Електронна черга на кордоні запрацює у жовтні, - Мінінфраструктури
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Система "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
Її вже представили перевізникам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Зареєструватись в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт. Наразі він в розробці та в тестовому режимі запрацює вже наступного місяця.
"На сьогодні в живій черзі на узбіччі доріг, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску, водії чекають по тижню і більше. Кожен день такого простою однієї автівки для перевізника виливається у збитки до 400 євро", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що система електронної черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та Прикордонної служби.
"Електронна черга перетину кордону" буде абсолютно безплатною, людське втручання в систему виключено повністю.
При цьому де і як очікувати проїзду через кордон, перевізник обиратиме самостійно.
Спочатку систему впровадять лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована.
У жовтні запрацює сайт "Електронна черга перетину кордону". Згодом розробники створять спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватись.
Будь ласка, зачекайте...
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