Болгарія заблокувала переказ у російське посольство
У Болгарії заблокували переказ на суму 890 тисяч доларів у російське посольство. Причиною такого рішення стали санкції від Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BNR.
Депутат Тошко Йорданов заявив, що Міністерство фінансів Болгарії заблокувало кошти посольства Російської Федерації у Софії. "Зазначу, що є й болгарські кошти в Росії наших дипломатів, які росіяни також можуть заблокувати. Це переходить усілякі межі, тому що не має зв'язку з тим, що ми ворожі держави. У нас все ще не розірвані дипломатичні відносини", - сказав Йорданов.
Натомість міністр фінансів Болгарії Асен Василєв пояснив, що є "переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії зажадало від Болгарії скасування санкцій за цей переказ. Наразі це скасування обговорюється з Європейською комісією".
Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.
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Toshko - left.
Servant of Slavi Trifonov - right
Loyal servants of putin
They overthrew the government
Каждый доллар и евро для рабZeи Смерть...
це болгарін, якого я поважаю більше всіх інших болгар, хоча я тут зустрічався одного разу навіть з Презідентом
Ось ця книга
https://www.book.store.bg/p57695/ruskata-imperia-sreshtu-bylgaria-komplekt-ot-3-chasti-ianko-gochev.html
ви знайдете у цьому тритомніку безліч фактичного матеріалу про геноцид болгар русней
взагалі у ******-посла України це повинна бути головна його настольна книга, вона для нього важніше Біблії, тут зібрана уся факторолія многовікової гібридної війни Росії проти Болгарії. Нажаль наш *****-посол взагалі нічого не чув про цю книгу.
Але прочитавши цю книгу ви зрозумієте болгар по-справжньому