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Новини
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Болгарія ремонтуватиме українську техніку, хоч РФ і невдоволена

болгарія

Болгарія продовжить ремонтувати українську військову техніку попри рішення Москви відкликати ліцензії болгарських підприємств на ремонт російських вертольотів.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Драгомір Заков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Заков зазначив, що рішення Москви не вплине серйозно на Болгарію, а також не завадить ремонту нею української військової техніки.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на вертольоти", — сказав Заков, маючи на увазі раніше призупинення поставок російського газу в Болгарію після того, як вона відмовилася платити за нього в рублях.

Напередодні Росія відкликала свідоцтва у авіаремонтних підприємств Чехії та Болгарії, які зокрема здійснюють ремонт гелікоптерів типу "Мі".

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"Низка країн НАТО і ЄС продовжують здійснювати постачання військової техніки "київському режиму", а також планують організувати їх ремонт на промислових потужностях країн Східної Європи. Як відповідь російська сторона прийняла рішення про призупинення дії свідоцтв авіаремонтних підприємств, раніше виданих чеському підприємству "ЛОМ ПРАГА" та болгарським компаніям "Терем Летец" та "Авіонамс", – сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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Болгарія (778) допомога (8322) росія (65035) техніка (1824)


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Топ коментарі
+17
Дякуємо друзям болгарам. Дякуємо що прихистили наші родини.
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15.07.2022 16:01
+6
Болгарам-респект...
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15.07.2022 16:05
+5
Беріть приклад з болгар, пів тисячоліття ця невелика нація була під турецьким ігом, але не втратила власної ідентичності та мови, зараз після типу "шістнадцятої" республіки савєтов майже ніхто з молоді не розуміє російської мови.
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15.07.2022 16:07
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Дякуємо друзям болгарам. Дякуємо що прихистили наші родини.
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15.07.2022 16:01 Відповісти
это очень хорошая новость , теперь рашистам , никто технику чинить не будет а сами они не смогут
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15.07.2022 16:39 Відповісти
Как сказал ваш недофюрер, нравится, не нравится - терпи, моя красавица!
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15.07.2022 16:03 Відповісти
На всякий случай: это я в адрес запоребрика.
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15.07.2022 16:04 Відповісти
да мы поняли
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15.07.2022 16:12 Відповісти
из фразы ублюдка сделали хит. лучше её вообще не вспоминать
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15.07.2022 16:42 Відповісти
Болгарам-респект...
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15.07.2022 16:05 Відповісти
Виробництво Кольчуг, Нептунів, Вільхи, Стугни на території ЄС с залученням українських спеціалістів. Все це повинні були зробити ще і березні
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15.07.2022 16:06 Відповісти
За якою ліцензією срана москальня краде зерно, метал, унітази, мобілки і шкарпетки?
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15.07.2022 16:07 Відповісти
Беріть приклад з болгар, пів тисячоліття ця невелика нація була під турецьким ігом, але не втратила власної ідентичності та мови, зараз після типу "шістнадцятої" республіки савєтов майже ніхто з молоді не розуміє російської мови.
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15.07.2022 16:07 Відповісти
Рогозін - всьо!!!
Звільнили з Роскосмоса.
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15.07.2022 16:09 Відповісти
По-моему этот жирный дурак на повышение пойдет вице- премьером,я читал где-то.ботоксный ему благоволит,тем более он вроде как муж двоюродной сестры Медведева.Лучшк б он и дальше гробил комоотрасль лаптевых
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15.07.2022 16:16 Відповісти
фсьо то колы на луну с батута...
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15.07.2022 16:20 Відповісти
Респект Болгарам, они не прогнулись как венгры. Спасибо.
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15.07.2022 16:12 Відповісти
ибо не хрен
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15.07.2022 16:18 Відповісти
Как-то пох на что они против и несогласные
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15.07.2022 16:52 Відповісти
В Болгарии нужно размещать укр. F16 без опознавательных знаков или чтобы знаки были от Альфы Центавра.
А то Резников рассказывает всякую *****, типа наши аэродромы не готовы к приёму F16.
Порох - где ты???
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15.07.2022 17:33 Відповісти
Як казало х*йло - "Нравіца не нравіца - тєрпі моя красавіца"...
Респект болгарам!
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15.07.2022 17:40 Відповісти
Болгари не тільки в ремонті допомагають. Болгарія єдина з країн НАТО виробляє масово снаряди для радянських артилерійських систем та Градів. Читав на болгарських сайтах, що майже кожну ніч с болгарських аеродромів вилітають декілька транспортних літаків на польській аеродром на кордоні з Україною, і потім ешелонами в Україну. Офіційно Болгарія дає цю зброю Польщі, а Польща самі розумієте...
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15.07.2022 18:12 Відповісти
мда, жаль только, что за 8 лет войны с 2014 года мы так и свои предприятия не возобновили. Свой ВПК это ведь не только рабочие места и технологии, но и возможность на международных рынках возобновить потерянные ранее позиции
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17.07.2022 10:18 Відповісти
 
 