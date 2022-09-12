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Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

куземівка

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазаначив, що звільнені населені пункти Луганської області є, там триває зачистка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми", - підкреслив Гайдай.

Очільник ОВА звернувся до місцевих мешканців:

"Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Допомагаємо та підтримуємо до Перемоги!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор. ФОТО

Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки.

"Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність - ми їхали з дому, а вони з "заробітків", які є пограбуваннями, в чергах на виїзд автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має "у вєлікой держави". В тих населених пунктах, де росармія залишилася - їхні бійці деморалізовані, готуються до поразки, хочуть теж тікати і пиячать", - пише Гайдай.

Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти

"Сьогодні провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів, після команди військових. Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку. До уваги колаборантів! Залишитеся і буде сподіватися, що не згадаємо; чи поїдете і будете переховуватися - ми знайдемо кожного, де б ви не були. 2014-й не повториться", - заявив Гайдай.
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Топ коментарі
+13
Сватово завжди було проукраїнське, мої предки звідти, на розділ від наприклад Станиці Луганської. Після звільнення, кацапи сподіваюсь втечуть, та треба заселити Луганщину справжніми українцями. Землі там добрі, родючі.
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12.09.2022 15:10
+10
Як не прикро говорити,але велика частина мешканців Донбасу,які там залишились, є прихильникі московії Наші бійці сповіщають,що вони вороже ставляться до наших бійців Тому потрібно про це говорити і знати. Там є вороги українського народу і до них потрібно тільки так відноситись--ВОРОГ. Виховувати і перевиховувати їх безперспективно ЦІ "прихильники" є винуватці всіх бід,вони звали путіна,сприяли створення своїх бандоформувань,воювали проти України. Єдине виховання--тяжка робота в лагерях по відновленні розбитих будинків,шахт,підприємств.
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12.09.2022 15:57
+8
Жадан, який зі Старобільська, теж розповідав, що північ Луганщини це зовсім не те саме, що індустріальний південь
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12.09.2022 15:37
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Шо там Шойгу, когда будет докладывать что вся луганщина "асвабадена"?
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12.09.2022 15:02 Відповісти
а він ще живий??
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12.09.2022 15:04 Відповісти
путин его знает...может уже сбухался
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12.09.2022 15:55 Відповісти
погнали наші городських
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12.09.2022 15:03 Відповісти
Луганськ жде.
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12.09.2022 15:04 Відповісти
Блін якшо це правда це просто супер

Але шось я сприймаю гайдая як такого казкаря
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12.09.2022 15:05 Відповісти
Думаю, на той час її це зовсім не турбувало.
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12.09.2022 15:57 Відповісти
А, шо там неля штепа?
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12.09.2022 15:09 Відповісти
Сватово завжди було проукраїнське, мої предки звідти, на розділ від наприклад Станиці Луганської. Після звільнення, кацапи сподіваюсь втечуть, та треба заселити Луганщину справжніми українцями. Землі там добрі, родючі.
показати весь коментар
12.09.2022 15:10 Відповісти
Жадан, який зі Старобільська, теж розповідав, що північ Луганщини це зовсім не те саме, що індустріальний південь
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12.09.2022 15:37 Відповісти
Північь це взагалі Слобожанщина.
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12.09.2022 15:49 Відповісти
Це правда, але за СРСР хлопці з Луганщини, які були в армії, завжди асоціювали себе з Україною і поверхнево поводилися до кацапів. Але влада ригів на місцях, та кацапська пропаганда зробили з людей малоросів.
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12.09.2022 15:55 Відповісти
Сватово - це північ Луганщини, по суті Слобожанщина. Я читав, що у 2014 мешканці власноруч погнали бойовиків "лнр".
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12.09.2022 15:58 Відповісти
Так і було. Пам'ятаю це.
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Кацапські покидьки...
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12.09.2022 15:21 Відповісти
За "освобождение ЛНР" бункерный упырь двух героев россии выдал -- Суровикину и Лапину, если не ошибаюсь. А "герои-то ненастоящие" ...
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12.09.2022 15:27 Відповісти
це тому, що русьня і колоборанти розуміють і поважають силу.

Де там обссаний зе-Сивохо зі своїм "услышь Домбас?"👇

Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти Джерело: https://censor.net/ua/n3366609
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12.09.2022 15:31 Відповісти
Ті два села,які не здалися, є символом нескореної Луганщини
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12.09.2022 15:41 Відповісти
Одне з них - Білогорівка - на DeepstateMap показана, на жаль, як окупована. Сподіваюсь, що вже не надовго.
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12.09.2022 17:53 Відповісти
А як там на околиці Лисичанськ українські захисники. Гайдай писав,що Луганська прийняла естафету
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12.09.2022 18:17 Відповісти
Таки да, там вже якесь село звільнили, на півдорозі від адмінмежі області до Сватового.
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12.09.2022 19:11 Відповісти
Уважаемые украинцы, мои поздравления. Многие на меня злились, что уход ***** из под Киева, я не считал военной операцией. Но я за объективность, они ушли поскольку получили приказ, а не потому что их выбили. А вот теперь именно выбивают. И это успешная военная операцияю
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12.09.2022 15:41 Відповісти
Получили приказ в результат провала своей военной операции по взятию Киева и потому, что их позиции начала обходить с севера. Всё это стало результом успешных оборонительных действий ВСУ. А сейчас пример успешных наступательных действий. И оборона и наступление - военные операции.
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12.09.2022 16:06 Відповісти
Русня отримала наказ, тому що жорстко отримала у щелепу. І нам наср@ть, як це у вас називається.
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12.09.2022 16:06 Відповісти
Эту жирную обассанную мразь Зеленский назначил в РНБО, против , чего выступил генерал Кривонос и был уволен‼️‼️Не АБСУРД ЛИ⁉️
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12.09.2022 15:45 Відповісти
Та Зеленський генералу Кривоносу через кілька років персональне запрошення з поклоном принесе на новорічний концерт "95-го кварталу" з власною участю .
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12.09.2022 15:56 Відповісти
Як не прикро говорити,але велика частина мешканців Донбасу,які там залишились, є прихильникі московії Наші бійці сповіщають,що вони вороже ставляться до наших бійців Тому потрібно про це говорити і знати. Там є вороги українського народу і до них потрібно тільки так відноситись--ВОРОГ. Виховувати і перевиховувати їх безперспективно ЦІ "прихильники" є винуватці всіх бід,вони звали путіна,сприяли створення своїх бандоформувань,воювали проти України. Єдине виховання--тяжка робота в лагерях по відновленні розбитих будинків,шахт,підприємств.
показати весь коментар
12.09.2022 15:57 Відповісти
Ну не знаю, села на донеччині там чисто українці, на відміну від великих міст, куди Сралін звозив кацапських урків.
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12.09.2022 20:22 Відповісти
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12.09.2022 16:26 Відповісти
Якщо вірити карті й офіційним зведенням, єдиними звільненими населеними пунктами Луганщини є Сергій і Гайдай.
Щось цей віце-Арестович забагато казок розповідає.
Побачимо, як він в майбутньому реально, а не на словах, організує допомогу справді звільненим селам і містам Луганщини. А такі обов'язково будуть, поза всяким сумнівом!
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12.09.2022 17:26 Відповісти
~Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти ~
реально, это стадо Z-баранов.....
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12.09.2022 18:04 Відповісти
 
 