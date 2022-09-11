Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу вражають, - Бутусов. КАРТА

Масштаби та темпи наступу українських військ під час Балаклійської наступальної операції вражають.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу українських військ вражають. Для створення карти використані російські джерела та звільнення населених пунктів, які підтверджуються нашими відео", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення двох районів Харківщини, - Генштаб