Болгарія ремонтуватиме українську техніку, хоч РФ і невдоволена

Болгарія продовжить ремонтувати українську військову техніку попри рішення Москви відкликати ліцензії болгарських підприємств на ремонт російських вертольотів.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Драгомір Заков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Заков зазначив, що рішення Москви не вплине серйозно на Болгарію, а також не завадить ремонту нею української військової техніки.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на вертольоти", — сказав Заков, маючи на увазі раніше призупинення поставок російського газу в Болгарію після того, як вона відмовилася платити за нього в рублях.

Напередодні Росія відкликала свідоцтва у авіаремонтних підприємств Чехії та Болгарії, які зокрема здійснюють ремонт гелікоптерів типу "Мі".

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"Низка країн НАТО і ЄС продовжують здійснювати постачання військової техніки "київському режиму", а також планують організувати їх ремонт на промислових потужностях країн Східної Європи. Як відповідь російська сторона прийняла рішення про призупинення дії свідоцтв авіаремонтних підприємств, раніше виданих чеському підприємству "ЛОМ ПРАГА" та болгарським компаніям "Терем Летец" та "Авіонамс", – сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.