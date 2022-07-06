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Новини Санкції проти Росії
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Болгарія заблокувала переказ у російське посольство

санкції

У Болгарії заблокували переказ на суму 890 тисяч доларів у російське посольство. Причиною такого рішення стали санкції від Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BNR.

Депутат Тошко Йорданов заявив, що Міністерство фінансів Болгарії заблокувало кошти посольства Російської Федерації у Софії. "Зазначу, що є й болгарські кошти в Росії наших дипломатів, які росіяни також можуть заблокувати. Це переходить усілякі межі, тому що не має зв'язку з тим, що ми ворожі держави. У нас все ще не розірвані дипломатичні відносини", - сказав Йорданов.

Натомість міністр фінансів Болгарії Асен Василєв пояснив, що є "переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії зажадало від Болгарії скасування санкцій за цей переказ. Наразі це скасування обговорюється з Європейською комісією".

Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

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Автор: 

Болгарія (778) посольство рф (330) санкції (11763)


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Топ коментарі
+17
Хай кацапи сідять без грошей
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06.07.2022 20:32
+15
Болгари,ви справжні русафоби-респект...
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06.07.2022 20:32
+13
А пам'ятник "альошє" вже зхнесли?
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06.07.2022 20:37
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Цікаво, на HIMARS вистачить?
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06.07.2022 20:31 Відповісти
нет, HIMARS стоит 5 лямов
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06.07.2022 20:42 Відповісти
Хай кацапи сідять без грошей
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06.07.2022 20:32 Відповісти
Вони б собі ще грошенят надрукували б, напевно, але й папір, і фарби купували в Швейцарії...
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06.07.2022 20:49 Відповісти
Болгари,ви справжні русафоби-респект...
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06.07.2022 20:32 Відповісти
А пам'ятник "альошє" вже зхнесли?
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06.07.2022 20:37 Відповісти
знесли
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06.07.2022 20:44 Відповісти


Toshko - left.

Servant of Slavi Trifonov - right

Loyal servants of putin

They overthrew the government
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06.07.2022 20:45 Відповісти
Дрочит під горою Алеша, Алеша,,Алеша, Болгарії верний зольдат
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06.07.2022 20:49 Відповісти
От всей души поддерживаю болгарских братьев в давлении на кацапню. Торжественно обещаю, как закончится война поеду на отдых в Болгарию на 2 недели, даже если в январе
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06.07.2022 20:52 Відповісти
Нехай розпродують майно на хліб і воду.
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06.07.2022 20:53 Відповісти
А на кой скрепанутым доллары??? Ботоксный вроде же обьявил дедолларизацию! Только рубли, только хардкор!
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06.07.2022 20:55 Відповісти
Крысы путлера любють рубли и Юани..
Каждый доллар и евро для рабZeи Смерть...
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06.07.2022 21:09 Відповісти
я всім українцям рекомендую придбати книгу Янко Гочева, з яким я багато разів зустрічався

це болгарін, якого я поважаю більше всіх інших болгар, хоча я тут зустрічався одного разу навіть з Презідентом
Ось ця книга

https://www.book.store.bg/p57695/ruskata-imperia-sreshtu-bylgaria-komplekt-ot-3-chasti-ianko-gochev.html

ви знайдете у цьому тритомніку безліч фактичного матеріалу про геноцид болгар русней
взагалі у ******-посла України це повинна бути головна його настольна книга, вона для нього важніше Біблії, тут зібрана уся факторолія многовікової гібридної війни Росії проти Болгарії. Нажаль наш *****-посол взагалі нічого не чув про цю книгу.

Але прочитавши цю книгу ви зрозумієте болгар по-справжньому
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06.07.2022 21:21 Відповісти
Кошти можете не повертати, скажете що з України дозволили
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06.07.2022 21:29 Відповісти
Тепер головне, щоб Європейська комісія не "прогнула" болгар.
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06.07.2022 21:49 Відповісти
Это же просто русофобия какая то ))))
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06.07.2022 22:15 Відповісти
 
 