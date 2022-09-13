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військово-промисловий комплекс (161) зброя (5763) Рахманін (134) Голос партія (497)

Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рахманін

Це дозволить знизити залежність від поставок від країн-партнерів.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

І хоча під час активних бойових дій цього важко добитися, але потім розвиток військово-промислового комплексу має бути в пріорітеті. Саме на цьому наголошує народний депутат від фракції "Голос". 

"В рамках ленд-лізу ми так само просимо обладнання, верстати, критичні матеріали, запчастини, щоб виробляти зброю самим. Ми не можемо повністю залежати від партнерів. Уявімо, що якась країна, яка постачає нам зброю і ми залежимо від неї, змінює політичний режим і вирішує припинити постачання. Що ми будемо робити? Тому нам потрібно самим освоювати можливість випускати зброю", - пояснив Рахманін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібне нове озброєння, а не надлишки зі складів, - нардеп Рахманін

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
Неначасі. Всі потужності йдуть на асфальтування.😟
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13.09.2022 09:28
+21
Дороги ,блеать , тільки дороги ...
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13.09.2022 09:29
+16
а пан єрмак так не вважає
йому треба на асфальті кіздить
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13.09.2022 09:29
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сначала над местом постройки заводов надо противоракетный купол настроить
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13.09.2022 09:26 Відповісти
Он же и отметил, что не во время активных боевых действий.
А строить заводы и не нужно, они есть, и много, причём самые разнообразные.
Они произведут то, ради чего их строили ещё в СССР, но для этого необходимо желание кэривныкив страны, и финансирование параллельно с желанием. - А его нет пока.
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13.09.2022 10:05 Відповісти
Не обовязково я сам знаю один завод де є підземні приміщення залиті бетоном як на азовсталі, колись там ходили в дитинстві, він ще державний, хоча його активно по кускам розпродають, ну на крайній випадок його можна в Польщі розгорнути...
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13.09.2022 10:08 Відповісти
Да, а то пока начнут производить оружие, предатели миллион раз сдадут местоположение врагам.
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13.09.2022 10:43 Відповісти
Вони не зможуть наявними ракетами пробити бетон а на Азовсталі використовували 2 т бомби,
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13.09.2022 11:05 Відповісти
Відкрив Америку.
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13.09.2022 09:28 Відповісти
чувак просто вирішив нагадати про себе
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13.09.2022 10:17 Відповісти
Неначасі. Всі потужності йдуть на асфальтування.😟
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13.09.2022 09:28 Відповісти
Дороги ,блеать , тільки дороги ...
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13.09.2022 09:29 Відповісти
а пан єрмак так не вважає
йому треба на асфальті кіздить
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13.09.2022 09:29 Відповісти
окупанти на танках теж ******* по новому асфальту з вітерцем
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13.09.2022 09:36 Відповісти
"Капитан Очевидность" - "Лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным".
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13.09.2022 09:29 Відповісти
"Лучше лучше, чем хуже"

В.И. Ленин
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13.09.2022 09:34 Відповісти
yes yes yes
very good
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13.09.2022 09:29 Відповісти
давайте построим завод в разгар войньі - распилим бабки.........

поляки слушно запропонували - давайте бабки а зброю ми виготовимо і передамо Україні....останні пів року показали їм довіряти можна.....
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13.09.2022 09:31 Відповісти
Ботофермы и асфальтоукладчики. без них зеленые не победят!
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13.09.2022 09:32 Відповісти
100% верно...и восстановить ядерный потенциал
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13.09.2022 09:32 Відповісти
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13.09.2022 09:34 Відповісти
За патроннии ніхто не хоче братися.
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13.09.2022 09:36 Відповісти
и восстановить ядерный потенциал


1. Ты понимаешь значение слова "потенциал" ?

2. Давай сразу два потенциала восстановим.

