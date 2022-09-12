Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай
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Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазаначив, що звільнені населені пункти Луганської області є, там триває зачистка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми", - підкреслив Гайдай.
Очільник ОВА звернувся до місцевих мешканців:
"Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Допомагаємо та підтримуємо до Перемоги!".
Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки.
"Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність - ми їхали з дому, а вони з "заробітків", які є пограбуваннями, в чергах на виїзд автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має "у вєлікой держави". В тих населених пунктах, де росармія залишилася - їхні бійці деморалізовані, готуються до поразки, хочуть теж тікати і пиячать", - пише Гайдай.
Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти
"Сьогодні провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів, після команди військових. Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку. До уваги колаборантів! Залишитеся і буде сподіватися, що не згадаємо; чи поїдете і будете переховуватися - ми знайдемо кожного, де б ви не були. 2014-й не повториться", - заявив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Але шось я сприймаю гайдая як такого казкаря
Де там обссаний зе-Сивохо зі своїм "услышь Домбас?"👇
Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти Джерело: https://censor.net/ua/n3366609
Щось цей віце-Арестович забагато казок розповідає.
Побачимо, як він в майбутньому реально, а не на словах, організує допомогу справді звільненим селам і містам Луганщини. А такі обов'язково будуть, поза всяким сумнівом!
реально, это стадо Z-баранов.....