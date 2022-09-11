Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления впечатляют, - Бутусов. КАРТА

Масштабы и темпы наступления украинских войск во время Балаклейской наступательной операции впечатляют.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления украинских войск впечатляют. Для создания карты использованы российские источники и освобождения населенных пунктов, подтверждаемых нашими видео", - отметил он.

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