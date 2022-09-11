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Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления впечатляют, - Бутусов. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Масштабы и темпы наступления украинских войск во время Балаклейской наступательной операции впечатляют.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления украинских войск впечатляют. Для создания карты использованы российские источники и освобождения населенных пунктов, подтверждаемых нашими видео", - отметил он.
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Інтерактивна мапа ISW:
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
Самое приятное для ВСУ то, что командование РФ постоянно запаздывает с мерами противодействия. Самое неприятное - направления ударов, в принципе, определились.
Слава Богу, слава Україні. Бог допомагає звільняти рідну землю,
допоможе звільнити ії і від Дєрмаків з різними кремлівськими
агентами і від недолугого клоуна також.