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армія РФ (13520) війна (56671) США (14502) Харківщина (4293) ЗСУ (5733) Блінкен (941)

Наступ ЗСУ ще тільки починається, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Контрнаступ України проти російської армії ще тільки починається, але українські сили домоглися "значного прогресу".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Мехіко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано", - сказав він, зазначивши, що наступ був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів необхідними засобами, однак "перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців".

За його словами, наступ "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії".

При цьому він відзначив "значний прогрес українців особливо на північному сході", додавши, що "це все ще перші дні".

Держсекретар США також заявив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки у Росії все ще є дуже значні сили і озброєння в Україні, які вона все ще використовує "без розбору" проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому контрнаступ ЗСУ на Херсонщині повільніший Харківського, - пояснення міністра оборони Резнікова

"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
дядько Сем щось таки знає
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13.09.2022 10:35
+44
Ми ще не починали?
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13.09.2022 10:32
+37
"Якщо ви побачите схилену до землі Україну - не думайте, що вона вклонилася агресору! Вона просто тугіше зашнуровує "берці"!"
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13.09.2022 10:38
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Ми ще не починали?
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13.09.2022 10:32 Відповісти
А єрмак казав що Байден приїздив, щоб домовлятися з орками. Збрехав, криса. МАбуть фітіля вставляв, щоб гуманітарку не тирили
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13.09.2022 11:39 Відповісти
Самі ж вигадали і про Байдена і про Єрмака.
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Він знає що каже. Ми ще і не починали.
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13.09.2022 13:17 Відповісти
1я Гвардейская танковая армия (ГТА) вс рф - фсё

Элитное войско, вообще-то предназначенное для обороны Москвы в случае наступления на рф-столицу сил НАТО.

Но по большой нужде 1я ГТА была переброшена на украинские фронта
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13.09.2022 10:34 Відповісти
11-й армійський корпус західного округу (балтийський флот) також добряче проріджений, залишки драпали від Куп`янска шо тільки гай шумів. Про 200-у бригаду північного флоту просто мовчу.
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13.09.2022 10:45 Відповісти
200 та бригада ?
Як корабель назвеш , так на ньому і попливеш .
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13.09.2022 11:39 Відповісти
Эти танковые армии против джавелинов не очень эффективны .
Это доказано в Украине .
Но они даже очень эффективны против каких то дикарей , вооружённых бамбуковыми копьями .
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13.09.2022 11:36 Відповісти
GTA!!!
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13.09.2022 16:37 Відповісти
Виходить, що ми ще не ропонинали, а кацапи дали драпака з Харківської області?
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13.09.2022 10:34 Відповісти
дядько Сем щось таки знає
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13.09.2022 10:35 Відповісти
то вони по черзі тролять московитів, спершу Байден тепер цей
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13.09.2022 10:51 Відповісти
Давайте я розповім вам таку байку.
Був собі такий радянсько-російський політолог Олександр Бовін, хороша людина та єдиний на ТБ екрані, кого можна було слухати.
Раніше - спічрайтер Брежнєва.
А вилетів із кремлівського пулу через довгого язИка. На запитання - А ви читали останню промову Брежнєва, по п'яні відповів - Читав ???!!! Та я її писав!
Так от, коли з'являється підозра, що "дядько Сем щось таки знає" правильно буде відповісти так - Він не просто знає, він це вирішує.
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13.09.2022 10:52 Відповісти
Пам'ятаю пана Бовіна - в усіх сенсах крупна постать.
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13.09.2022 11:02 Відповісти
Бачив його в Хайфі, під час його терміну послом Росії в Ізраїлі
Старенький був, дуже тяжко пересувався, з паличкою
Мав дар передбачення.
У 1979, після перемоги ісламської революції в Ірані, першим серед радянських і західних політологів висловив думку, що у світі з'явилася третя політична сила - ісламська. Йому тоді не повірили, адже мусульмани окремою політичною силою не були - чи прогресивні мусульмани, прорадянські чи реакційні мусульмани, прозахідні. А він мав рацію. Іслам став окремою політичною силою
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13.09.2022 11:11 Відповісти
Це круто - за 30 років до появи ІГІЛа.
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13.09.2022 11:35 Відповісти
все эти ИГИЛы, Талибаны, Хесболы - группировки спецслужб)
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13.09.2022 13:29 Відповісти
фінансування чк-гпу-нквд-кгб-фсб
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13.09.2022 19:45 Відповісти
Читаю коменти від захисників, хто ж Герой Харківської епопеї. На разі Україна таки має Настоящих Генералів, які і склепали тонко оперативний котел.
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13.09.2022 10:35 Відповісти
Поясніть будь ласка, пані Валентино: чому "Настоящих", а не "Справжніх" Генералів? (Звичайно ж, можете не відповідати.)
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13.09.2022 10:58 Відповісти
Настоящі=Справжні. Так говорить словник. А іще можу сказати, що унікальні, талановиті,просто Великі Українці
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13.09.2022 11:07 Відповісти
Відповім за пані Саюн. Багато українців спілкувались на російський мові, до речі в нашій країні є офіційно три наріччя, а неофіційно не зможу порахувати
Я, наприклад, з Полтави, там ми розмовляємо/ли на, так званому, "суржику". Та й зараз, коли спілкуюся, можу забути як деякі слова будуть на українській мові. Коли швидко відповідаю, наприклад.