3. Неплохо было бы трижды сосчитать до бесконечности.
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13.09.2022 09:39 Відповісти
я. п. является состояние и соотношение стратегических ядерных сил сторон. В настоящее время его количественная сторона закреплена Договором о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанным в Москве 24.05.2002.....Выйти из этого договора-он уже неактуален ,за 20 лет много воды утекло,так как некоторые забили болт на Будапештский договор.
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13.09.2022 09:48 Відповісти
да не было никакого Будапештского договора )))

Был меморандум, то есть балабольство о намерениях
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13.09.2022 09:56 Відповісти
Клоун так не вважає.
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13.09.2022 09:36 Відповісти
Виготовляти власну зброю це добре.
Але всі знають що від початку війни ворог бив також і по заводах де виготовляють зброю
Підприємство ЛУЧ -яке виготовляло НЕПТУНИ зазнало значних пошкоджень в результаті ракетного удару.
Спершу треба захистити ці заводи а потім виготовляти зброю.
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13.09.2022 09:38 Відповісти
Предприятия ВПК были первоочередными целями врага. Нужно отдать должное тем людям, которые спасли разработки, а также готовые единицы отечественного оружия.
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13.09.2022 09:45 Відповісти
по-перше, про ці заводи знають геть усі. перенести виробництво, наприклад, 152 і 155 десь у глиб Закарпаття. по-друге заводи Луч це ЗДОРОВЕЦЬКА територія і будинки (які по суті не потрібні) і навіть в них орки не можуть влучити.
на ЦЕЙ МОМЕНТ має бути вже побудовано декілька не великих заводів на заході України з виробництва набоїв і снарядів
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13.09.2022 09:48 Відповісти
Була новина, мабуть ще на весні, що наші заключили договір з Польщею про розробку зброї у Польщі. Мабуть це оптимальне рішення, бо у кацапів ще є ракети, які наше ПРО не в змозі збити.
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13.09.2022 09:58 Відповісти
робочі місця, ціна продукту, секретність (такі заводи має мати кожна країни і кількість ніхто не повинен знати)...
а сховати можна, а би було бажання, гір на зах.Україні валом
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13.09.2022 11:05 Відповісти
Тут така цікава історія з тим обстрілом.
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13.09.2022 14:05 Відповісти
В Голосину ору чайкой Рахман славку попроси который ваш лидор
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13.09.2022 09:39 Відповісти
Клянчити набагато простіше, ніж щось виготовляти.
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13.09.2022 09:40 Відповісти
дійсно, хочаб не зброю а ********** для існуючої: стрілецька, сноряди (122, 152), рокети для РСЗВ (нові далекобійні реактивні сноряди для Вільхи), для Нептуна крилаті рокєти.
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13.09.2022 09:42 Відповісти
можна було би сказать про рокєти до Грім-2, та здається шо ту пускову шо їздила на параді вже передано замовнику, Саудівській Аравії; може в КБ Південне іще замовити, і рокєт побільше?
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13.09.2022 09:47 Відповісти
А оманський договорняк як? Ніфіга! Пацани ж підписались - ніякої зброї, ніяких ракет. А договорняки виконувати ж треба! Тим більше, єрмак що скаже...
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13.09.2022 09:51 Відповісти
отож там усе шоб ніхто не чув зайвий, у Омані, усе і договорили. Ніякої зброї, ***********, патронних заводів; тільки асфальт і шишлики.

