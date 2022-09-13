Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Це дозволить знизити залежність від поставок від країн-партнерів.
Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
І хоча під час активних бойових дій цього важко добитися, але потім розвиток військово-промислового комплексу має бути в пріорітеті. Саме на цьому наголошує народний депутат від фракції "Голос".
"В рамках ленд-лізу ми так само просимо обладнання, верстати, критичні матеріали, запчастини, щоб виробляти зброю самим. Ми не можемо повністю залежати від партнерів. Уявімо, що якась країна, яка постачає нам зброю і ми залежимо від неї, змінює політичний режим і вирішує припинити постачання. Що ми будемо робити? Тому нам потрібно самим освоювати можливість випускати зброю", - пояснив Рахманін.
Будь ласка, зачекайте...
А строить заводы и не нужно, они есть, и много, причём самые разнообразные.
Они произведут то, ради чего их строили ещё в СССР, но для этого необходимо желание кэривныкив страны, и финансирование параллельно с желанием. - А его нет пока.
йому треба на асфальті кіздить
В.И. Ленин
very good
поляки слушно запропонували - давайте бабки а зброю ми виготовимо і передамо Україні....останні пів року показали їм довіряти можна.....
1. Ты понимаешь значение слова "потенциал" ?
2. Давай сразу два потенциала восстановим.
3. Неплохо было бы трижды сосчитать до бесконечности.
Был меморандум, то есть балабольство о намерениях
Але всі знають що від початку війни ворог бив також і по заводах де виготовляють зброю
Підприємство ЛУЧ -яке виготовляло НЕПТУНИ зазнало значних пошкоджень в результаті ракетного удару.
Спершу треба захистити ці заводи а потім виготовляти зброю.
на ЦЕЙ МОМЕНТ має бути вже побудовано декілька не великих заводів на заході України з виробництва набоїв і снарядів
а сховати можна, а би було бажання, гір на зах.Україні валом
з.і. патрони власне можна і без завода робить. Пару тис грн станок (наприклад від Lee), набір матриць, гільзи, капсуля, порох, кулі. І усьо.
Хоча б ... нептуни б збирали, розробник говорив що їх можна переробити для ударів по наземних цілях...
СССР готовился к ядерной войне с Западом и в Украине имеется (имелось?) достаточно заводов, которые были спроектированы и построены с учетом возможного удара ЯО. ЮМЗ в Днепре - классический пример. Большая часть производств подземная. Все надземные постройки расположены и сделаны так, что при авиаударе получают минимальные повреждения. По такому же принципу был сделан огромный пороховой завод в Шостке.
Т.е. технически и с учетом военной угрозы от РФ, такие заводы построить можно. Но для этого необходимо побороть коррупцию, т.к. в любом другом случае деньги будут попросту разворованы. Как были разворованы на "стене Яценюка", на "новые склады для боеприпасов" и т.п.
freedom of speech
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Реєстрація: 16.06.2022
"Якась дурня" - это ваша аргументация? Запоребриковый стиль ...
корпуса с колонами и подкрановыми балками , конвеерные линии , бункера
Потому знаю что пишу
А Вы - кацапський балабол 🤣🤣
Еще раз: Напишите хоть ОДНУ конкретную причину, по которой сейчас невозможно строить военные заводы.
"Балаболы" - это те, кто не может аргументировать свою позицию. "Ватные балаболы" - это, те кого аргументами загоняют под лавку, и они, понимая что не вывозят, переходят на личные оскорбления.
Адекватным форумчанам очевидно "кто есть кто" в нашем диалоге.
Вам , кацапам , ЯКА РІЗНІЦЯ ДЕ БУДУТЬ ТІ ЗАВОДИ ? це державна таємниця
Я не писал и не обсуждал ГДЕ должны быть построены эти заводы.
Третий раз: Напишите хоть ОДНУ конкретную причину, по которой сейчас невозможно строить военные заводы.
Словакия и Румыния с удовольствием запустят такие производства в Кошице и Галаце - им нужна загрузка мощностей. А США И ЕС помогут в раскрутке финансово
так і не ПИШИТЬ ці фрази .
про те що можно лить корпуси снарядів на металургійному заводі в Кошице ( 100 км від кордону України) , я пишу вже 3 місяці ‼️‼️‼️
Треба обирати в депутати інженерів, а не фотографів і моделей
и пусть все об этом знают
хапуг - олігархів , а державників . А державників положили під Іловайськом та по "котлах"
Вначале ,как платформа,судовая система и органы контролирующие законность.
Без этого, все разговоры о том что нам надо,это политиканство и позёрство.
Затем экономика,в частности правильная налоговая система и неотвратимое наказание за уклонение от уплаты налогов.
Начните с этого,а куда деньги напрвлять,будете решать,когда они будут.