Гадаю, тут теж та сама ситуація...

Сподіваюсь, Ви, не допускаєте, що це робить чоловіка меншим патріотом...
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13.09.2022 11:16 Відповісти
Так,я з Кіровоградської області родом,там суржик,багато русизмів...
Але,дійсно,ми від цього не менші патріоти.
Мій син в ЗСУ,розмовляє російською.
Закінчив київську школу з навчанням на українській мові,але в його школі всі розмовляли російською.
Спочатку треба вигнати ворога,а з мовою поступово розберемось.
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13.09.2022 11:29 Відповісти
Дозвольте не погодитися з Вашою думкою про те, з мовою поступово розберемося після перемоги, бо рашисти перше, що зробили на окупованих територіях - вилучили підручники та другі печатні посібники напечатані українською мовою та завезли своїх вчителів. Так вони робили завжди під час царських, імперських, радянських та рашистських окупацій і як результат в Україні багато "русскагаварящіх", суржикомовних і т. п. Одне другому не заважає, що перемоги на фронті і боротьба та самовдосконалення на мовному (культурному) фронті.
Спілкуємось українською і все буде Україна!
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13.09.2022 11:54 Відповісти
Поэтому, для начала, ты хотя бы ник себе выбрал украинский.
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13.09.2022 11:57 Відповісти
В Кировоградской области все относительно. Есть села, которые заселялись чисто русскими переселенцами, есть староверческие, молдавские, сербско-молдавские, хорватские, болгарские и есть чисто украинские, заселенные украинскими козаками, в основном полтавскими. А со временем все это еще и перемешалось переездами, браками и т.д.
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13.09.2022 11:55 Відповісти
Навіть в сусідніх селах , як правило є слова притаманні тільки цьому селу . А Україна , це не село .
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13.09.2022 11:46 Відповісти
Це свідчить тільки про те, що ваша українська мова хворіє і потрібно Вам її лікувати.
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13.09.2022 12:55 Відповісти
В нашому полку поповнення новенькими))
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13.09.2022 13:25 Відповісти
сейчас я в Германии - баварцы с трудом понимают жителей Гамбурга, и наоборот
тем не менее - это единый народ, потому, что у них одна культура, одна история и один взгляд на жизнь
в Украине всё то же самое: есть три исторически сложившихся диалекта - западный ( влияние Польши, Венгрии и Румынии, центральный ( наиболее близкий к диалекту Киевской Руси) и восточный (Слобода, Сивер = "суржик")
именно суржик, с каким бы презрением о нём не отзывались из мокшанской Маасквы, стал БАЗОЙ для развития имперского эсперанто , "русского языка"
именно поэтому украинцам из восточных улусов Украины так трудно сделать выбор между родным суржиком ( простирающимся на Кубань и Нижнее Поволжье) и "русским" =имперским эсперанто
но история создала этот казус, она же его и разрулит
только не надо влезать в исторический процесс необразованными лапами
и-да: жителей Франкивщины ждёт та же участь - язык ЦЕНТРАЛЬНОЙ Украины, без всяких там "як ся маєте"...
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13.09.2022 13:54 Відповісти
В ЗУ в різних містах і містечках багато біженців з різних областей,з корінними стараються розмовляти на мові,між собою язиком,чуючи їх з цікавості пробую визначити з якої області,регіону,колись 45 років(приїхав по направленню) назад мене обзивали східняком,я їм, та я ж з центральної України їм було все одно,суржик -значить східняк,хоча в самих говірка ще та.
