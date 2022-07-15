Болгария будет ремонтировать украинскую технику, хотя РФ и недовольна

Болгарии продолжит ремонтировать украинскую военную технику, несмотря на решение Москвы отозвать лицензии болгарских предприятий на ремонт российских вертолетов.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Драгомир Заков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заков отметил, что решение Москвы не повлияет серьезно на Болгарию, а также не помешает ремонту украинской военной техники.

"То, что произошло с газом, теперь произошло с лицензиями на вертолеты", - сказал Заков, имея в виду ранее приостановку поставок российского газа в Болгарию после того, как она отказалась платить за него в рублях.

Как сообщалось, Россия отозвала свидетельства у авиаремонтных предприятий Чехии и Болгарии, которые, в частности, осуществляют ремонт вертолетов типа "Ми".

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"Ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки военной техники "киевскому режиму", а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В ответ российская сторона приняла решение о приостановлении действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию "ЛОМ ПРАГА"" и болгарским компаниям "Терем Летец" и "Авионамс", – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.