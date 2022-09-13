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Зенітники протягом двох годин знищили 2 літаки окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.
Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
На Херсонщині воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.
На Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
Топ коментарі
+39 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.09.2022 18:04
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.09.2022 18:05
+25 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар13.09.2022 18:09
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Будь ласка, зачекайте...
почитав як ці мільйони падають від наших ппо та про. згадав старий радянський анегдот
Абгам, скока стоє атамна бомба???
Сарочка, думаю мільйон
от Абгаша щоб вона нам на балкон впала, пгодамо і втічем за граніцу....
@VALMICHEL7
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4 ч
Прелесть рассуждений Кремля о мобилизации даже не в том, что для новобранцев есть каски 50-х годов, нет броников, а посадить их можно на Т-62 и мотолыги.
Изюминка в том, что ещё +30 Хаймерсов от США перемешают с черноземом эту мобилизацию до того, как она доедет до передовой.
Колись я був у Шепетівці,
Там де зенітники стоять.
У лісі, прямо на верхівці,
Ракети їхні мирно сплять.
Були зенітники в бригаді,
З якої і створили полк.
Так захотілось тоді владі,
Побачивши й цьому толк.
«Одинадцятий» ім'я має,
Відзнаку «за відвагу» теж.
Бо добре нас охороняє,
Для них немає в небі меж.
І на Донеччині сьогодні,
Полк знищив « 25-й» СУ.
Літак з пілотом у безодні
Піймав ракетку чи «Осу».
Сто шістдесята із Одеси
Десь під Херсоном у степу,
Вписалася у ці процеси,
Перетворивши «Су» в крупу.
І цим спасли бійців в окопі,
Людей у місті чи селі...
Ще доказали раз Європі,
Ми хазяї тут в небі і землі.
13.09.2022
Анатолій Березенський
Миколаїв
Бо "Їб@ште москалів, хлопці"!