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13.09.2022 13:53 Відповісти
Сумщина також розмовляе на суржику...
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13.09.2022 14:56 Відповісти
Це не суржик. Словник говорить,як я написала. Настоящі =справжні.
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13.09.2022 17:34 Відповісти
Я про себе
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13.09.2022 18:31 Відповісти
Це як в пісні Пугачової настоящий полковнік ....давить груди підвіконник.
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13.09.2022 14:48 Відповісти
на заході серед таких країн як США Британія Польща кристалізувалось таке поняття - раша повинна бути жорстко демілітаризована а вони докладуть до цього максимум зусиль..... і схоже в кремлі теж дехто починає розуміти але дуже тугенько.....
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13.09.2022 10:37 Відповісти
решение уже принято, жабу нужно варить медленно, по этому на болотах и не замечают как им приходит ***** .
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13.09.2022 10:39 Відповісти
"Якщо ви побачите схилену до землі Україну - не думайте, що вона вклонилася агресору! Вона просто тугіше зашнуровує "берці"!"
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13.09.2022 10:38 Відповісти
щоб дати смачного срача окупанту!)
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13.09.2022 10:41 Відповісти
нащо ви перефразовуєте того жидо-московитського покидька
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13.09.2022 10:53 Відповісти
Чим тобі не подобається приведена мною цитата?
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13.09.2022 11:15 Відповісти
Краще довести щось своє.А то виглядає як відповідь-"Сам дурак"До тогож українці напорядок кмітливіши.Нащо спускатись до їх рівня?
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13.09.2022 11:49 Відповісти
Ну так "доведи"!
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13.09.2022 11:55 Відповісти
Це так само, як відповісти москалям, що МИ ЩЕ НІЧОГО НЕ ПОЧИНАЛИ ))
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13.09.2022 11:23 Відповісти
Есть такая борьба - Джиу-джитсу, где можно бороться лёжа на спине и побеждать более сильного соперника методом удушения или травмирования конечностей (переломы и растяжения связок) вынуждая соперника сдаться.
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13.09.2022 10:54 Відповісти
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13.09.2022 15:00 Відповісти
кому-кому, а Блинкену верить можно... особенно после его внезапного визита в Киев и разговора с зеленьськым...
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13.09.2022 10:40 Відповісти
так, я переконаний, що він приїзжав замість Бориса Джонсонюка вгамувати Zедермака в намаганні піти на "переговори", які йому підсовують Ердоган та інші подібні "посередники".
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Та скоріш за все не так Ердоган, як дєрмак з конторою своєю під"юджує порєшать.
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13.09.2022 11:55 Відповісти
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Про це пише «Європейська правда».
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13.09.2022 13:06 Відповісти
"Ялта близько, переговорів з РФ не буде".