з.і. патрони власне можна і без завода робить. Пару тис грн станок (наприклад від Lee), набір матриць, гільзи, капсуля, порох, кулі. І усьо.
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13.09.2022 10:04 Відповісти
Станки для виготовлення патронів виробляють в Україні на експорт у місті N, знаю про Болгарію та Туреччину, Україні вони мабуть не потрібні?
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13.09.2022 10:43 Відповісти
Велике будівництво крилатих ракет
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13.09.2022 09:43 Відповісти
Мысль , конечно , гениальная . Небольшой вопрос - где ?
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13.09.2022 09:44 Відповісти
У Польщі https://censor.net/ua/news/3345374/*******************************************************************************************
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13.09.2022 10:05 Відповісти
знать єто тебе необязательно
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13.09.2022 10:13 Відповісти
У тебя забыл спросить , что мне обязательно .
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13.09.2022 10:56 Відповісти
Під землею))))
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13.09.2022 12:01 Відповісти
Це зрозуміло , що під землею . Але будівництво все одно треба починати з поверхні , зараз це буде дуже складно - кротів багато . Треба було раніше , або вже тепер після війни .
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13.09.2022 12:16 Відповісти
тільки бубочці про це не кажіть, на дорогах відпрацьована схема!
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13.09.2022 09:44 Відповісти
Поки не станемо членами НАТО ці серйозні підприємства не варто навіть починати розвивати.
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13.09.2022 09:55 Відповісти
"Вголосіну" подала голос . Кісо, а шо ж ти з 2019 язика в сраці тримав?
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13.09.2022 10:02 Відповісти
його голос - на моїй жопі волос
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13.09.2022 10:08 Відповісти
цьому Рахманіну варто було б не розповідати кому що робити , а скласти депутатські повноваження якщо хоч грам совісті залишився . За пару днів до 24.02 бігав з каналу на канал з розумним виглядом пики і вторив зелебобікам що параша не нападе , воєнспец траханий
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13.09.2022 10:03 Відповісти
пам*ятаю як пихато говорив, що знає все, але це не для посполитих...
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13.09.2022 11:51 Відповісти
Ще один геній,бл.
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13.09.2022 10:04 Відповісти
Згадали після 200 днів війни що можна було евакуювати на захід обладнання воєнних заводів перед війною ...., та і під час війни було ще 7 днів.....
Хоча б ... нептуни б збирали, розробник говорив що їх можна переробити для ударів по наземних цілях...
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13.09.2022 10:06 Відповісти
С таким умным видом говорить очевидные вещи - это нужно уметь.
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13.09.2022 10:09 Відповісти
три роки тому треба було про це говорити і не в ганчірочку, а в голос.
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13.09.2022 10:13 Відповісти
А чому ж 3 рокі не виробляли ? І зараз хіба хоче цього Зеля ?
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13.09.2022 10:15 Відповісти
це слушна думка розумної людини, але ми знаємо - бо впевнені - що головним пріоритетом для зе-лупи та його дєжрьмаків-хламідій будуть дорогі - бо просто, дорого та PR.
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13.09.2022 10:26 Відповісти
Як не крути, а Рахманін - мудра людина. Державник, а не дрібний злодюжка, як той же Арахамія...
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13.09.2022 10:30 Відповісти
Тількі тупуват трошки - бо такі дії треба було пропонувати з 24 лютого, а не через півроку
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13.09.2022 10:59 Відповісти
Учитывая характер этой войны, все понимают, что необходима защита от крылатых ракет. ПРО и ПВО, даже самая современная и эффективная, не дают гарантий 100% защиты. (а такое ПРО и ПВО еще надо иметь. Очень не дешевое удовольствие).
СССР готовился к ядерной войне с Западом и в Украине имеется (имелось?) достаточно заводов, которые были спроектированы и построены с учетом возможного удара ЯО. ЮМЗ в Днепре - классический пример. Большая часть производств подземная. Все надземные постройки расположены и сделаны так, что при авиаударе получают минимальные повреждения. По такому же принципу был сделан огромный пороховой завод в Шостке.
Т.е. технически и с учетом военной угрозы от РФ, такие заводы построить можно. Но для этого необходимо побороть коррупцию, т.к. в любом другом случае деньги будут попросту разворованы. Как были разворованы на "стене Яценюка", на "новые склады для боеприпасов" и т.п.
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13.09.2022 10:39 Відповісти
Вам такі тексти в методичках довгі пишуть ЯКЕ будівництво заводів в військовій час в Україні ? Якась дурня . Виготовляти зброю треба в ЕС на збудованих вже майданчиках
freedom of speech

