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Новости Санкции против России
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Болгария заблокировала перевод в российское посольство

санкції

В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство. Причиной этого решения стали санкции от Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BNR.

Депутат Тошко Йорданов заявил, что Министерство финансов Болгарии заблокировало средства посольства Российской Федерации в Софии. "Отмечу, что есть и болгарские средства в России наших дипломатов, которые россияне также могут заблокировать. Это переходит всяческие границы, потому что не имеет связи с тем, что мы враждебные государства. У нас все еще не разорваны дипломатические отношения", - сказал Иордан.

Министр финансов Болгарии Асен Василев пояснил, что есть "перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России потребовало от Болгарии отмены санкций за этот перевод. Сейчас эта отмена обсуждается с Европейской комиссией".

После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решят, что делать со средствами.

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Болгария (654) посольство РФ (450) санкции (11254)


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Топ комментарии
+17
Хай кацапи сідять без грошей
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06.07.2022 20:32
+15
Болгари,ви справжні русафоби-респект...
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06.07.2022 20:32
+13
А пам'ятник "альошє" вже зхнесли?
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06.07.2022 20:37
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Цікаво, на HIMARS вистачить?
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06.07.2022 20:31 Ответить
нет, HIMARS стоит 5 лямов
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06.07.2022 20:42 Ответить
Хай кацапи сідять без грошей
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06.07.2022 20:32 Ответить
Вони б собі ще грошенят надрукували б, напевно, але й папір, і фарби купували в Швейцарії...
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06.07.2022 20:49 Ответить
Болгари,ви справжні русафоби-респект...
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06.07.2022 20:32 Ответить
А пам'ятник "альошє" вже зхнесли?
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06.07.2022 20:37 Ответить
знесли
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06.07.2022 20:44 Ответить


Toshko - left.

Servant of Slavi Trifonov - right

Loyal servants of putin

They overthrew the government
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06.07.2022 20:45 Ответить
Дрочит під горою Алеша, Алеша,,Алеша, Болгарії верний зольдат
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06.07.2022 20:49 Ответить
От всей души поддерживаю болгарских братьев в давлении на кацапню. Торжественно обещаю, как закончится война поеду на отдых в Болгарию на 2 недели, даже если в январе
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06.07.2022 20:52 Ответить
Нехай розпродують майно на хліб і воду.
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06.07.2022 20:53 Ответить
А на кой скрепанутым доллары??? Ботоксный вроде же обьявил дедолларизацию! Только рубли, только хардкор!
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06.07.2022 20:55 Ответить
Крысы путлера любють рубли и Юани..
Каждый доллар и евро для рабZeи Смерть...
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06.07.2022 21:09 Ответить
я всім українцям рекомендую придбати книгу Янко Гочева, з яким я багато разів зустрічався

це болгарін, якого я поважаю більше всіх інших болгар, хоча я тут зустрічався одного разу навіть з Презідентом
Ось ця книга

https://www.book.store.bg/p57695/ruskata-imperia-sreshtu-bylgaria-komplekt-ot-3-chasti-ianko-gochev.html

ви знайдете у цьому тритомніку безліч фактичного матеріалу про геноцид болгар русней
взагалі у ******-посла України це повинна бути головна його настольна книга, вона для нього важніше Біблії, тут зібрана уся факторолія многовікової гібридної війни Росії проти Болгарії. Нажаль наш *****-посол взагалі нічого не чув про цю книгу.

Але прочитавши цю книгу ви зрозумієте болгар по-справжньому
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06.07.2022 21:21 Ответить
Кошти можете не повертати, скажете що з України дозволили
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06.07.2022 21:29 Ответить
Тепер головне, щоб Європейська комісія не "прогнула" болгар.
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06.07.2022 21:49 Ответить
Это же просто русофобия какая то ))))
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06.07.2022 22:15 Ответить
 
 