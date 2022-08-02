УКР
ЦВК визнала обраними народними депутатами двох "слуг народу"

ЦВК визнала обраними двох народних депутатів від партії "Слуга народу" - Артема Михайлюка та Олександра Васюка. Вони стали нардепами за три роки після виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ЦВК.

Минулого тижня, 27 липня, ЦВК отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі, які стали Генеральним прокурором та суддею Конституційного суду відповідно.

У зв’язку із тим Костін та Совгиря написали заяви про складення депутатських повноважень.

Таким чином, обраним народним депутатом ЦВК визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під № 142 та № 143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу"). 

депутат (1802) ЦВК (1178) Слуга народу (2842)
+11
Наголосували в 19му 73%.
02.08.2022 21:09 Відповісти
02.08.2022 21:09 Відповісти
+10
Вони якраз і служать народу, тільки не України, а рассеї. Достатньо згадати хто розміновував чонгар і за три години просрав Херсон
02.08.2022 21:41 Відповісти
02.08.2022 21:41 Відповісти
+8
Ще двоє непотребів добрались до Верховної Ради!
02.08.2022 21:42 Відповісти
02.08.2022 21:42 Відповісти
Таран протирає руки
02.08.2022 21:04 Відповісти
02.08.2022 21:04 Відповісти
Якого народу?
02.08.2022 21:06 Відповісти
02.08.2022 21:06 Відповісти
Це варто було уточнювати в 2019, не було б такого жаху у 2022-му.
02.08.2022 22:23 Відповісти
02.08.2022 22:23 Відповісти
Наголосували в 19му 73%.
02.08.2022 21:09 Відповісти
02.08.2022 21:09 Відповісти
баним мене срочно
02.08.2022 21:19 Відповісти
02.08.2022 21:19 Відповісти
Мухоморів пережрав, лаптєногий?
02.08.2022 22:16 Відповісти
02.08.2022 22:16 Відповісти
Такое впечатление, что депов от СН эта война не касается. Они как Европа, наблюдают в онлайн.
02.08.2022 21:10 Відповісти
02.08.2022 21:10 Відповісти
Так, як і їх електорат. Щоправда вже не весь.
02.08.2022 21:15 Відповісти
02.08.2022 21:15 Відповісти
А когда-то касалась? Спят и видят ******** в Украине, как и ********* зе
02.08.2022 22:16 Відповісти
02.08.2022 22:16 Відповісти
З обранням! Служить народу України!
02.08.2022 21:25 Відповісти
02.08.2022 21:25 Відповісти
Вони якраз і служать народу, тільки не України, а рассеї. Достатньо згадати хто розміновував чонгар і за три години просрав Херсон
02.08.2022 21:41 Відповісти
02.08.2022 21:41 Відповісти
Ви хоч одного "слугу урода" на фротні бачили? Чи у вас служить, це "неплохо прибарахлиться и внукам хватит"?
02.08.2022 22:26 Відповісти
02.08.2022 22:26 Відповісти
На двух моральных уродов стало больше.
02.08.2022 21:41 Відповісти
02.08.2022 21:41 Відповісти
Хххуххх... Нарешті... А то я вже нєрвнічать почав...
02.08.2022 21:41 Відповісти
02.08.2022 21:41 Відповісти
Ще двоє непотребів добрались до Верховної Ради!
02.08.2022 21:42 Відповісти
02.08.2022 21:42 Відповісти
Ну и новость, зеленое кодло пополнилось двумя нахлебниками.
02.08.2022 21:55 Відповісти
02.08.2022 21:55 Відповісти
о, нові законотворці
02.08.2022 21:58 Відповісти
02.08.2022 21:58 Відповісти
Харкальщики на Конституцію.
02.08.2022 22:27 Відповісти
02.08.2022 22:27 Відповісти
ЗеКодломойские что дерьмо плывут по морям океанам...с зерно....М... скоро буде 450 баранов в зРаде
..
02.08.2022 22:02 Відповісти
02.08.2022 22:02 Відповісти
У ваЗЕлиновского Сброда сейчас это главные вопросы.
02.08.2022 22:19 Відповісти
02.08.2022 22:19 Відповісти
Афігєть. Гарна схема, так можна усіх покидьків до влади пристроїти.
03.08.2022 08:52 Відповісти
03.08.2022 08:52 Відповісти
 
 