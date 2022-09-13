УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8474 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
2 188 21
Велика Британія (3684) Єдина Росія (136) Ліам Бірн (1)

У Британії запропонували визнати партію "Єдина Росія" терористичною організацією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бірн,ліам

Заява прозвучала від члена комітету у закордонних справах британського парламенту, депутата Лейбористської партії Ліама Бірна після візиту до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер британського політика

Заява прозвучала на тлі пропозиції про заборону видачі росіянам всіх туристичних віз.

"На сьогодні Росія витратила величезні ресурси й мало що отримала і в короткостроковій перспективі не сподівається на мобілізацію для досягнення нових проривів. Пора вийти за рамки фрази "Путін повинен зазнати поразки" і встановити цілі, підкріплені зобов'язаннями з військового постачання для їх досягнення", – зазначив британський політик.

За його словами, такими цілями може бути створення безпечного повітряного простору над Україною завдяки комплексній протиповітряній обороні, повна деокупація української території, переслідування РФ за агресію і воєнні злочини, стягнення репарацій і повернення всіх полонених і переміщених осіб.

"Пропоную розглянути посилення тиску на російську еліту шляхом оголошення "Єдиної Росії" терористичною організацією, як ми це зробили в разі ЕТА, "Хезболли" або ХАМАС, заборона на російські туристичні візи й сильніші гарантії для експорту (зерна), наприклад заборонена для польотів зона над Чорним морем", – підсумував Бірн.

Крім того, британський політик назвав три причини успішного контрнаступу Збройних сил України:

  • Україна веде війну за незалежність і може мобілізувати більше ресурсів;
  • провал військової стратегії Росії;
  • військова допомога Заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина вимагає від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
100%
показати весь коментар
13.09.2022 14:21
+16
З огляду на те, що русофашисти витворяють по всьому світу , то таке рішення дуже виважене і правильне !
показати весь коментар
13.09.2022 14:24
+15
Бритам очередной респект!
Пропагандоны на кацапии на говно изойдут после такого
показати весь коментар
13.09.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100%
показати весь коментар
13.09.2022 14:21 Відповісти
Визнати єдро аналогом нсдап
показати весь коментар
13.09.2022 14:37 Відповісти
точно
показати весь коментар
13.09.2022 14:24 Відповісти
БАНДА ЕДИНОПОЦЕВ..в принципе одобрямс...
показати весь коментар
13.09.2022 14:35 Відповісти
З огляду на те, що русофашисти витворяють по всьому світу , то таке рішення дуже виважене і правильне !
показати весь коментар
13.09.2022 14:24 Відповісти
Всю ГосДуру треба визнати терористичною організацією.
показати весь коментар
13.09.2022 14:24 Відповісти
Визнати не вміняємими
показати весь коментар
13.09.2022 21:28 Відповісти
Бритам очередной респект!
Пропагандоны на кацапии на говно изойдут после такого
показати весь коментар
13.09.2022 14:25 Відповісти
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй...! (с.) Лесь Подерв`янський
показати весь коментар
13.09.2022 14:25 Відповісти
Хотелось бы узнавать о таких вещах уже постфактум. А то поговорят - и ни фига!
показати весь коментар
13.09.2022 14:27 Відповісти
І це буде правильно, бо так воно і є. Але першим потрібно визнати терористичною організацією РПЦ і їх філіали по світу, в Україні УПЦ, які є конспиративними квартирами і осередками ФСБ, попи підтримали війну і корегували удари кацапів, допомагали і допомагають фашистській росії.
показати весь коментар
13.09.2022 14:28 Відповісти
Британцы топ
показати весь коментар
13.09.2022 14:32 Відповісти
"****** расєя" давно це звання заслужила.
показати весь коментар
13.09.2022 14:33 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 14:49 Відповісти
Це чудово !
показати весь коментар
13.09.2022 14:36 Відповісти
Верная идея
Все г@вно в ней состоит
показати весь коментар
13.09.2022 14:40 Відповісти
А наши (украинские) депутаты как на это смотрят?
показати весь коментар
13.09.2022 14:52 Відповісти
А коли до наших депутатів дійде що росія ворог і держава терорист а госдума злочинці .
показати весь коментар
13.09.2022 15:42 Відповісти
хороша думка,
і всі депутати цієї партії стануть терористами
показати весь коментар
13.09.2022 15:54 Відповісти
Логично. Давно пора.
показати весь коментар
13.09.2022 17:38 Відповісти
 
 