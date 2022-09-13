Наступление ВСУ еще только начинается, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Контрнаступление Украины против российской армии еще только начинается, но украинские силы добились "значительного прогресса".
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Мехико, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"То, что они сделали, было очень методично спланировано", - сказал он, отметив, что наступление было обеспечено значительной поддержкой со стороны Соединенных Штатов необходимыми средствами, однако "прежде всего это результат чрезвычайного мужества и стойкости украинцев".
По его словам, наступление "имеет одну четкую цель: вернуть земли, захваченные в результате агрессии России".
При этом он отметил "значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке", добавив, что "это все еще первые дни".
Госсекретарь США также заявил, что война, вероятно, продлится еще некоторое время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.
"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Элитное войско, вообще-то предназначенное для обороны Москвы в случае наступления на рф-столицу сил НАТО.
Но по большой нужде 1я ГТА была переброшена на украинские фронта
Як корабель назвеш , так на ньому і попливеш .
Это доказано в Украине .
Но они даже очень эффективны против каких то дикарей , вооружённых бамбуковыми копьями .
Був собі такий радянсько-російський політолог Олександр Бовін, хороша людина та єдиний на ТБ екрані, кого можна було слухати.
Раніше - спічрайтер Брежнєва.
А вилетів із кремлівського пулу через довгого язИка. На запитання - А ви читали останню промову Брежнєва, по п'яні відповів - Читав ???!!! Та я її писав!
Так от, коли з'являється підозра, що "дядько Сем щось таки знає" правильно буде відповісти так - Він не просто знає, він це вирішує.
Старенький був, дуже тяжко пересувався, з паличкою
Мав дар передбачення.
У 1979, після перемоги ісламської революції в Ірані, першим серед радянських і західних політологів висловив думку, що у світі з'явилася третя політична сила - ісламська. Йому тоді не повірили, адже мусульмани окремою політичною силою не були - чи прогресивні мусульмани, прорадянські чи реакційні мусульмани, прозахідні. А він мав рацію. Іслам став окремою політичною силою
Я, наприклад, з Полтави, там ми розмовляємо/ли на, так званому, "суржику". Та й зараз, коли спілкуюся, можу забути як деякі слова будуть на українській мові. Коли швидко відповідаю, наприклад.
Гадаю, тут теж та сама ситуація...
Сподіваюсь, Ви, не допускаєте, що це робить чоловіка меншим патріотом...
Але,дійсно,ми від цього не менші патріоти.
Мій син в ЗСУ,розмовляє російською.
Закінчив київську школу з навчанням на українській мові,але в його школі всі розмовляли російською.
Спочатку треба вигнати ворога,а з мовою поступово розберемось.
Спілкуємось українською і все буде Україна!
тем не менее - это единый народ, потому, что у них одна культура, одна история и один взгляд на жизнь
в Украине всё то же самое: есть три исторически сложившихся диалекта - западный ( влияние Польши, Венгрии и Румынии, центральный ( наиболее близкий к диалекту Киевской Руси) и восточный (Слобода, Сивер = "суржик")
именно суржик, с каким бы презрением о нём не отзывались из мокшанской Маасквы, стал БАЗОЙ для развития имперского эсперанто , "русского языка"
именно поэтому украинцам из восточных улусов Украины так трудно сделать выбор между родным суржиком ( простирающимся на Кубань и Нижнее Поволжье) и "русским" =имперским эсперанто
но история создала этот казус, она же его и разрулит
только не надо влезать в исторический процесс необразованными лапами
и-да: жителей Франкивщины ждёт та же участь - язык ЦЕНТРАЛЬНОЙ Украины, без всяких там "як ся маєте"...
Сигнал, який Зеленський надіслав одночасно західним партнерам, східним ворогам та українському суспільству. Україна не має наміру починати переговори з РФ та закликає Захід не вірити у будь-які обіцянки Путіна.
Жодних уточнень щодо адресата не пролунало. Але відомо, що Зеленський звертався до США, відповідаючи на пропозицію, яку почув за кілька днів до того від держсекретаря Блінкена і яка обурила офіційний Київ.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/10/7146539/
Красномовна відповідь мовою жестів в умовах табу на подібні оцінки
.
Хаос в них почнеться,але щоб це не було для нас проблемою: кацапи повинні поступово усвідомлювати,що їм кронти і тікати за Урал.
З Криму теж треба дати їм виїхати,залишаться лише ті,хто чекає на звільнення від мордору.
Якщо дивитися на політику США, як продовження процесів у суспісльстві... треба подивитися на постмодернізм в літературі)) Вже кілька разів Блінкен формує змісти, які мають продоження, як серіали, де кожна наступна серія формує продовження.
Цитата має продовження, якщо переставити слова місцями - "вона може і повинна її зупинити"... для чого?) Якщо - враховуючи ціну, яку вона платить!)) А головна зброя США та Заходу - ринкова економіка, ще не була задіяна?? Це вплив вже на полі бою, а вплив на процеси всередині росії...
идёт борьба ( в том числе и в СМИ) между кремлём и Западом
кремлю нужны ПЕРЕГОВОРЫ - как воздух
Запад смотрит на Киев - сколько ещё смогут продержаться
А Суми,Чернігів,Миколаїв - теж дали взятку?