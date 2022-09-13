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Укрпошта (272) Харківщина (4293) Нова пошта (57) Балаклія (248)

У звільненій Балаклії відновили роботу "Укрпошта" та "Нова пошта"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

укрпочта,укрпошта

На Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклію повернулися "Укрпошта" та "Нова пошта"

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомили компанії "Укрпошта" та "Нова пошта".

Як йдеться у повідомленні, українські поштові компанії почали активно відновлювати роботу у звільнених містах й селах Харківської області.

"Поштовий батальйон мчить у Балаклію! Ми оперативно відновлюємо роботу у деокупованих населених пунктах і починаємо розвозити пенсії та соціальні виплати. Також запускаємо доставлення найнеобхідніших товарів: ліків, харчів, одягу, будматеріалів, побутової хімії, дитячих товарів тощо", - повідомляє "Укрпошта" у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Балаклії відновили мобільний зв’язок

Зазначається, що в Балаклії з 12 вересня працює мобільне відділення "Нової пошти" на приймання та отримання посилок до 10 кг.

"Відділення знаходиться за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18 та працюватиме щодня з 11 до 16 години. Сплатити послуги з доставлення на місці можна виключно через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку коштом отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку", - пише "Нова пошта".

Також зазначається, що до кінця цього тижня "Нова пошта" планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі на звільнених територіях області.

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Автор: Анастасія Потіха
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Новая почта реагирует мгновенно. Респект. Через пару месяцев придется искать там работу.
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13.09.2022 14:56 Відповісти
Вот що робить священна конкуренція!
Укрпошта та Нова пошта женуться в послугах ''ноздря к ноздрє" як на скажених перегонах
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13.09.2022 15:00 Відповісти
и по скорости доставки отстает всего лишь на 1-1,5 дня от НП,так что реформы всеттаки подействовали)
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13.09.2022 15:09 Відповісти
І ніхто більше не грабить поштові діліжанси....
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13.09.2022 14:57 Відповісти
Та были случаи с воришкой в посылке
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13.09.2022 15:09 Відповісти
Це дуже хороший знак.
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13.09.2022 15:16 Відповісти
Вулиця "жовтнева" з який ху'їв така назва? Декомунізація там не дійшла?
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13.09.2022 15:43 Відповісти
Молодці! Це дуже важливо!
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13.09.2022 15:52 Відповісти
 
 