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Новини Політика України
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ЦВК визнала Сівіріна обраним нардепом "Голосу" замість Умєрова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сівірін

Центральна виборча комісія визнала фінансиста Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість Рустема Умєрова, який очолив ФДМ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (№21 у виборчому списку партії "Голос").

Довідка. Олексій Сівірін – фінансист, старший бізнес-аналітик ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна". Працював трейдером і бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях "Філіп Моріс Україна", "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", "МакКінзі і Компанія Україна". Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "фінанси та кредит".

Нагадуємо, 7 вересня Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна (ФДМ).

Також читайте: ЦВК визнала обраними народними депутатами двох "слуг народу"

Автор: Володимир Янченко
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Хоть не стриптизер
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13.09.2022 18:36 Відповісти
У монобольшенства не хватает голосов ,по этому Умерова поставили руководить госмайном . Возникает коалиция , скоро на поклон к Порошенко прейдут.
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13.09.2022 19:31 Відповісти
Там по-моему по боку кого назначать - запекшееся дерьмо на свежее!!!!
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13.09.2022 18:37 Відповісти
Пісателі, Валя та Валера : ви хоч заголовок осмислили ?
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13.09.2022 18:40 Відповісти
У безголосого Голосу новий нардеп! Цікаво чи такий же безголосий?
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13.09.2022 18:47 Відповісти
Ну, слава Богу! А то я думав, що ще один Іуда від "Слуг" замість начебто вкокошеного Ковальова! А цей не Іуда? А цей від "Голосу"!
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13.09.2022 19:02 Відповісти
Думати не твоє.
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13.09.2022 20:27 Відповісти
 
 