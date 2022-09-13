Мінреінтеграції планує запустити систему супутникового зв’язку Starlink на деокупованих територіях

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що на деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв’язок та інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Мінреінтеграції.

"В населені пункти, які зараз ЗСУ активно звільняють від ворога, має повернутися зв’язок із зовнішнім світом. Це відновить комунікацію людей між собою та з владою. І саме таким має бути один із першочергових кроків Координаційного штабу з питань деокупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у звільнених населених пунктах насамперед розмінують місцевість, відновлять електроживлення, запустять інтернет-провайдерів та налагодять зв'язок.

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"Ці роботи вже розпочинаються на Харківщині. Наразі відновлено мобільний зв’язок одного з операторів у місті Балаклія. Також на цих територіях планується якнайшвидше запустити систему супутникового зв’язку Starlink", - заявляють у відомстві.