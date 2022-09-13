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Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На тлі загострення на кордоні з Азербайджаном прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".
Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".
На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.
Топ коментарі
+57 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар13.09.2022 07:31
+38 Olexa Pluzh
показати весь коментар13.09.2022 07:33
+35 Дмитрий Абрамов de49e5a1
показати весь коментар13.09.2022 07:33
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Будь ласка, зачекайте...
- Може їм сказати?
- Нє, посміхаємось і машем )) ...
Умоляю ради Бога
Без тебя дают 3,14зды
Без тебя в душе тревога...
Нет ни единого сообщения, что "состоялся разговор между Пашиняном и путиным".
Что означает - позвонить то он позвонил, а дальше длинные гудки...
А что путин может ему ответить?
Если бы он в свое время не слушал дворовой блатняк, а читал О'Генри, то мог бы ответить - "Извини, дорогой Никола, но Боливар не выдержит двоих"(с)
Пока да!
У нас хлопки и задымление
Я слышу что хлопки даже сейчас!
Нужна ваша помощь и поддержка!
Ок. Всего хорошего. Держитесь там....
Помню как власть захватил сразу к Х@йлу поехал с челобитной
азербайджану наступать в карабахе.
америке возобновить боевые действия в сирии против ассада
японии начать проводить военные учения возле курил.
подговорить казахстан создать союз стран центральной азии
с лукашенком америке договориться, что он по специальной программе отправляется со своей семьей в америку на безопасную пенсию, а к власти приходит тихановская.
А в россии все вопросы решает лично путин. Он посыпется от такого количества проблем.
они же там остались еще
а то для того, чтоб сместить центр внимания с разгрома раши под Харьковом самое время
Их просто вынуждают ВЫПОЛНЯТЬ договор. 2020 +5 = 2025 год,когда там не должно остаться ни рашистов,ни вс армении.
- Володимир Володимирович, ви не зрозуміли. На мою країну напали. А ми ж члени ОДКБ, це як НАТО, тільки не американське.
- Вот і харашо, што нє амєрікансоє. Ми нє дапустім однопалярний мір! - відповів путєн.
- При чому тут полярності? Ми ж вам газову трубу віддали, землю під бази дали і навіть солдатам вашим зарплатню платили.
- Правільно! - зрадів путєн. - В етом і єсть рускій мір. Отдать всьо і нє палучіть ніхєра. У тєбя єсть єщьо штото?
- Захистить мою країну! - у відчаї закричав Нікола. - Годі жартувати, люди гинуть!
- Мнє на сваіх плєвать, на тваіх тєм болєє! - відрізав путєн. - І вапщє, я нікагда нє прінімаю рєшеній под давлєнієм. Нє звані больше.
Путєн поклав слухавку.