государство строится НА МЕСТАХ и оттуда идут инициативы и пожелания
а государство обязано их выполнять
потому пусть каждый начнёт с себя и своих требований к государству и думает ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ
А ТОТАЛИТАРНЫЙ СТРОЙ И ОБДИРАЛОВКА - это раковая болезнь в обществе ‼️‼️‼️
і дякувати богу є активна спільнота, що захищає країну від агресії.
А ось технології, пускові, ліцензії та все решта від партнерів та у партнерів.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
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У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Нептун.
Р-360 «Нептун»Походження УкраїнаІсторія використанняОператориУкраїнаВійниРосійське вторгнення в Україну (2022)Історія виробництваРозробникКБ «Луч»Розроблено2010-2020[1]ВиробникХарківський авіаційний завод, «Мотор Січ», НВП «Радіонікс», КП СПБ «Арсенал» та інші підприємства українського оборонно-промислового комплексуВиготовлена
кількістьбільше одного дивізіонаХарактеристикиВага870 кгДовжина5050 ммДіаметр380 ммДвигунМС-400
Операційна
дальність
280 кмШвидкість900 км/год
Пускова
платформа
Наземна:
УСПУ-360 на шасі КрАЗ-7634НЕ
УСПУ-360 на шасі Татра 815-7 Нептун (крилата ракета) у Вікісховищі
Р-360 «Непту́н» - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.
Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу «Лань», але з 2018 року - катери типу «Веспа».
Під час російського широкомасштабного вторгнення в Україну 2022 року «Нептун» вперше застосовано в бойових умовах. 14 квітня 2022 року ударом двох ракет було уражено ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, на якому вибухнув боєкомплект, внаслідок чого крейсер затонув.[⇨]
В ході Міжнародної виставки «Зброя та Безпека - 2019» КБ «Південне» презентувало проєкт власного зенітного ракетного комплексу (ЗРК).[9] Згодом восени 2019 року стало відомо, що Україна та Туреччина планують спільно створити новий зенітно-ракетний комплекс середньої дальності.[10][11]
Випробування[ред. | ред. код]
Ракетні війська України регулярно здійснюють військові випробування ракет. Своєю чергою Росія реагує на це критично й застосовує дипломатичний тиск із погрожуванням удару у відповідь у випадку загострення ситуації. Секретар РНБО України Олександр Турчинов коментує це так:
Сьогодні, незважаючи на істерику Росії, на погрози застосувати ракетну зброю проти нас, ми провели військові навчання з випробувальними запусками керованих ракет середньої дальності. І що важливо, ми це зробили відповідно до затвердженого плану, у заздалегідь визначений час і в заявленому публічно місці. Ракети потрапили у заплановані цілі.
Спеціально для виконання та випробування ракетної програми облаштовано військовий полігон[12].
30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР «Нептун»[13]
17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.[14]
Максимальна ж дальність польоту ракети становить до 300 км.[15]
21 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Розпочався підготовчий етап - відбуваються випробування систем на суходолі та підготовка до самих пусків з 22 по 24 травня 2019-го року. За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу «Вільха-М», а також «Вільха-Р», деталі про які наразі не повідомляється. Окрім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» з голівкою самонаведення (ГСН).[16]
23 травня 2019 року на Тарутинському військовому полігоні в Одеській області відбувся черговий етап випробувань українських ракет комплексу «Вільха». Відбулися пуски ракет підвищеної дальності «Вільха-М» та ракет з касетною бойовою частиною «Вільха-Р».[17] Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» заплановані на серпень-жовтень 2019 року.[18]
1 листопада 2019 року в ході випробування ракет С-125 по надводним цілям плавучий склад «Золотоноша» був використаний як мішень й затоплений двома ракетами, чим було доведено використання комплексу, як протикорабельного.[19][20]
Потенціал[ред. | ред. код]
Україна має все необхідне для виробництва ракет - у тому числі розробку корпусу, бойової частини, пускової установки і системи управління, тверде ракетне паливо. Потенціал виробництва у тому, що Україна виробляє всі складові бойових ракет, що у свою включає повний цикл виробництва[21]. .
Проєкти та розробка[ред. | ред. код]НазваРозробкаВипробуванняРозробникПрийняття на озброєнняЗображенняТип платформиТип ракетиПочаток розробкиЗавершення розробкиБРОТК «Сапсан»20092013проект згорнутоКБ «Південне», Південний машинобудівний заводпроект відновленосамохідна пускова установкаодноступенева балістична ракета з неядерною ГЧ; зенітна ракета дальнього радіусу; протикорабельна ракета середнього радіусу діїОТРК «Грім-2»1994 (перші напрацювання)2013 (проект комплексу «Грім-2»)2016з 2016
Справа в тому, що після зникнення совка на території України не залишилося КБ з розробки військових літаків та ППО, а розробити цю наукоємну зброю майже з нуля потрібно не лише бажання, але й трильйони доларів та десятки років.