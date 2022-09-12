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Росіяни посилили репресії проти українців на окупованих територіях, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розлючені успіхами ЗСУ, росіяни посилили репресивні заходи проти українців на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окупанти з подвійною силою і ентузіазмом вишукують представників руху спротиву. Вони посилюють свої поліцейські заходи і терористичні підходи щодо чоловіків, які знаходяться на окупованій території. Продовжується практика подворових обходів, вишукування на людях тих самих татуювань. Тобто практика їх дій в принципі не змінюється. Тільки час від часу її посилюють або послаблюють", - розповіла вона.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль
показати весь коментар12.09.2022 14:58
+3 VOLVO XC 70
показати весь коментар12.09.2022 14:52
+3 Лилия Стацкая
показати весь коментар12.09.2022 15:48
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Будь ласка, зачекайте...
І забирають туди не ждунів.
Думайте хоть інколи, що писати.
І з огляду на ваш допис, ви самі не усвідомлюєте все, і до об'єднання не готові в першу черг.
тому я вас і запитую, до чого ви в цій темі це написали?
І, ваше «…але». Що значить? Якщо катують/допитують/утримують атовців, активістів, родичів силовиків, свідомих проукраїнських громадян - то це добре, бо когось об'єднає?! А сепари з того нічого не зрозуміють, вони співучасники.
Тако ж як і багато кому все рівно хто де на підвалі, поки особисто не торкнулось.
Вам шана за сина, безумовно, прийміть мої співчуття…
за Україну,це вам для інформаціі.
https://www.youtube.com/watch?v=kDJsc69sUcw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
про квіти - визнаю помилку, вибачаюсь, реакція надмірма по особистим причинам, «зачепило» то «..але» і відсутність фактів кидання під танки на півдні.
Сваритися з вами не збирався, ображати тим паче.
За теплі побажання- дякую, в мене і чоловік воював з 2015 , після контузіі комісований,зараз у треобороні міста,знову зі зброєю. Ми ,мами ,щоб ви знали,теж воюємо разом із дітьми ,і не тільки у соцмережах ,але і душею ,і тілом,бо коли навіть засинаєш ти все рівно поряд із своєю дитиною,мамини молитви теж боронять нашіх воїнів.
Здохніть кляті кацапи!
Мій добрий друг провів там три тижні… пройшло майже 4місяці, ще фізично не відновився повністю. Психологічно - годі казати.