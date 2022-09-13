У Британії запропонували визнати партію "Єдина Росія" терористичною організацією

Заява прозвучала від члена комітету у закордонних справах британського парламенту, депутата Лейбористської партії Ліама Бірна після візиту до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер британського політика.

Заява прозвучала на тлі пропозиції про заборону видачі росіянам всіх туристичних віз.

"На сьогодні Росія витратила величезні ресурси й мало що отримала і в короткостроковій перспективі не сподівається на мобілізацію для досягнення нових проривів. Пора вийти за рамки фрази "Путін повинен зазнати поразки" і встановити цілі, підкріплені зобов'язаннями з військового постачання для їх досягнення", – зазначив британський політик.

За його словами, такими цілями може бути створення безпечного повітряного простору над Україною завдяки комплексній протиповітряній обороні, повна деокупація української території, переслідування РФ за агресію і воєнні злочини, стягнення репарацій і повернення всіх полонених і переміщених осіб.

"Пропоную розглянути посилення тиску на російську еліту шляхом оголошення "Єдиної Росії" терористичною організацією, як ми це зробили в разі ЕТА, "Хезболли" або ХАМАС, заборона на російські туристичні візи й сильніші гарантії для експорту (зерна), наприклад заборонена для польотів зона над Чорним морем", – підсумував Бірн.

Крім того, британський політик назвав три причини успішного контрнаступу Збройних сил України:

Україна веде війну за незалежність і може мобілізувати більше ресурсів;

провал військової стратегії Росії;

військова допомога Заходу.

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