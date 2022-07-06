Болгария заблокировала перевод в российское посольство

В Болгарии заблокировали перевод на сумму 890 тысяч долларов в российское посольство. Причиной этого решения стали санкции от Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BNR.

Депутат Тошко Йорданов заявил, что Министерство финансов Болгарии заблокировало средства посольства Российской Федерации в Софии. "Отмечу, что есть и болгарские средства в России наших дипломатов, которые россияне также могут заблокировать. Это переходит всяческие границы, потому что не имеет связи с тем, что мы враждебные государства. У нас все еще не разорваны дипломатические отношения", - сказал Иордан.

Министр финансов Болгарии Асен Василев пояснил, что есть "перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России потребовало от Болгарии отмены санкций за этот перевод. Сейчас эта отмена обсуждается с Европейской комиссией".

После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решят, что делать со средствами.

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