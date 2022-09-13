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Новини За кордоном
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Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян

На тлі загострення на кордоні з Азербайджаном прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".

Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".

На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.

Також читайте: Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Один обосраный звонит другому, спрашивает, у тебя говно какого цвета?
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13.09.2022 07:31
+38
Чекаємо на шоу "останній вьібздох одєкакбє"....
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13.09.2022 07:33
+35
Треба було дзвонити у Спортлото, можливо більше користі було б ))
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13.09.2022 07:33
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Один обосраный звонит другому, спрашивает, у тебя говно какого цвета?
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13.09.2022 07:31 Відповісти
Та нi, вони про якийсь чумайдан балакали...Але не той що з красною кнопкою..
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13.09.2022 08:59 Відповісти
Чекаємо на шоу "останній вьібздох одєкакбє"....
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13.09.2022 07:33 Відповісти
Казахи і туркмени їх пошлють, а у путіна самого проблеми ще більші.
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13.09.2022 08:08 Відповісти
Це як пінгвіни з Мадагаскару:
- Може їм сказати?
- Нє, посміхаємось і машем )) ...
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13.09.2022 16:25 Відповісти
Треба було дзвонити у Спортлото, можливо більше користі було б ))
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13.09.2022 07:33 Відповісти
Позвони мне, позвони
Умоляю ради Бога
Без тебя дают 3,14зды
Без тебя в душе тревога...
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13.09.2022 07:35 Відповісти
Что характерно, все сообщают, что "Пашинян позвонил путину".
Нет ни единого сообщения, что "состоялся разговор между Пашиняном и путиным".
Что означает - позвонить то он позвонил, а дальше длинные гудки...
А что путин может ему ответить?
Если бы он в свое время не слушал дворовой блатняк, а читал О'Генри, то мог бы ответить - "Извини, дорогой Никола, но Боливар не выдержит двоих"(с)
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13.09.2022 07:48 Відповісти
Альо это масква?
Пока да!

У нас хлопки и задымление
Я слышу что хлопки даже сейчас!
Нужна ваша помощь и поддержка!
Ок. Всего хорошего. Держитесь там....
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13.09.2022 07:35 Відповісти
Для повної картини Ху@йлу не вистачає дзвінка Асада, тіпа з "ПМР" та інших недореспублік.
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13.09.2022 07:36 Відповісти
Этому бородатому козо--е --бу лучше в рельсу постучать своей пустой головой, чем звонить старому пирдуну *****, срущему в чемодан, результат будет одинаков. Он думает, что ***** направит в помощь армянам кавалерию и тачанки с пулеметами. Ага, щас. Членоголовое ***** само смотрит, у кого-бы попросить оружие и снаряды. А просить-то неукого. Ну разве что у кабанчика Ына.
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13.09.2022 07:37 Відповісти
ага допоможе ***** тобі з другою арміею в світі
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13.09.2022 07:37 Відповісти
Вован кинул ару.
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13.09.2022 07:38 Відповісти
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13.09.2022 07:47 Відповісти
Хло,ещё решало?
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13.09.2022 07:39 Відповісти
Ось і заміна Макарону. Ало, алоооо, Вас не чутно, алооооооо!...
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13.09.2022 07:40 Відповісти
Ну, Макарон хлу звонив на прохання Найвеличнішого Боневтіка, тут трохи інша ситуація.
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13.09.2022 09:29 Відповісти
Холуй дешевый

Помню как власть захватил сразу к Х@йлу поехал с челобитной
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13.09.2022 07:44 Відповісти
Колись тут так ним захоплювались, майже як Зеленським. Бачте що з того вийшло.
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13.09.2022 07:55 Відповісти
На последних видео што то пуйло грустное, "старик Козлодоев устал и он хочет в сортир" (Аквариум)
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13.09.2022 07:44 Відповісти
нужно давить на путина со всех сторон.

азербайджану наступать в карабахе.

америке возобновить боевые действия в сирии против ассада

японии начать проводить военные учения возле курил.

подговорить казахстан создать союз стран центральной азии

с лукашенком америке договориться, что он по специальной программе отправляется со своей семьей в америку на безопасную пенсию, а к власти приходит тихановская.

