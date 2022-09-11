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В Балаклее возобновили мобильную связь

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

балаклія

В городе Балаклея на Харьковщине появилась мобильная связь. Жителям деоккупированных территорий Балаклейской громады также оказана гуманитарная помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Балаклейского горсовета.

"Просим Вас в настройке телефона выбрать сеть Киевстар. Сообщите своим родственникам и близким, которые находятся в городе. Будем на связи!", - говорится в сообщении

На странице горсовета в Фейсбуке отмечается, что Балаклейским городским советом и Изюмской районной военной администрацией в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины впервые за 4 месяца оккупации жителям деоккупированных территорий Балаклейской громады оказана гуманитарная помощь.

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"В частности, 10 сентября, были отгружены и розданы продуктовые наборы Красного Креста в центре города Балаклея, микрорайонах Лагеря, Новоселовка, селе Вербовка и Яковенково. Всего прибыло 15 транспортных средств с грузом", - сообщается на сайте.

Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.
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тобто, раніше МЧХ навіть не мав намірів допомогати мешканцям?? чи пилили гуманітарку у тандемі з ОПою президента??
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11.09.2022 19:04 Ответить
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11.09.2022 19:06 Ответить
з поверненням Балаклійці.....
Героям Слава, все буде Україна!
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11.09.2022 19:07 Ответить
Так "Київстар" теж можна сказати що кацапська мережа. Власник ніби кацапський олігарх. Хоча може помиляюся..
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11.09.2022 19:13 Ответить
 
 