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Реєстрація: 16.06.2022
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13.09.2022 10:57 Відповісти
Почему невозможно строить заводы во время войны? Конкретно и по пунктам, плиз.
"Якась дурня" - это ваша аргументация? Запоребриковый стиль ...
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13.09.2022 11:02 Відповісти
яка аргументація може бути у троля, котрий збирається лити корпуси снарядів на ливарному виробництві?
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13.09.2022 11:30 Відповісти
А вас , кацапський троль, ми вже зафіксували
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13.09.2022 12:42 Відповісти
Я специалист по заводам тяжёлой промышленности ( если вам что-то это говорит) .
корпуса с колонами и подкрановыми балками , конвеерные линии , бункера
Потому знаю что пишу
А Вы - кацапський балабол 🤣🤣
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13.09.2022 12:45 Відповісти
Специалиста сразу видно по аргументации "Якась дурня".
Еще раз: Напишите хоть ОДНУ конкретную причину, по которой сейчас невозможно строить военные заводы.
"Балаболы" - это те, кто не может аргументировать свою позицию. "Ватные балаболы" - это, те кого аргументами загоняют под лавку, и они, понимая что не вывозят, переходят на личные оскорбления.
Адекватным форумчанам очевидно "кто есть кто" в нашем диалоге.
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13.09.2022 14:12 Відповісти
Не ПИШИТЬ дурню 🤣🤣🤣
Вам , кацапам , ЯКА РІЗНІЦЯ ДЕ БУДУТЬ ТІ ЗАВОДИ ? це державна таємниця
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13.09.2022 14:20 Відповісти
Попытка съезда с темы и перевод стрелок не зачетная.
Я не писал и не обсуждал ГДЕ должны быть построены эти заводы.
Третий раз: Напишите хоть ОДНУ конкретную причину, по которой сейчас невозможно строить военные заводы.
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13.09.2022 14:26 Відповісти
ЄС не дасть нам виробляти у себе БК для далекобійної артилерії і ракети, забудьте про це ...
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13.09.2022 11:43 Відповісти
Почему для нас ? И для себя тоже .
Словакия и Румыния с удовольствием запустят такие производства в Кошице и Галаце - им нужна загрузка мощностей. А США И ЕС помогут в раскрутке финансово
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13.09.2022 12:47 Відповісти
Тому що виробництво ракет дальністю більше 100 км нам раніше забороняли західні партнери, типу по договору про неросповсюдження ... І тепер не дають ракети на таку дальність, тому виробництво там неможливо....
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13.09.2022 13:52 Відповісти
Ну не треба тут мацковські методички піарити - все України вже можно
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13.09.2022 13:56 Відповісти
Ракети дали на 300 км??? до чого тут ці ботівські заїзджені фрази... Не хочуть на заході швидкого завершення війни, у них інше бачення
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13.09.2022 14:03 Відповісти
«ботівські заїзджені фрази.»
так і не ПИШИТЬ ці фрази .
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13.09.2022 14:07 Відповісти
А пан Рахманін не сказав, як це зробити, коли у верховній раді 90% хапуг?
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Прокинувся

про те що можно лить корпуси снарядів на металургійному заводі в Кошице ( 100 км від кордону України) , я пишу вже 3 місяці ‼️‼️‼️

