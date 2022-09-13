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Зеленський (17470) енергетика (1653) інфраструктура (248)

Створюємо штаб по реагуванню на пошкодження енергетичної інфраструктури, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

В Україні буде створено Координаційний штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні

"За моїм дорученням прем'єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом". Буде утворено Координаційний штаб для швидкого реагування на подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - сказав він.

Президент подякував усім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах.

"Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари. Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області і міста Харкова вдалося відновити", - зазначив він.

Зеленський сказав: "Але сьогодні нові удари по енергетичних об'єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Нужно было адекватно реагировать на предупреждения союзников с лета 2021 года. Не пришлось сейчас создавать очередной штаб.
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13.09.2022 00:26
+16
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13.09.2022 00:28
+12
БЛД, Боневтик, только не вмешивайся, не бери на личный контроль, и ничего, ****, не трогай. Просто сиди и жди следующего текста гундосика от Дерьмака.Можешь даже подремать.
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13.09.2022 00:35
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Ермак буде головуючим ?
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13.09.2022 00:26 Відповісти
Слава Богу , що не нове Міністерство !
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13.09.2022 00:40 Відповісти
Когось із корупціонерів влаштував по життю.
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13.09.2022 07:35 Відповісти
Нужно было адекватно реагировать на предупреждения союзников с лета 2021 года. Не пришлось сейчас создавать очередной штаб.
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13.09.2022 00:26 Відповісти
Як воно мрже реагувати? Боневтік це тому, що Кривоніс запер Жуляни і воно не здриснуло. Мстива скотина.
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13.09.2022 06:59 Відповісти
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13.09.2022 00:28 Відповісти
Ракети вже створюйте!
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13.09.2022 00:28 Відповісти
слуг трудоустроить то свята справа...
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13.09.2022 00:29 Відповісти
де ж ви тих всіх штабістів-то посадити? а міністерств в країні вже нема? обленерго,міськенерго і т.д.?
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13.09.2022 00:32 Відповісти
БЛД, Боневтик, только не вмешивайся, не бери на личный контроль, и ничего, ****, не трогай. Просто сиди и жди следующего текста гундосика от Дерьмака.Можешь даже подремать.
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13.09.2022 00:35 Відповісти
*нюхнуть , поспать . нюхнуть , поспать . Да ***#дь на#ера короля коксу в столиці арештували ! Президент в ох#ує від «происходящего»
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13.09.2022 00:44 Відповісти
Зеленский в 2019 мне напомнил про собаку, которая неделями облаивала проxодящий мимо автобус. И тут вдруг умудрилась вцепиться этому автобусу в колесо...и теперь не знает шо делать с этим всем.
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13.09.2022 00:47 Відповісти
Як цій собаці знать , коли всі мозги витекли на «Новий» асфальт . Зуби сцепились не відпусте хоч убий
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13.09.2022 00:53 Відповісти
Новий двіж. Азербайджан напав на Арменію. Цензор мовчить.
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13.09.2022 00:40 Відповісти
Ша! Никто ни на кого не нападал! Это спецоперация по обеспечению безопасности границы между Азербайджаном и арменией.
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13.09.2022 00:43 Відповісти
Операция по обеспечению безопасности разлития кока-колы в
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13.09.2022 00:49 Відповісти
Та назви хоч Хрестовим походом. Суті ж це не міняє.
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13.09.2022 00:58 Відповісти
Альхамдуллиллья!
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13.09.2022 01:04 Відповісти
на тебе срачка напала, словесна
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13.09.2022 01:06 Відповісти
пу слил пашиняна эрдогану, русские своих не бросают
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13.09.2022 04:14 Відповісти
Бляха. Хоч би штабістів хватило на всі штаби. Міністри без штабів мабуть ніц не відають що їм робити. Але тоді на який ляд нам такі міністри?
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13.09.2022 00:43 Відповісти
О,пiшла спека,Эрмак вже порахував усi вiдкати с коштив на видновлення пошкоджених объектiв.
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13.09.2022 00:54 Відповісти
дерев'яні та бетонні стовпи запише як опори для високовольтних ЛЕП...хрінокучи кабелю..і чому крадіям руки не відрубують..
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13.09.2022 00:57 Відповісти
ну все..тепер повна звізда ліпєстрічєству наступить..гуманітарку вже якийсь штаб отримував й розподілював
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13.09.2022 00:55 Відповісти
ну що, землячки- готуйтесь до чергових "шашликів....
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13.09.2022 01:03 Відповісти
Его послушать так он и швец и жнец и на кожаной флейте игрец.

Вовчик, но ведь ты в этом баран, как и во всём остальном. Впрочем спешу извиниться перед баранами, т.к. они умнее тебя, Вовчик.
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13.09.2022 06:53 Відповісти
Невже самі на стовпи полізуть чи будуть власноруч крутити динамомашини? А інакше той штаб нін@хєр не потрібен.
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13.09.2022 08:08 Відповісти
Сам розвалював енергетику країни, сам тепер ставить покидьків на керівні посади в енергетиці.
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13.09.2022 08:15 Відповісти
Штаб.
- увага, у Миколаївській області пошкоджена якась енергетична *****!!!
- ой ***.. ну давайте тоді якось відреагуємо, ми все ж таки штаб!
- а як? Підемо розберем завали, чи поремонтуємо?
- та ні, для цього є відповідні служби.
- а що ж нам тоді робити?
- ну давай висловимо глибоке занепокоєння... Треба ж якось реагувати інакше за що нам доплати ро***ть?
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13.09.2022 08:38 Відповісти
штаби,плять.Одні "штаби"
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13.09.2022 10:30 Відповісти
 
 