де на підвалі, поки особисто не торкнулось.
Вам шана за сина, безумовно, прийміть мої співчуття…
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12.09.2022 16:16 Відповісти
Меня не треба співчуття , мій син живий і здоровий захищає Україну!Я не пишу під надуманим ніком, я заходжу через ФБ і кожен хто бажає може відвідати мою сторінку і побачити чи я "до об'єднання не готові в першу черг." , як ви написали, ви ображаєте людей тут навмисно ,щоб зробити сварку? Я вам не писала взагалі,до чого ви чепляєтесь?Що зараз зустрічають з квітами українськи танки? і навіть на колінах! Ви взмозі прочитати адекватно написане? Думаю- ні.Так ось вам відео.і вже мовчить як не праві,тут люди з 14 ті ,що ще з Майдану були
за Україну,це вам для інформаціі.
https://www.youtube.com/watch?v=kDJsc69sUcw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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12.09.2022 16:53 Відповісти
То добре! Сину вашому здоров'я, хай Бог береже!
про квіти - визнаю помилку, вибачаюсь, реакція надмірма по особистим причинам, «зачепило» то «..але» і відсутність фактів кидання під танки на півдні.
Сваритися з вами не збирався, ображати тим паче.
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12.09.2022 17:25 Відповісти
Колобаранти були і є навіть на Львіщині та Закарпаті,навіть при владі є, тому,як ви не бачили ,то не значить що цього не було,я могла би вам вислати доказати,але не хочу ту гидоту виставляти сюди,вони того не варті і дивитися на них огидно.
За теплі побажання- дякую, в мене і чоловік воював з 2015 , після контузіі комісований,зараз у треобороні міста,знову зі зброєю. Ми ,мами ,щоб ви знали,теж воюємо разом із дітьми ,і не тільки у соцмережах ,але і душею ,і тілом,бо коли навіть засинаєш ти все рівно поряд із своєю дитиною,мамини молитви теж боронять нашіх воїнів.
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12.09.2022 17:38 Відповісти
В курсі за колаборантів, та вони на півдні сиділи нижче трави, розквіло гівно в квітні, коли увірували, що «расея навсегда». Всі вже їх добре бачать, і нічого хорошого їх не чекає. Важко зрозуміти , як деякі твої вчорашні знайомі, начебто адекватні, перетворилися на звичайне лайно. Та багато таких, що навпаки приємно здивували
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12.09.2022 18:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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12.09.2022 17:08 Відповісти
Терор, як він є. В новині не висвітлено, що відбувається з тими кого знаходять…
Здохніть кляті кацапи!
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12.09.2022 14:55 Відповісти
Може поїдеш та з,ясуєшь що там відбувається ,замість тут базікати,то і кацяпа швидше здохне , а від твоїх лозунгів тут нічого не змінеться,розумнику.
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12.09.2022 15:47 Відповісти
Не хвилюйтесь, я звідти. Не з новин, як дехто, в курсі що і як
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12.09.2022 16:20 Відповісти
Якщо ти звідти то не задавай дурні питання- росскажить як репресують мешкаців у подробицях.
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12.09.2022 17:01 Відповісти
Нічого доброго, навіщо вам ті подробиці..
Мій добрий друг провів там три тижні… пройшло майже 4місяці, ще фізично не відновився повністю. Психологічно - годі казати.
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12.09.2022 17:48 Відповісти
Коли підем на Донецьк мабуть 90% шуганеця в рашку.
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12.09.2022 14:58 Відповісти
💯%!
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12.09.2022 15:48 Відповісти
 
 