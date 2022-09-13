Создаем штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры, - Зеленский
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В Украине будет создан Координационный штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"По моему поручению премьер-министр Украины провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, "Нафтогазом". Будет образован Координационный штаб для быстрого реагирования на подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям", - сказал он.
Президент поблагодарил всех спасателей, боровшихся с последствиями российских ракетных ударов по энергетическим объектам.
"Сотни населенных пунктов в нескольких областях Украины были обесточены из-за этих ударов. Энергообеспечение Днепропетровщины, Полтавщины, Сумщины, Харьковской области и города Харькова удалось восстановить", - отметил он.
Зеленский сказал: "Но сегодня новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны осознавать, что подлость российских террористов не имеет границ – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора".
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Вовчик, но ведь ты в этом баран, как и во всём остальном. Впрочем спешу извиниться перед баранами, т.к. они умнее тебя, Вовчик.
- увага, у Миколаївській області пошкоджена якась енергетична *****!!!
- ой ***.. ну давайте тоді якось відреагуємо, ми все ж таки штаб!
- а як? Підемо розберем завали, чи поремонтуємо?
- та ні, для цього є відповідні служби.
- а що ж нам тоді робити?
- ну давай висловимо глибоке занепокоєння... Треба ж якось реагувати інакше за що нам доплати ро***ть?