ЦВК визнала обраними народними депутатами двох "слуг народу"

ЦВК визнала обраними двох народних депутатів від партії "Слуга народу" - Артема Михайлюка та Олександра Васюка. Вони стали нардепами за три роки після виборів.

про це повідомила пресслужба ЦВК.

Минулого тижня, 27 липня, ЦВК отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі, які стали Генеральним прокурором та суддею Конституційного суду відповідно.

У зв’язку із тим Костін та Совгиря написали заяви про складення депутатських повноважень.

Таким чином, обраним народним депутатом ЦВК визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під № 142 та № 143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу").

