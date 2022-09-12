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Каждый сантиметр Луганщины отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом". После окончательной деоккупации Лимана эстафету принимаем мы, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

куземівка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что освобожденные населенные пункты Луганской области есть, там идет зачистка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"После окончательной деоккупации Лимана - эстафету принимаем мы", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА обратился к местным жителям:

"Деокупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут. Каждый сантиметр луганской земли отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом". Помогаем и поддерживаем к Победе!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг. ФОТО

Он отметил, что оккупанты торопливо покидают Луганщину. Повторяется история 24-25 февраля, только наоборот.

"Теперь россияне и коллаборанты чувствуют то, что чувствовали мы. Но есть одно существенное отличие - мы ехали из дома, а они с "заработков", которые по сути являлись ограблением, в очередях на выезд автомобили со стиралками и другими вещами современной жизни, которых нет "у великой державы". В тех населенных пунктах, где росармия осталась - их бойцы деморализованы, готовятся к поражению, хотят тоже бежать и пьянствовать", - пишет Гайдай.

Глава Луганщины подчеркнул, что в населенных пунктах, где партизаны подняли украинские флаги – они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять.

"Сегодня провел совещание со всеми председателями громад Луганщины, чтобы они были готовы оперативно возвращаться в населенные пункты, после команды военных. Мы уже готовимся к возобновлению процесса жизнедеятельности громад. Ждем отмашку. Вниманию коллаборантов! Останьтесь и будете надеяться, что не вспомним; поедете и будете прятаться - мы найдем каждого, где бы вы ни были. 2014-й не повторится", - заявил Гайдай.
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Топ комментарии
+13
Сватово завжди було проукраїнське, мої предки звідти, на розділ від наприклад Станиці Луганської. Після звільнення, кацапи сподіваюсь втечуть, та треба заселити Луганщину справжніми українцями. Землі там добрі, родючі.
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12.09.2022 15:10
+10
Як не прикро говорити,але велика частина мешканців Донбасу,які там залишились, є прихильникі московії Наші бійці сповіщають,що вони вороже ставляться до наших бійців Тому потрібно про це говорити і знати. Там є вороги українського народу і до них потрібно тільки так відноситись--ВОРОГ. Виховувати і перевиховувати їх безперспективно ЦІ "прихильники" є винуватці всіх бід,вони звали путіна,сприяли створення своїх бандоформувань,воювали проти України. Єдине виховання--тяжка робота в лагерях по відновленні розбитих будинків,шахт,підприємств.
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12.09.2022 15:57
+8
Жадан, який зі Старобільська, теж розповідав, що північ Луганщини це зовсім не те саме, що індустріальний південь
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12.09.2022 15:37
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Шо там Шойгу, когда будет докладывать что вся луганщина "асвабадена"?
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12.09.2022 15:02 Ответить
а він ще живий??
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12.09.2022 15:04 Ответить
путин его знает...может уже сбухался
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12.09.2022 15:55 Ответить
погнали наші городських
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12.09.2022 15:03 Ответить
Луганськ жде.
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12.09.2022 15:04 Ответить
Блін якшо це правда це просто супер

Але шось я сприймаю гайдая як такого казкаря
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12.09.2022 15:05 Ответить
Думаю, на той час її це зовсім не турбувало.
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12.09.2022 15:57 Ответить
А, шо там неля штепа?
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12.09.2022 15:09 Ответить
Сватово завжди було проукраїнське, мої предки звідти, на розділ від наприклад Станиці Луганської. Після звільнення, кацапи сподіваюсь втечуть, та треба заселити Луганщину справжніми українцями. Землі там добрі, родючі.
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12.09.2022 15:10 Ответить
Жадан, який зі Старобільська, теж розповідав, що північ Луганщини це зовсім не те саме, що індустріальний південь
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12.09.2022 15:37 Ответить
Північь це взагалі Слобожанщина.
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12.09.2022 15:49 Ответить
Це правда, але за СРСР хлопці з Луганщини, які були в армії, завжди асоціювали себе з Україною і поверхнево поводилися до кацапів. Але влада ригів на місцях, та кацапська пропаганда зробили з людей малоросів.
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12.09.2022 15:55 Ответить
Сватово - це північ Луганщини, по суті Слобожанщина. Я читав, що у 2014 мешканці власноруч погнали бойовиків "лнр".
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12.09.2022 15:58 Ответить
Так і було. Пам'ятаю це.
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12.09.2022 17:00 Ответить
Кацапські покидьки...
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12.09.2022 15:21 Ответить
За "освобождение ЛНР" бункерный упырь двух героев россии выдал -- Суровикину и Лапину, если не ошибаюсь. А "герои-то ненастоящие" ...
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12.09.2022 15:27 Ответить
це тому, що русьня і колоборанти розуміють і поважають силу.

