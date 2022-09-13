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Зенітники протягом двох годин знищили 2 літаки окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Херсонщині воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

На Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На звільненій Харківщині знайшли залишки російського винищувача Су-34. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
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13.09.2022 18:04
+33
Українським зенітникам-респектище.Давайте ще...
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13.09.2022 18:05
+25
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13.09.2022 18:09
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13.09.2022 18:04 Відповісти
Українським зенітникам-респектище.Давайте ще...
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13.09.2022 18:05 Відповісти
мінус20 лямів, мінус 40 лямів
почитав як ці мільйони падають від наших ппо та про. згадав старий радянський анегдот
Абгам, скока стоє атамна бомба???
Сарочка, думаю мільйон
от Абгаша щоб вона нам на балкон впала, пгодамо і втічем за граніцу....
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13.09.2022 22:48 Відповісти
Смерть оккупантам!
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13.09.2022 18:06 Відповісти
"Есть такая буква в этом слове", как любил говорить мой дед, когда чему то крайне был рад
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13.09.2022 18:06 Відповісти
Дід "Поля чудес" надивився.
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13.09.2022 20:07 Відповісти
Дуже непогано!!!
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13.09.2022 18:07 Відповісти
"у нас на каждый самалёт по 2 месяца на постройку ушло, а украинцы их за 2 часа заземлили. оба" ))
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13.09.2022 18:07 Відповісти
Понял, понял! Вычеркиваю!!!
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13.09.2022 18:09 Відповісти
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13.09.2022 18:59 Відповісти
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13.09.2022 18:09 Відповісти
такими темпами скоро кацапи "кукурузники" знімуть з консервації
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13.09.2022 18:15 Відповісти
А ті "кукурузники" у них є?
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13.09.2022 18:50 Відповісти
Так для них ще "літаючих відьм" треба знайти а там тільки соски з "накачаними" губами.
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13.09.2022 18:53 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

4 ч

Прелесть рассуждений Кремля о мобилизации даже не в том, что для новобранцев есть каски 50-х годов, нет броников, а посадить их можно на Т-62 и мотолыги.
Изюминка в том, что ещё +30 Хаймерсов от США перемешают с черноземом эту мобилизацию до того, как она доедет до передовой.
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13.09.2022 18:19 Відповісти
Мда,коли реве Хаймерс, кацапи портки міняють
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13.09.2022 18:28 Відповісти
ну... хто далеко - міняють, хто по лаптям отримує - не вспівають)))
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Всього 30 Хаймерсов..., а ми могли мати за три роки біля сотні "Грім 2-Сапсан" і сотні "Нептунів", але нарід вирішив поржати. Наржалися?
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13.09.2022 19:52 Відповісти
Слава нашим зенітникам!
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13.09.2022 18:37 Відповісти
ЗЕНІТНИКАМ ШЕПЕТІВКИ І ОДЕСИ

Колись я був у Шепетівці,
Там де зенітники стоять.
У лісі, прямо на верхівці,
Ракети їхні мирно сплять.

Були зенітники в бригаді,
З якої і створили полк.
Так захотілось тоді владі,
Побачивши й цьому толк.

«Одинадцятий» ім'я має,
Відзнаку «за відвагу» теж.
Бо добре нас охороняє,
Для них немає в небі меж.

І на Донеччині сьогодні,
Полк знищив « 25-й» СУ.
Літак з пілотом у безодні
Піймав ракетку чи «Осу».

Сто шістдесята із Одеси
Десь під Херсоном у степу,
Вписалася у ці процеси,
Перетворивши «Су» в крупу.

І цим спасли бійців в окопі,
Людей у місті чи селі...
Ще доказали раз Європі,
Ми хазяї тут в небі і землі.
13.09.2022
Анатолій Березенський
Миколаїв
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13.09.2022 19:03 Відповісти
Яка чудова новина ! Слава ЗСУ !
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13.09.2022 19:03 Відповісти
Погода не льотна, мабуть до дощу))))
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13.09.2022 19:41 Відповісти
Слава ЗСУ
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13.09.2022 19:47 Відповісти
"Ї" - виключно Українська буква! Знаєте, чому?

Бо "Їб@ште москалів, хлопці"!
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13.09.2022 19:51 Відповісти
 
 