Треба обирати в депутати інженерів, а не фотографів і моделей
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13.09.2022 10:52 Відповісти
лить корпуси снарядів? Яке ж ти кончене...
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13.09.2022 11:28 Відповісти
Не обращайте внимание,тут специалист на специалисте и все все знают.
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13.09.2022 12:38 Відповісти
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13.09.2022 12:48 Відповісти
Имеете право.
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13.09.2022 16:22 Відповісти
як Вам сказати... Інколи попадаються цікаві співрозмовники і цікаві зсилки. І через це приходиться терпіти отаку примітивність у поглядах і діях. а взагалі на мою думку я занадто багато приділяю уваги цензору. Його вседозволеність для ворожих агентів інфовпливу не додає поваги до його редакції (я вже не раз їм зауважував про неприпустимість політики какая разніца). Чому я повинен щоденно підвищувати відвідуваність і тим капіталізувати цей приватний проект? хай його боти подібні дуглас капіталізують
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13.09.2022 15:29 Відповісти
А Вы кацапський троль 🤣🤣🤣
и пусть все об этом знают
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13.09.2022 12:49 Відповісти
Вибирати потрібно не артистів ,
хапуг - олігархів , а державників . А державників положили під Іловайськом та по "котлах"
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13.09.2022 12:18 Відповісти
Государство строится систематически,а не частями где-то,что-то.
Вначале ,как платформа,судовая система и органы контролирующие законность.
Без этого, все разговоры о том что нам надо,это политиканство и позёрство.
Затем экономика,в частности правильная налоговая система и неотвратимое наказание за уклонение от уплаты налогов.
Начните с этого,а куда деньги напрвлять,будете решать,когда они будут.
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13.09.2022 11:01 Відповісти
Я не согласна
государство строится НА МЕСТАХ и оттуда идут инициативы и пожелания
а государство обязано их выполнять
потому пусть каждый начнёт с себя и своих требований к государству и думает ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ
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13.09.2022 12:51 Відповісти
Государство - это НАДСТРОЙКА над бизнесом . Государство создаётся ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА, защиты граждан .
А ТОТАЛИТАРНЫЙ СТРОЙ И ОБДИРАЛОВКА - это раковая болезнь в обществе ‼️‼️‼️
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13.09.2022 12:53 Відповісти
Германия в 1943 -1944 годах в пещерах делала по 40 ракет Фау 2 в день и била Лондону.У вас почти в каждом большом городе метро с элэнергией и т.д.Главное решится!
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13.09.2022 11:13 Відповісти
ой, не порівнюйте нас будь-ласка з тією націонал-соціалістичною германією. У нас правлять не просто придурки, як правили тоді в них. у нас при владі зрадники-придурки.
і дякувати богу є активна спільнота, що захищає країну від агресії.
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13.09.2022 11:34 Відповісти
Все нам треба. І на позавчора. А ще краще знайти державників і ураїноцентристів, а не космополітів "какаяразніца".
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13.09.2022 11:32 Відповісти
Мінімум це всі види ***********. Всі ракети та дрони. При чому мова не про одиничне виробництво, а про десятки тисяч та сотні тисяч на рік.

А ось технології, пускові, ліцензії та все решта від партнерів та у партнерів.
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13.09.2022 11:43 Відповісти
Усе, що Україна могла випускати виходячи зі науково-технологічного потенціалу свого ВПК вона і так виробляла (навіть попре супротив совкової влади), хоч і у мізерних кількостях. Але зазіхати на розробку ППО та авіації немає ніяких перспектив, отже щось доведеться купляти.
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13.09.2022 11:49 Відповісти
Нептун (крилата ракета)[ред. | ред. код]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

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У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Нептун.
Р-360 «Нептун»Походження УкраїнаІсторія використанняОператориУкраїнаВійниРосійське вторгнення в Україну (2022)Історія виробництваРозробникКБ «Луч»Розроблено2010-2020[1]ВиробникХарківський авіаційний завод, «Мотор Січ», НВП «Радіонікс», КП СПБ «Арсенал» та інші підприємства українського оборонно-промислового комплексуВиготовлена
кількістьбільше одного дивізіонаХарактеристикиВага870 кгДовжина5050 ммДіаметр380 ммДвигунМС-400

Операційна
дальність
280 кмШвидкість900 км/год

Пускова
платформа
Наземна:
УСПУ-360 на шасі КрАЗ-7634НЕ
УСПУ-360 на шасі Татра 815-7 Нептун (крилата ракета) у Вікісховищі

Р-360 «Непту́н» - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.

Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу «Лань», але з 2018 року - катери типу «Веспа».