А в россии все вопросы решает лично путин. Он посыпется от такого количества проблем.
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13.09.2022 07:44 Відповісти
Сгнившая картоха ,убившая и терзавшая столько своего народа поедет на безопасную пенсию в Америке? НУ ЭТО ВЫ СЛИШКОМ, его надо закопать на территории Беллорусии как собаку , чтобы люди приходили и плевали на его захоронение.
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13.09.2022 08:07 Відповісти
Хай білоруси його закопають догори сракою. Бо коли добряче "припре"(а Білорусію чекають ду-у-же непрості часи... т.з. "демократизації") - могли легко розгребсти і цілувати в дупу та просити повернутися...
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13.09.2022 09:06 Відповісти
Какая безопасная пенсия ****** усатому который нас бомбит полгода без перерыва? А за бучу и Ирпень он отвечать не будет??
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13.09.2022 08:09 Відповісти
Молдова,Грузія,Фінляндія,Японія,Казакстан,і всі хто колись постраждав від мордору,повинні приготуватись забрати своє,і наваляти їм разом з нами так,щоб ніколи більше ця гідра не змогла гадити нікому!
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13.09.2022 09:57 Відповісти
народ, а это не могли сделать миротворцы раши?
они же там остались еще
а то для того, чтоб сместить центр внимания с разгрома раши под Харьковом самое время
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13.09.2022 07:44 Відповісти
Не могут,просто потому,что азербайджанцы их могут раскатать в говно за несколько дней,но ЗАЧЕМ?
Их просто вынуждают ВЫПОЛНЯТЬ договор. 2020 +5 = 2025 год,когда там не должно остаться ни рашистов,ни вс армении.
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13.09.2022 08:17 Відповісти
Еще один Макарон - Асисяй
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13.09.2022 07:45 Відповісти
Беги,Ара,беги!
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13.09.2022 07:46 Відповісти
Раб побежал жаловаться своему хозяину на соседа у которого хочет оттяпать кусок огорода.
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13.09.2022 07:46 Відповісти
Не до тебя сейчас,ара. Бункерный переживает,чтоб самого не повесили.
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13.09.2022 07:53 Відповісти
берут куйло в клещи..... Азербайжан понял что король гольій... можно брать Армению...... а за спиной Алиева потирает руки Ердоган которий получил все и получит еще и кусок Армении....
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13.09.2022 07:53 Відповісти
А пуцин кому має дзвонити?
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13.09.2022 07:54 Відповісти
гадаю в мавзолей щоб місце готували.....
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13.09.2022 08:01 Відповісти
- Ой, харашо, што ти мнє пазваніл, Нікола. У тєбя єсть вайска штоб нє жалко, ілі хотя би патрони?
- Володимир Володимирович, ви не зрозуміли. На мою країну напали. А ми ж члени ОДКБ, це як НАТО, тільки не американське.
- Вот і харашо, што нє амєрікансоє. Ми нє дапустім однопалярний мір! - відповів путєн.
- При чому тут полярності? Ми ж вам газову трубу віддали, землю під бази дали і навіть солдатам вашим зарплатню платили.
- Правільно! - зрадів путєн. - В етом і єсть рускій мір. Отдать всьо і нє палучіть ніхєра. У тєбя єсть єщьо штото?
- Захистить мою країну! - у відчаї закричав Нікола. - Годі жартувати, люди гинуть!
- Мнє на сваіх плєвать, на тваіх тєм болєє! - відрізав путєн. - І вапщє, я нікагда нє прінімаю рєшеній под давлєнієм. Нє звані больше.

Путєн поклав слухавку.
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13.09.2022 07:55 Відповісти
"Резиновая попа" шо у одного, що у іншого...
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13.09.2022 07:56 Відповісти
Ще один путінпамахііі. ***** вже допомогло Бамбасу.
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13.09.2022 08:04 Відповісти
ПутєнпАмАгі!😁
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13.09.2022 08:07 Відповісти
судячи з того, як впевнено веде себе Азербайджан, не сьогодні, так завтра одекабе всьо.
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13.09.2022 08:36 Відповісти
піЗДно
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13.09.2022 08:39 Відповісти
-"Альо, Альона .. кручу я диск тэлэфона.." ))
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13.09.2022 08:47 Відповісти
паша-ням -ням позвонил *****. ***** попросил у него помощи со снарядами и пушками к ним ))
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13.09.2022 08:49 Відповісти
Ердоган підберає трофеї.....
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13.09.2022 08:53 Відповісти
Не на часі, не на часі пуйлу до розмов, заціпило.
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13.09.2022 09:03 Відповісти
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13.09.2022 09:16 Відповісти
байрактаром емнут и успокоится
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13.09.2022 10:21 Відповісти
Ну и?....... Звонить - не мешки таскать. Тебе дураку еще аукнутся сегодняшние погибшие азербайджанские солдаты. И что- то подсказывает , что пуйло не поможет. Сам штаны отстирывать не успевает. Хотя туи сейчас уверены, что обстрелы были с подачи кацапов.
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13.09.2022 13:50 Відповісти
 
 