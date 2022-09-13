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На Одещині затримали чоловіка, в телефоні якого знайшли листування з росіянами

Новини Цензор.НЕТ Події

авто,затримання

Також в салоні автомобіля патрульні виявили набої до автомата Калашникова та тактичний одяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.

Як стало відомо, на трасі Київ-Одеса патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів. Водій відмовився їх надати. Правоохоронці оглянули автівку. В багажнику було знайдено бронежилет, набої для автомата Калашникова та тактичний одяг. В телефоні водія виявили активне листування з абонентами РФ.

Чоловіка затримали та передали до відповідних служб.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
тепер буде з буцигарні листуватись зі своєю сімьєю- раз на рік!
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13.09.2022 12:47
+3
змінить тактичний одяг на смугасту робу.
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13.09.2022 12:54
+3
Всім дуже вумним, але ще більш лінивим коментаторам вище, як і таким же авторам статті. Взагалі то фото з другого ДТП -наїзд на інваліда фурою. Важко переглянути орігинал? https://www.facebook.com/watch/?v=664927497958126 (45секунда) А за "співпрацю" затримали беху на Київ-Одеса. Звісно на блок посту. Тому мають право.
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13.09.2022 14:06
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о..а тут листування немає..зате від чмоней по 100500 фоточєк
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13.09.2022 12:46 Відповісти
Фото очень информативное, если остановили грузовик, то откуда Карл у него багажник взялся?
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13.09.2022 12:47 Відповісти
І набої підкинули, бо не хотів дати на лапу.
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13.09.2022 13:27 Відповісти
нижче від Vlad shtm -ліньки мені як і вам
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13.09.2022 14:10 Відповісти
тепер буде з буцигарні листуватись зі своєю сімьєю- раз на рік!
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13.09.2022 12:47 Відповісти
змінить тактичний одяг на смугасту робу.
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13.09.2022 12:54 Відповісти
А на фото виїзд з-під Пересипского мосту у місті...
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13.09.2022 12:47 Відповісти
Взагалі-то АК це автоматичний карабін.
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13.09.2022 12:49 Відповісти
Дуже оригінальна здача в полон.
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13.09.2022 12:50 Відповісти
Дурня якась: документи надавати відмовився, а замість цього надав телефон. Переписка з росіянами якого характеру? Бронежилет в кабіні - це злочин? А набої можно і підкинути...
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13.09.2022 13:01 Відповісти
Полностью согласен. Супероперация против дальнобойщика. Вообще-то содержимое телефона менты и проверять то не имели права. "Переписка с рашистами" - вообще перл.
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13.09.2022 13:46 Відповісти
див. нижче Vlad shtm -лінтки мені як і вам
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Всім дуже вумним, але ще більш лінивим коментаторам вище, як і таким же авторам статті. Взагалі то фото з другого ДТП -наїзд на інваліда фурою. Важко переглянути орігинал? https://www.facebook.com/watch/?v=664927497958126 (45секунда) А за "співпрацю" затримали беху на Київ-Одеса. Звісно на блок посту. Тому мають право.
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13.09.2022 14:06 Відповісти
это блогер кринж мазохист наверно такое задание было мол слабо так сделать пррям ппранкер)0
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13.09.2022 19:04 Відповісти
 
 