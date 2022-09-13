Зенітники протягом двох годин знищили 2 літаки окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Херсонщині воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

На Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

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