Під час російського широкомасштабного вторгнення в Україну 2022 року «Нептун» вперше застосовано в бойових умовах. 14 квітня 2022 року ударом двох ракет було уражено ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, на якому вибухнув боєкомплект, внаслідок чого крейсер затонув.[⇨]
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13.09.2022 12:57 Відповісти
Протиповітряна оборона[ред. | ред. код]

В ході Міжнародної виставки «Зброя та Безпека - 2019» КБ «Південне» презентувало проєкт власного зенітного ракетного комплексу (ЗРК).[9] Згодом восени 2019 року стало відомо, що Україна та Туреччина планують спільно створити новий зенітно-ракетний комплекс середньої дальності.[10][11]
Випробування[ред. | ред. код]

Ракетні війська України регулярно здійснюють військові випробування ракет. Своєю чергою Росія реагує на це критично й застосовує дипломатичний тиск із погрожуванням удару у відповідь у випадку загострення ситуації. Секретар РНБО України Олександр Турчинов коментує це так:
Сьогодні, незважаючи на істерику Росії, на погрози застосувати ракетну зброю проти нас, ми провели військові навчання з випробувальними запусками керованих ракет середньої дальності. І що важливо, ми це зробили відповідно до затвердженого плану, у заздалегідь визначений час і в заявленому публічно місці. Ракети потрапили у заплановані цілі.

Спеціально для виконання та випробування ракетної програми облаштовано військовий полігон[12].

30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР «Нептун»[13]

17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.[14]

Максимальна ж дальність польоту ракети становить до 300 км.[15]

21 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Розпочався підготовчий етап - відбуваються випробування систем на суходолі та підготовка до самих пусків з 22 по 24 травня 2019-го року. За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу «Вільха-М», а також «Вільха-Р», деталі про які наразі не повідомляється. Окрім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» з голівкою самонаведення (ГСН).[16]

23 травня 2019 року на Тарутинському військовому полігоні в Одеській області відбувся черговий етап випробувань українських ракет комплексу «Вільха». Відбулися пуски ракет підвищеної дальності «Вільха-М» та ракет з касетною бойовою частиною «Вільха-Р».[17] Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» заплановані на серпень-жовтень 2019 року.[18]

1 листопада 2019 року в ході випробування ракет С-125 по надводним цілям плавучий склад «Золотоноша» був використаний як мішень й затоплений двома ракетами, чим було доведено використання комплексу, як протикорабельного.[19][20]
Потенціал[ред. | ред. код]

Україна має все необхідне для виробництва ракет - у тому числі розробку корпусу, бойової частини, пускової установки і системи управління, тверде ракетне паливо. Потенціал виробництва у тому, що Україна виробляє всі складові бойових ракет, що у свою включає повний цикл виробництва[21]. .
Проєкти та розробка[ред. | ред. код]НазваРозробкаВипробуванняРозробникПрийняття на озброєнняЗображенняТип платформиТип ракетиПочаток розробкиЗавершення розробкиБРОТК «Сапсан»20092013проект згорнутоКБ «Південне», Південний машинобудівний заводпроект відновленосамохідна пускова установкаодноступенева балістична ракета з неядерною ГЧ; зенітна ракета дальнього радіусу; протикорабельна ракета середнього радіусу діїОТРК «Грім-2»1994 (перші напрацювання)2013 (проект комплексу «Грім-2»)2016з 2016
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13.09.2022 12:59 Відповісти
Презентувати можна що завгодно та скільки завгодно, але ППО має ще й збивати повітряні цілі, а не лише бабло здирати з племен Африки.
Справа в тому, що після зникнення совка на території України не залишилося КБ з розробки військових літаків та ППО, а розробити цю наукоємну зброю майже з нуля потрібно не лише бажання, але й трильйони доларів та десятки років.
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13.09.2022 19:25 Відповісти
Патронний завод за 8 років не побудували то про що ще можна балакати
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13.09.2022 11:56 Відповісти
У нас в Укроборонпромі зрадників зачістили???? Що вони зробили за 2.5 року?????? В ч'їх це інтересах така праця?
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13.09.2022 12:07 Відповісти
Болтун,как и вся карманная партия.
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13.09.2022 12:35 Відповісти
 
 