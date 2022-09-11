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У Балаклії відновили мобільний зв’язок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

балаклія

У місті Балаклія на Харківщині з’явився мобільний зв’язок. Мешканцям деокупованих територій Балаклійської громади також надано гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Балаклійської міськради.

"Просимо Вас у налаштуванні телефону вибрати мережу Київстар. Повідомте своїм родичам та близьким, які перебувають у місті. Будемо на зв’язку!", - йдеться в повідомленні

На сторінці міськради у Фейсбуці зазначається, що Балаклійською міською радою та Ізюмською районною військовою адміністрацією у співпраці з Товариством Червоного Хреста України вперше за 4 місяці окупації мешканцям деокупованих територій Балаклійської громади надано гуманітарну допомогу.

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"Зокрема, 10 вересня, було відвантажено та роздано продуктові набори Червоного Хреста у центрі міста Балаклія, мікрорайонах Лагері, Новоселівка, селі Вербівка та Яковенкове. Загалом прибуло 15 транспортних засобів з вантажем", - повідомляється на сайті.

Нагадаємо, офіційну інформацію про те, що Балаклія перейшла під контроль Збройних сил України, було оприлюднено 9 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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тобто, раніше МЧХ навіть не мав намірів допомогати мешканцям?? чи пилили гуманітарку у тандемі з ОПою президента??
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11.09.2022 19:04 Відповісти
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11.09.2022 19:06 Відповісти
з поверненням Балаклійці.....
Героям Слава, все буде Україна!
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11.09.2022 19:07 Відповісти
Так "Київстар" теж можна сказати що кацапська мережа. Власник ніби кацапський олігарх. Хоча може помиляюся..
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11.09.2022 19:13 Відповісти
 
 