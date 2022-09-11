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Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу вражають, - Бутусов. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Масштаби та темпи наступу українських військ під час Балаклійської наступальної операції вражають.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу українських військ вражають. Для створення карти використані російські джерела та звільнення населених пунктів, які підтверджуються нашими відео", - зазначив він.

Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу вражають, - Бутусов 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+112
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11.09.2022 09:09
+86
Kavkaz Center

Сообщают о прорыве российских войск под Изюмом. Русским солдатам все же удалось сломить сопротивление кадыровских заградотрядов и прорвать кордоны
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11.09.2022 09:10
+75
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11.09.2022 09:08
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Еленовка 10 км от линии Залужний?!!!!!!!
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11.09.2022 10:55 Відповісти
Епічне видовище
Інтерактивна мапа ISW:

https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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11.09.2022 11:13 Відповісти
Добрі новини, велика подяка ВСУ. Окрема подяка авторам за гарну наглядну карту. Є маленька помилка на карті з лініями фронту та бігства орків, вони поміняни місцями. Але це дрібниці.
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11.09.2022 11:21 Відповісти
Судя по всему, ВСУ, не желая терять темп, просто плюнули на возможность плотного окружения изюмской группы, а изменив направление (очередной раз) смело устремились к Волчанску (который, являясь узлом дорог, фактически представляет крупнейший логистический центр всего северного фланга войск противника). А в центре и юге (р-н Борова - Лиман) просто перешли к параллельному преследованию отступающего противника. Решение очень красивое, при удачном его исполнении такая операция (с трехкратным неожиданным изменением центра приложения усилий) сделала бы честь любому полководцу.
Самое приятное для ВСУ то, что командование РФ постоянно запаздывает с мерами противодействия. Самое неприятное - направления ударов, в принципе, определились.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
та ну, у нас тих можливих напрямів ще стільки
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11.09.2022 12:27 Відповісти
Если удержим фланги нашей наступающей группировки,то для орков будет отличнейший"котел"под Волчанском..Сейчас, самое главное, это безпрерывное ведение разведки всех видов и родов войск ВСУ...
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11.09.2022 12:52 Відповісти
да, блт! еще вчера в это было невозможно поверить!
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11.09.2022 13:14 Відповісти
Слава Богу Печеніги визволили, там і до Бурлука недалеко.
Слава Богу, слава Україні. Бог допомагає звільняти рідну землю,
допоможе звільнити ії і від Дєрмаків з різними кремлівськими
агентами і від недолугого клоуна також.
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11.09.2022 13:51 Відповісти
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11.09.2022 13:54 Відповісти
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11.09.2022 13:55 Відповісти
Новітня істрія твориться прямо на наших очах. Слава ЗСУ, які її творять!
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11.09.2022 15:11 Відповісти
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11.09.2022 16:35 Відповісти
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