ЦИК признал избранными народными депутатами двух "слуг народа"
ЦИК признал избранными двух народных депутатов от партии "Слуга народа" - Артема Михайлюка и Александра Васюка. Они стали нардепами через три года после выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
На прошлой неделе, 27 июля, ЦИК получил Постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири, ставших Генеральным прокурором и судьей Конституционного суда соответственно.
В этой связи Костин и Совгиря написали заявления о сложении депутатских полномочий.
Таким образом, избранными народными депутатами ЦИК признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 были под № 142 и № 143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа").