Сигнал, який Зеленський надіслав одночасно західним партнерам, східним ворогам та українському суспільству. Україна не має наміру починати переговори з РФ та закликає Захід не вірити у будь-які обіцянки Путіна.

Жодних уточнень щодо адресата не пролунало. Але відомо, що Зеленський звертався до США, відповідаючи на пропозицію, яку почув за кілька днів до того від держсекретаря Блінкена і яка обурила офіційний Київ.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/10/7146539/
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13.09.2022 13:24 Відповісти
******
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13.09.2022 14:02 Відповісти
хто бачив ТВ запис тої зустрічі де почав говорити Зеленський?? Він почав розмову якимось розгубленим, він відчутно нервував, губився, підбирав слова,.. було видно що розмова з Блінкеном за кулісами не для журналістів була дуже незручною для Найвеличнішого..мабудь відшмагав його Госдеп як хлопчика...
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13.09.2022 10:46 Відповісти
... "якимось розгубленим, він відчутно нервував, губився, підбирав слова,.. " Перепрошую, а воно буває інакшим?! Ні, коли читає текст, то трохи краще, а от коли суфлера нема, тоді в одному реченні три думки і всі незакінчені. Воно таке вроджене, дегенерат, одним словом. І ось таке в нас на посаді головнокомандувача в час війни... Зебуїни, а то ж ваш вибір, курва!
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13.09.2022 11:20 Відповісти
беги касап.. беги..
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13.09.2022 10:40 Відповісти
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13.09.2022 11:22 Відповісти
Оцінка дідьо Джо українського наступу (який ще не починався ) у відповідді журналістам.
Красномовна відповідь мовою жестів в умовах табу на подібні оцінки
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13.09.2022 10:42 Відповісти
👍
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13.09.2022 11:05 Відповісти
****, чому в нас у владі усякі підори і покидьки, а не такі політики, як Блінкен?
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13.09.2022 10:43 Відповісти
В нас при владі НАРОД! А то просто біосміття, яке реально нам заважає.
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13.09.2022 11:21 Відповісти
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13.09.2022 10:45 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:11 Відповісти
Сьогодні день ще не закінчився, ще маємо надію ))
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13.09.2022 11:24 Відповісти
Ми ще нічого не починали .
.
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13.09.2022 10:53 Відповісти
мы еще ничего не начинали (с)
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13.09.2022 10:56 Відповісти
Це ще у нас 300-км Химер немає. А от якби ми мали 300-км Химери та ще й дозвіл по запоребрику стріляти, то орки вже з-під Севастополя би драпали.
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13.09.2022 11:05 Відповісти
Та ЗСУ по-справжньому ще не починало!
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13.09.2022 11:12 Відповісти
Все в Україні є...генерал Залужний обіцяв Байдену не мочить в сортире рюZkie города аж до Урала ..а ракети в Україні є і на 900 км...
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13.09.2022 11:14 Відповісти
От тільки від України до Уралу - більше 2 тис кілометрів!
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13.09.2022 11:47 Відповісти
Треба орків давити поступово,як удав кролика.
Хаос в них почнеться,але щоб це не було для нас проблемою: кацапи повинні поступово усвідомлювати,що їм кронти і тікати за Урал.
З Криму теж треба дати їм виїхати,залишаться лише ті,хто чекає на звільнення від мордору.
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13.09.2022 11:41 Відповісти
Ц "Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3366751

Якщо дивитися на політику США, як продовження процесів у суспісльстві... треба подивитися на постмодернізм в літературі)) Вже кілька разів Блінкен формує змісти, які мають продоження, як серіали, де кожна наступна серія формує продовження.

Цитата має продовження, якщо переставити слова місцями - "вона може і повинна її зупинити"... для чого?) Якщо - враховуючи ціну, яку вона платить!)) А головна зброя США та Заходу - ринкова економіка, ще не була задіяна?? Це вплив вже на полі бою, а вплив на процеси всередині росії...
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13.09.2022 12:13 Відповісти
В ринковій економіки Заходу є такий механізм, який може виключити режим путіна приймати рішення...
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13.09.2022 12:23 Відповісти
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13.09.2022 12:49 Відповісти
чтоб все всё поняли
идёт борьба ( в том числе и в СМИ) между кремлём и Западом
кремлю нужны ПЕРЕГОВОРЫ - как воздух
Запад смотрит на Киев - сколько ещё смогут продержаться
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13.09.2022 14:05 Відповісти
говорят, харьковские олигархи дали нереально большую взятку русским генералам за область, иначе б все так гладко не прошло
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13.09.2022 14:46 Відповісти
А під Києвом хто дав взятку,що орки тікали,аж лапті губили.
А Суми,Чернігів,Миколаїв - теж дали взятку?
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13.09.2022 15:05 Відповісти
Это чмо работает в ключе роспропагандоса с целью принизить успехи ВСУ и нашего генералитета. Это их единственная цель на данный момент.
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13.09.2022 17:02 Відповісти
А вам не кажется, что именно от вас и вашего поста просто смердит пропагандой Параши в этом вопросе, как и от разного рода "не таких СРУских" аля Пионтковский, Фейгин, Каспаров и прочей парашной сволочи сдрыстнувшей на Запад и изображающей из себя оппозицию ?
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13.09.2022 17:00 Відповісти
Да они скорее бы удушились чем дали кому-то деньги.
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13.09.2022 21:18 Відповісти
расплатились за все оркосолдаты своими жизнями, слава ЗСУ!
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13.09.2022 14:49 Відповісти
 
 