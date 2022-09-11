В Балаклее возобновили мобильную связь

В городе Балаклея на Харьковщине появилась мобильная связь. Жителям деоккупированных территорий Балаклейской громады также оказана гуманитарная помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Балаклейского горсовета.

"Просим Вас в настройке телефона выбрать сеть Киевстар. Сообщите своим родственникам и близким, которые находятся в городе. Будем на связи!", - говорится в сообщении

На странице горсовета в Фейсбуке отмечается, что Балаклейским городским советом и Изюмской районной военной администрацией в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины впервые за 4 месяца оккупации жителям деоккупированных территорий Балаклейской громады оказана гуманитарная помощь.

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"В частности, 10 сентября, были отгружены и розданы продуктовые наборы Красного Креста в центре города Балаклея, микрорайонах Лагеря, Новоселовка, селе Вербовка и Яковенково. Всего прибыло 15 транспортных средств с грузом", - сообщается на сайте.

Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.