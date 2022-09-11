РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13350 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
68 095 112
война (46939) Харьковщина (4134) Бутусов Юрий (3913) деоккупация (838) Балаклея (247)

Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления впечатляют, - Бутусов. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Масштабы и темпы наступления украинских войск во время Балаклейской наступательной операции впечатляют.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления украинских войск впечатляют. Для создания карты использованы российские источники и освобождения населенных пунктов, подтверждаемых нашими видео", - отметил он.

Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления впечатляют, - Бутусов 01

Читайте также: Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+112
показать весь комментарий
11.09.2022 09:09
+86
Kavkaz Center

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
показать весь комментарий
11.09.2022 09:10
+75
показать весь комментарий
11.09.2022 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Еленовка 10 км от линии Залужний?!!!!!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 10:55 Ответить
Епічне видовище
Інтерактивна мапа ISW:

https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показать весь комментарий
11.09.2022 11:13 Ответить
Добрі новини, велика подяка ВСУ. Окрема подяка авторам за гарну наглядну карту. Є маленька помилка на карті з лініями фронту та бігства орків, вони поміняни місцями. Але це дрібниці.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:21 Ответить
Судя по всему, ВСУ, не желая терять темп, просто плюнули на возможность плотного окружения изюмской группы, а изменив направление (очередной раз) смело устремились к Волчанску (который, являясь узлом дорог, фактически представляет крупнейший логистический центр всего северного фланга войск противника). А в центре и юге (р-н Борова - Лиман) просто перешли к параллельному преследованию отступающего противника. Решение очень красивое, при удачном его исполнении такая операция (с трехкратным неожиданным изменением центра приложения усилий) сделала бы честь любому полководцу.
Самое приятное для ВСУ то, что командование РФ постоянно запаздывает с мерами противодействия. Самое неприятное - направления ударов, в принципе, определились.
показать весь комментарий
11.09.2022 11:55 Ответить
та ну, у нас тих можливих напрямів ще стільки
показать весь комментарий
11.09.2022 12:27 Ответить
Если удержим фланги нашей наступающей группировки,то для орков будет отличнейший"котел"под Волчанском..Сейчас, самое главное, это безпрерывное ведение разведки всех видов и родов войск ВСУ...
показать весь комментарий
11.09.2022 12:52 Ответить
да, блт! еще вчера в это было невозможно поверить!
показать весь комментарий
11.09.2022 13:14 Ответить
Слава Богу Печеніги визволили, там і до Бурлука недалеко.
Слава Богу, слава Україні. Бог допомагає звільняти рідну землю,
допоможе звільнити ії і від Дєрмаків з різними кремлівськими
агентами і від недолугого клоуна також.
показать весь комментарий
11.09.2022 13:51 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 13:55 Ответить
Новітня істрія твориться прямо на наших очах. Слава ЗСУ, які її творять!
показать весь комментарий
11.09.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 16:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 