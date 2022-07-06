Болгария заблокировала перевод в российское посольство
В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство. Причиной этого решения стали санкции от Евросоюза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BNR.
Депутат Тошко Йорданов заявил, что Министерство финансов Болгарии заблокировало средства посольства Российской Федерации в Софии. "Отмечу, что есть и болгарские средства в России наших дипломатов, которые россияне также могут заблокировать. Это переходит всяческие границы, потому что не имеет связи с тем, что мы враждебные государства. У нас все еще не разорваны дипломатические отношения", - сказал Иордан.
Министр финансов Болгарии Асен Василев пояснил, что есть "перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России потребовало от Болгарии отмены санкций за этот перевод. Сейчас эта отмена обсуждается с Европейской комиссией".
После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решят, что делать со средствами.
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Toshko - left.
Servant of Slavi Trifonov - right
Loyal servants of putin
They overthrew the government
Каждый доллар и евро для рабZeи Смерть...
це болгарін, якого я поважаю більше всіх інших болгар, хоча я тут зустрічався одного разу навіть з Презідентом
Ось ця книга
https://www.book.store.bg/p57695/ruskata-imperia-sreshtu-bylgaria-komplekt-ot-3-chasti-ianko-gochev.html
ви знайдете у цьому тритомніку безліч фактичного матеріалу про геноцид болгар русней
взагалі у ******-посла України це повинна бути головна його настольна книга, вона для нього важніше Біблії, тут зібрана уся факторолія многовікової гібридної війни Росії проти Болгарії. Нажаль наш *****-посол взагалі нічого не чув про цю книгу.
Але прочитавши цю книгу ви зрозумієте болгар по-справжньому