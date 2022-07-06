Болгарія заблокувала переказ у російське посольство

У Болгарії заблокували переказ на суму 890 тисяч доларів у російське посольство. Причиною такого рішення стали санкції від Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BNR.

Депутат Тошко Йорданов заявив, що Міністерство фінансів Болгарії заблокувало кошти посольства Російської Федерації у Софії. "Зазначу, що є й болгарські кошти в Росії наших дипломатів, які росіяни також можуть заблокувати. Це переходить усілякі межі, тому що не має зв'язку з тим, що ми ворожі держави. У нас все ще не розірвані дипломатичні відносини", - сказав Йорданов.

Натомість міністр фінансів Болгарії Асен Василєв пояснив, що є "переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії зажадало від Болгарії скасування санкцій за цей переказ. Наразі це скасування обговорюється з Європейською комісією".

Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

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