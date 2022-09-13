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Зеленский (16568) энергетика (2036) инфраструктура (233)

Создаем штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В Украине будет создан Координационный штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"По моему поручению премьер-министр Украины провел сегодня совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, "Нафтогазом". Будет образован Координационный штаб для быстрого реагирования на подобные проявления российского террора. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям", - сказал он.

Президент поблагодарил всех спасателей, боровшихся с последствиями российских ракетных ударов по энергетическим объектам.

"Сотни населенных пунктов в нескольких областях Украины были обесточены из-за этих ударов. Энергообеспечение Днепропетровщины, Полтавщины, Сумщины, Харьковской области и города Харькова удалось восстановить", - отметил он.

Зеленский сказал: "Но сегодня новые удары по энергетическим объектам. Новые отключения в Харькове. И должны осознавать, что подлость российских террористов не имеет границ – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора".

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Топ комментарии
+16
Нужно было адекватно реагировать на предупреждения союзников с лета 2021 года. Не пришлось сейчас создавать очередной штаб.
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13.09.2022 00:26
+16
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13.09.2022 00:28
+12
БЛД, Боневтик, только не вмешивайся, не бери на личный контроль, и ничего, ****, не трогай. Просто сиди и жди следующего текста гундосика от Дерьмака.Можешь даже подремать.
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13.09.2022 00:35
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Ермак буде головуючим ?
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13.09.2022 00:26 Ответить
Слава Богу , що не нове Міністерство !
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13.09.2022 00:40 Ответить
Когось із корупціонерів влаштував по життю.
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13.09.2022 07:35 Ответить
Нужно было адекватно реагировать на предупреждения союзников с лета 2021 года. Не пришлось сейчас создавать очередной штаб.
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13.09.2022 00:26 Ответить
Як воно мрже реагувати? Боневтік це тому, що Кривоніс запер Жуляни і воно не здриснуло. Мстива скотина.
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13.09.2022 06:59 Ответить
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13.09.2022 00:28 Ответить
Ракети вже створюйте!
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13.09.2022 00:28 Ответить
слуг трудоустроить то свята справа...
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13.09.2022 00:29 Ответить
де ж ви тих всіх штабістів-то посадити? а міністерств в країні вже нема? обленерго,міськенерго і т.д.?
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13.09.2022 00:32 Ответить
БЛД, Боневтик, только не вмешивайся, не бери на личный контроль, и ничего, ****, не трогай. Просто сиди и жди следующего текста гундосика от Дерьмака.Можешь даже подремать.
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13.09.2022 00:35 Ответить
*нюхнуть , поспать . нюхнуть , поспать . Да ***#дь на#ера короля коксу в столиці арештували ! Президент в ох#ує від «происходящего»
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13.09.2022 00:44 Ответить
Зеленский в 2019 мне напомнил про собаку, которая неделями облаивала проxодящий мимо автобус. И тут вдруг умудрилась вцепиться этому автобусу в колесо...и теперь не знает шо делать с этим всем.
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13.09.2022 00:47 Ответить
Як цій собаці знать , коли всі мозги витекли на «Новий» асфальт . Зуби сцепились не відпусте хоч убий
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13.09.2022 00:53 Ответить
Новий двіж. Азербайджан напав на Арменію. Цензор мовчить.
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13.09.2022 00:40 Ответить
Ша! Никто ни на кого не нападал! Это спецоперация по обеспечению безопасности границы между Азербайджаном и арменией.
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13.09.2022 00:43 Ответить
Операция по обеспечению безопасности разлития кока-колы в
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13.09.2022 00:49 Ответить
Та назви хоч Хрестовим походом. Суті ж це не міняє.
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13.09.2022 00:58 Ответить
Альхамдуллиллья!
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13.09.2022 01:04 Ответить
на тебе срачка напала, словесна
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13.09.2022 01:06 Ответить
пу слил пашиняна эрдогану, русские своих не бросают
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13.09.2022 04:14 Ответить
Бляха. Хоч би штабістів хватило на всі штаби. Міністри без штабів мабуть ніц не відають що їм робити. Але тоді на який ляд нам такі міністри?
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13.09.2022 00:43 Ответить
О,пiшла спека,Эрмак вже порахував усi вiдкати с коштив на видновлення пошкоджених объектiв.
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13.09.2022 00:54 Ответить
дерев'яні та бетонні стовпи запише як опори для високовольтних ЛЕП...хрінокучи кабелю..і чому крадіям руки не відрубують..
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13.09.2022 00:57 Ответить
ну все..тепер повна звізда ліпєстрічєству наступить..гуманітарку вже якийсь штаб отримував й розподілював
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13.09.2022 00:55 Ответить
ну що, землячки- готуйтесь до чергових "шашликів....
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13.09.2022 01:03 Ответить
Его послушать так он и швец и жнец и на кожаной флейте игрец.

Вовчик, но ведь ты в этом баран, как и во всём остальном. Впрочем спешу извиниться перед баранами, т.к. они умнее тебя, Вовчик.
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13.09.2022 06:53 Ответить
Невже самі на стовпи полізуть чи будуть власноруч крутити динамомашини? А інакше той штаб нін@хєр не потрібен.
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13.09.2022 08:08 Ответить
Сам розвалював енергетику країни, сам тепер ставить покидьків на керівні посади в енергетиці.
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13.09.2022 08:15 Ответить
Штаб.
- увага, у Миколаївській області пошкоджена якась енергетична *****!!!
- ой ***.. ну давайте тоді якось відреагуємо, ми все ж таки штаб!
- а як? Підемо розберем завали, чи поремонтуємо?
- та ні, для цього є відповідні служби.
- а що ж нам тоді робити?
- ну давай висловимо глибоке занепокоєння... Треба ж якось реагувати інакше за що нам доплати ро***ть?
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13.09.2022 08:38 Ответить
штаби,плять.Одні "штаби"
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13.09.2022 10:30 Ответить
 
 