Де там обссаний зе-Сивохо зі своїм "услышь Домбас?"👇

Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти Джерело: https://censor.net/ua/n3366609
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12.09.2022 15:31 Ответить
Ті два села,які не здалися, є символом нескореної Луганщини
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12.09.2022 15:41 Ответить
Одне з них - Білогорівка - на DeepstateMap показана, на жаль, як окупована. Сподіваюсь, що вже не надовго.
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12.09.2022 17:53 Ответить
А як там на околиці Лисичанськ українські захисники. Гайдай писав,що Луганська прийняла естафету
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12.09.2022 18:17 Ответить
Таки да, там вже якесь село звільнили, на півдорозі від адмінмежі області до Сватового.
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12.09.2022 19:11 Ответить
Уважаемые украинцы, мои поздравления. Многие на меня злились, что уход ***** из под Киева, я не считал военной операцией. Но я за объективность, они ушли поскольку получили приказ, а не потому что их выбили. А вот теперь именно выбивают. И это успешная военная операцияю
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12.09.2022 15:41 Ответить
Получили приказ в результат провала своей военной операции по взятию Киева и потому, что их позиции начала обходить с севера. Всё это стало результом успешных оборонительных действий ВСУ. А сейчас пример успешных наступательных действий. И оборона и наступление - военные операции.
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12.09.2022 16:06 Ответить
Русня отримала наказ, тому що жорстко отримала у щелепу. І нам наср@ть, як це у вас називається.
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12.09.2022 16:06 Ответить
Эту жирную обассанную мразь Зеленский назначил в РНБО, против , чего выступил генерал Кривонос и был уволен‼️‼️Не АБСУРД ЛИ⁉️
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12.09.2022 15:45 Ответить
Та Зеленський генералу Кривоносу через кілька років персональне запрошення з поклоном принесе на новорічний концерт "95-го кварталу" з власною участю .
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12.09.2022 15:56 Ответить
Як не прикро говорити,але велика частина мешканців Донбасу,які там залишились, є прихильникі московії Наші бійці сповіщають,що вони вороже ставляться до наших бійців Тому потрібно про це говорити і знати. Там є вороги українського народу і до них потрібно тільки так відноситись--ВОРОГ. Виховувати і перевиховувати їх безперспективно ЦІ "прихильники" є винуватці всіх бід,вони звали путіна,сприяли створення своїх бандоформувань,воювали проти України. Єдине виховання--тяжка робота в лагерях по відновленні розбитих будинків,шахт,підприємств.
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12.09.2022 15:57 Ответить
Ну не знаю, села на донеччині там чисто українці, на відміну від великих міст, куди Сралін звозив кацапських урків.
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12.09.2022 20:22 Ответить
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12.09.2022 16:26 Ответить
Якщо вірити карті й офіційним зведенням, єдиними звільненими населеними пунктами Луганщини є Сергій і Гайдай.
Щось цей віце-Арестович забагато казок розповідає.
Побачимо, як він в майбутньому реально, а не на словах, організує допомогу справді звільненим селам і містам Луганщини. А такі обов'язково будуть, поза всяким сумнівом!
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12.09.2022 17:26 Ответить
~Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти ~
реально, это стадо Z-баранов.....
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12.09.2022 18:04 Ответить
 
 