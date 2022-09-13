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На Одещині затримали чоловіка, в телефоні якого знайшли листування з росіянами
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Також в салоні автомобіля патрульні виявили набої до автомата Калашникова та тактичний одяг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.
Як стало відомо, на трасі Київ-Одеса патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів. Водій відмовився їх надати. Правоохоронці оглянули автівку. В багажнику було знайдено бронежилет, набої для автомата Калашникова та тактичний одяг. В телефоні водія виявили активне листування з абонентами РФ.
Чоловіка затримали та передали до відповідних служб.
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