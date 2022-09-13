Болгарія передасть медичні набори для 35 тис. українських військових

Заступниця міністра оборони Болгарії Теодора Генчовська під час зустрічі з послом України Віталієм Москаленком повідомила, що болгарський уряд узгоджує передання 350 медичних наборів для 35 тисяч українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Болгарії.

На зустрічі, в якій також брав участь посол Данії Єс Нільсен, Генчовська заявила, що підтримка Києва Софією триватиме відповідно до рішення парламенту від 4 травня. У ньому йшлося про ремонт військової техніки, але не її постачання.

Також заступниця міністра оборони Болгарії зазначила, що країна здійснює підготовку українських військовослужбовців у своїх військових навчальних закладах і наразі розглядає можливості розширення співпраці "у сфері військової підготовки та навчання".

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