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Новости
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Болгария будет ремонтировать украинскую технику, хотя РФ и недовольна

болгарія

Болгарии продолжит ремонтировать украинскую военную технику, несмотря на решение Москвы отозвать лицензии болгарских предприятий на ремонт российских вертолетов.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Драгомир Заков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заков отметил, что решение Москвы не повлияет серьезно на Болгарию, а также не помешает ремонту украинской военной техники.

"То, что произошло с газом, теперь произошло с лицензиями на вертолеты", - сказал Заков, имея в виду ранее приостановку поставок российского газа в Болгарию после того, как она отказалась платить за него в рублях.

Как сообщалось, Россия отозвала свидетельства у авиаремонтных предприятий Чехии и Болгарии, которые, в частности, осуществляют ремонт вертолетов типа "Ми".

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"Ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки военной техники "киевскому режиму", а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В ответ российская сторона приняла решение о приостановлении действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию "ЛОМ ПРАГА"" и болгарским компаниям "Терем Летец" и "Авионамс", – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Болгария (654) помощь (7784) россия (95420) техника (1734)


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Топ комментарии
+17
Дякуємо друзям болгарам. Дякуємо що прихистили наші родини.
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15.07.2022 16:01
+6
Болгарам-респект...
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15.07.2022 16:05
+5
Беріть приклад з болгар, пів тисячоліття ця невелика нація була під турецьким ігом, але не втратила власної ідентичності та мови, зараз після типу "шістнадцятої" республіки савєтов майже ніхто з молоді не розуміє російської мови.
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15.07.2022 16:07
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Дякуємо друзям болгарам. Дякуємо що прихистили наші родини.
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15.07.2022 16:01 Ответить
это очень хорошая новость , теперь рашистам , никто технику чинить не будет а сами они не смогут
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15.07.2022 16:39 Ответить
Как сказал ваш недофюрер, нравится, не нравится - терпи, моя красавица!
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15.07.2022 16:03 Ответить
На всякий случай: это я в адрес запоребрика.
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15.07.2022 16:04 Ответить
да мы поняли
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15.07.2022 16:12 Ответить
из фразы ублюдка сделали хит. лучше её вообще не вспоминать
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15.07.2022 16:42 Ответить
Болгарам-респект...
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15.07.2022 16:05 Ответить
Виробництво Кольчуг, Нептунів, Вільхи, Стугни на території ЄС с залученням українських спеціалістів. Все це повинні були зробити ще і березні
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15.07.2022 16:06 Ответить
За якою ліцензією срана москальня краде зерно, метал, унітази, мобілки і шкарпетки?
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15.07.2022 16:07 Ответить
Беріть приклад з болгар, пів тисячоліття ця невелика нація була під турецьким ігом, але не втратила власної ідентичності та мови, зараз після типу "шістнадцятої" республіки савєтов майже ніхто з молоді не розуміє російської мови.
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15.07.2022 16:07 Ответить
Рогозін - всьо!!!
Звільнили з Роскосмоса.
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15.07.2022 16:09 Ответить
По-моему этот жирный дурак на повышение пойдет вице- премьером,я читал где-то.ботоксный ему благоволит,тем более он вроде как муж двоюродной сестры Медведева.Лучшк б он и дальше гробил комоотрасль лаптевых
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15.07.2022 16:16 Ответить
фсьо то колы на луну с батута...
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15.07.2022 16:20 Ответить
Респект Болгарам, они не прогнулись как венгры. Спасибо.
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15.07.2022 16:12 Ответить
ибо не хрен
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15.07.2022 16:18 Ответить
Как-то пох на что они против и несогласные
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15.07.2022 16:52 Ответить
В Болгарии нужно размещать укр. F16 без опознавательных знаков или чтобы знаки были от Альфы Центавра.
А то Резников рассказывает всякую *****, типа наши аэродромы не готовы к приёму F16.
Порох - где ты???
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15.07.2022 17:33 Ответить
Як казало х*йло - "Нравіца не нравіца - тєрпі моя красавіца"...
Респект болгарам!
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15.07.2022 17:40 Ответить
Болгари не тільки в ремонті допомагають. Болгарія єдина з країн НАТО виробляє масово снаряди для радянських артилерійських систем та Градів. Читав на болгарських сайтах, що майже кожну ніч с болгарських аеродромів вилітають декілька транспортних літаків на польській аеродром на кордоні з Україною, і потім ешелонами в Україну. Офіційно Болгарія дає цю зброю Польщі, а Польща самі розумієте...
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15.07.2022 18:12 Ответить
мда, жаль только, что за 8 лет войны с 2014 года мы так и свои предприятия не возобновили. Свой ВПК это ведь не только рабочие места и технологии, но и возможность на международных рынках возобновить потерянные ранее позиции
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17.07.2022 10:18 Ответить
 
 