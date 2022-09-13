Українці повинні виграти війну, альтернативи немає, - прем’єрка Фінляндії Марін
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Прем’єрка Фінляндії Санна Марін наголосила, що Європа має продовжувати надавати Україні всі види допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.
"Українці довели свою хоробрість й витривалість, і вони повинні виграти війну - альтернативи немає. Тому європейці повинні продовжувати надавати Україні всі види допомоги і бути готовими прийняти ще більш жорсткі санкції і візові обмеження проти Росії", - наголосила вона, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі, в рамках серії дебатів "Це Європа".
За її словами, недалекоглядні дії Росії вже призвели до ще більшої згуртованості Західного альянсу.
Також прем'єрка Фінляндії згадала про енергетичну кризу в Європі та закликала до короткострокових заходів щодо зниження цін на електроенергію.
"Нинішня криза не перша в Європі і не буде останньою", - наголосила Марін.
Саме тому вона закликала Європу протистояти російському енергетичному здирництву, залишатися єдиною та підтримувати свої цінності: верховенство права, демократію та права людини.
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а от про допомогу і про заклики дл Европи посилити допомогу Україні - дякуємо...
«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», - розповідає російський військовий.
Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину».
Пират подлежит уничтожению
Сейчас пришлось почитать слезные откровения противника, который рассуждал о том, что харьковский драп оказался настолько мощным и неожиданным, что не удалось эвакуировать не только технику, но даже свою агентуру, которая была засвечена полностью во время оккупации. Собственно говоря, засвет произошел планово, поскольку и готовили ее именно для того, чтобы та сформировала имитацию местной власти, состоящей из местных жителей, поэтому тут как раз - все понятно. Другое дело, что они всерьез полагали, что не уйдут оттуда ни при каких обстоятельствах.
И вот теперь выясняется, что для такой уверенности вообще не было никаких оснований. Так, скорость отступления, которая была продемонстрирована оккупантами, не оставляет сомнений в том, что при всем количестве железа, боеприпасов и прочего, армия оказалась готовой воевать только с намного более слабым противником, и таковым они сочли ВСУ. Но как только выяснилось, что здесь была допущена ошибка, все встало на место. Понятно, что теперь они винят старых, протухших генералов, начиная с Шойгу, но вот местных колаборантов бросали не Шойгу с Герасимовым, а офицеры в полном расцвете сил. И вот это вызывает у них недоумение.
Они справедливо задаются вопросом о том, кто же им после этого поверит? В том же Приднестровье или Абхазии могут возникнут вопросы о том, что будет с местными властями, если после разгрома в Украине возникнет ситуация, при которой Грузия и Молдова решат вернуть свои территории? Ведь глядя на то, как были кинуты пособники здесь, на Харьковщине, многие могут решить, что надо договариваться с Кишиневом и Тбилиси, чтобы под личные гарантии слить пропутинские анклавы. И если в этом направлении начали пробиваться здравые мысли, то вот непонимание причин - удивляет. Вернее - удивляет настолько глубокое незнание собственной истории.
А ведь со времен хана Мамая, воинство, собранное из народов, которые сегодня забыли свои имена, роды, свою историю и традиции для того, чтобы называться русскими, всегда ходили в набеги на соседние народы не так за плату, которую им платили те же татары, и не за сущие гроши, получаемые от царей или коммунистов, они шли воевать за добычей. Проще говоря, они шли грабить, а для того, чтобы получить эту возможность, им надо было захватить новую территорию. Ну а там надо было просто не зевать и грести все, что только можно.
По сути, они шли воевать для того, чтобы безопасно творить вещи, за которые у них дома можно было поплатиться жизнью. Сейчас происходит ровно тоже самое. Пока у прутина есть из чего платить довольно высокое жалование, но эта лавочка уже заканчивается. Однако вся эта банда идет не только и не столько за жалование, сколько за возможность пограбить. А вот с этим в последнее время дело обстояло плохо, поскольку новых территорий захватывать почти не удавалось и если что-то и получалось захватить, то все было настолько разрушено и сожжено, что никакого бонуса урвать не получалось.
Осталось только местное население на территориях захваченных раньше, вот его-то и ограбили напоследок, перед тем, как драпануть. Поэтому, когда встал вопрос о том, что выводить отступающим обозом, грабители решили его в пользу награбленного, и потому оружие было брошено. Никому в голову не приходило заниматься спасением боевой техники, а тем более - пособников оккупационного режима. Грабители паковали добычу и с нею - стартовали как можно дальше от ВСУ. Оно и понятно, ведь если тебя поймают на мародерке, то в обменный фонд ты уже не попадешь. А раз так, то бежать надо очень быстро.
Таким образом, бег был обусловлен исторической, внутренней сущностью этого оккупанта. А их соотечественники удивляются происшедшему просто потому, что никак не могут принять простую истину. Их армия всегда была сбродом грабителей, насильников и убийц. По сути, она только формально - конвенционная, а по факту это - пираты, которых всегда уничтожали на месте, как людей конченных и не подлежащих исправлению. Более того, они не могут принять и того, что сами они - не далеко ушли от своей армии, если не хотят видеть очевидного.
А нам важно знать то, что у них - именно такая армия и другой там просто неоткуда взяться. Как бы сладко не пели пленные, это все те же мародеры, насильники и убийцы, просто им не повезло попасть в плен. Ну а с другой стороны, зная это, можно правильно расставлять силы и средства, четко понимая способ мышления этой публики. Расставлять и методично сокращать количество пиратов до самого минимума.
Делается крепкий бульон, в который шинкуется 3 дивизии «голодротов ЛНР». По вкусу добавляется необходимое количество головок ФСБ.
Свёкла не нужна. «Борщ Залужного» приобретает классический красный цвет естественным образом".
Невзоров
must win the war перекладається як перемогти в війні.
Виграють в підкидного дурня.