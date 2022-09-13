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Російським військовим, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Командування російської мотострілецької бригади розпорядилося не виплачувати кошти військовослужбовцям, які, зокрема, перебувають на лікуванні.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією штабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування ворожої бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема перебувають на лікуванні.

Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
ВСУ решили исправить ситуацию и уничтожили батарею минометов армии РФ. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, три единицы 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и три транспортных машины 2Ф510 были ликвидированы ударом беспилотника в районе дороги 14К-33 севернее населенного пункта Логачевка Белгородской области. Расстояние «работы» ВСУ - 2,6 км от государственной границы Украины.

«Батарея неоднократно обстреливала территорию Украины», - уточнил Цаплиенко.
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13.09.2022 08:44
+3
Гопникам, мародерам, бандитам - жалования не положено Максимум медаль
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13.09.2022 08:43
+3
Лікар сказав в морг, значить в морг ...
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13.09.2022 08:44
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Так гроб дешевле, поэтому не нужно лечить этот мусор.
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13.09.2022 08:39 Відповісти
Если бы это инфу им по тв показывали, получил рание и все, больше никакой зарплаты
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13.09.2022 08:41 Відповісти
Сказали ж, Ладу, але батькам, решта незалік
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13.09.2022 08:42 Відповісти
Гопникам, мародерам, бандитам - жалования не положено Максимум медаль
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13.09.2022 08:43 Відповісти
Ось це правильно і годувати не треба
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13.09.2022 08:43 Відповісти
Лікар сказав в морг, значить в морг ...
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13.09.2022 08:44 Відповісти
ВСУ решили исправить ситуацию и уничтожили батарею минометов армии РФ. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, три единицы 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и три транспортных машины 2Ф510 были ликвидированы ударом беспилотника в районе дороги 14К-33 севернее населенного пункта Логачевка Белгородской области. Расстояние «работы» ВСУ - 2,6 км от государственной границы Украины.

«Батарея неоднократно обстреливала территорию Украины», - уточнил Цаплиенко.
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13.09.2022 08:44 Відповісти
вищитують за про...бану техніку
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13.09.2022 08:45 Відповісти
Навіщо оце все Генштабу ЗСУ,у нас українська армія і про неї потрібно думати.
Про армію РФ хай РФ думає.
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13.09.2022 08:46 Відповісти
Оце тобі ось(дуля), а завтра прийдеш по колеса.
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13.09.2022 08:50 Відповісти
"- а зачем вам деньги, если вас на эту сумму лечат? надо деньги - берите кредит"
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13.09.2022 08:52 Відповісти
селяви, расея тебя кинет сьінок....

«Се ля ви» (C'est La Vie, иногда по-русски пишется слитно: «селяви») это французская поговорка, в дословном переводе означающая «такова жизнь» ; о смирении либо о необходимости смирения с какой-либо жизненной ситуацией.....
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13.09.2022 08:53 Відповісти
А що, мародерам ще і гроші потрібно виплачувати, достатньо і просрочених сухпайків!
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13.09.2022 08:54 Відповісти
"От мёртвого осла уши!"(с)
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13.09.2022 09:02 Відповісти
Гроші - зло
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13.09.2022 09:10 Відповісти
 
 