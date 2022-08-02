ЦИК признал избранными народными депутатами двух "слуг народа"

ЦИК признал избранными двух народных депутатов от партии "Слуга народа" - Артема Михайлюка и Александра Васюка. Они стали нардепами через три года после выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На прошлой неделе, 27 июля, ЦИК получил Постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири, ставших Генеральным прокурором и судьей Конституционного суда соответственно.

В этой связи Костин и Совгиря написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Таким образом, избранными народными депутатами ЦИК признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 были под № 142 и № 143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа").

