ЦИК признал избранными народными депутатами двух "слуг народа"

ЦИК признал избранными двух народных депутатов от партии "Слуга народа" - Артема Михайлюка и Александра Васюка. Они стали нардепами через три года после выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На прошлой неделе, 27 июля, ЦИК получил Постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири, ставших Генеральным прокурором и судьей Конституционного суда соответственно.

В этой связи Костин и Совгиря написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Таким образом, избранными народными депутатами ЦИК признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 были под № 142 и № 143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа").

депутат (3341) ЦИК (3645) Слуга народа (2654)
Топ комментарии
+11
Наголосували в 19му 73%.
02.08.2022 21:09 Ответить
+10
Вони якраз і служать народу, тільки не України, а рассеї. Достатньо згадати хто розміновував чонгар і за три години просрав Херсон
02.08.2022 21:41 Ответить
+8
Ще двоє непотребів добрались до Верховної Ради!
02.08.2022 21:42 Ответить
Таран протирає руки
02.08.2022 21:04 Ответить
Якого народу?
02.08.2022 21:06 Ответить
Це варто було уточнювати в 2019, не було б такого жаху у 2022-му.
02.08.2022 22:23 Ответить
Наголосували в 19му 73%.
02.08.2022 21:09 Ответить
баним мене срочно
02.08.2022 21:19 Ответить
Мухоморів пережрав, лаптєногий?
02.08.2022 22:16 Ответить
Такое впечатление, что депов от СН эта война не касается. Они как Европа, наблюдают в онлайн.
02.08.2022 21:10 Ответить
Так, як і їх електорат. Щоправда вже не весь.
02.08.2022 21:15 Ответить
А когда-то касалась? Спят и видят ******** в Украине, как и ********* зе
02.08.2022 22:16 Ответить
З обранням! Служить народу України!
02.08.2022 21:25 Ответить
Вони якраз і служать народу, тільки не України, а рассеї. Достатньо згадати хто розміновував чонгар і за три години просрав Херсон
02.08.2022 21:41 Ответить
Ви хоч одного "слугу урода" на фротні бачили? Чи у вас служить, це "неплохо прибарахлиться и внукам хватит"?
02.08.2022 22:26 Ответить
На двух моральных уродов стало больше.
02.08.2022 21:41 Ответить
Хххуххх... Нарешті... А то я вже нєрвнічать почав...
02.08.2022 21:41 Ответить
Ще двоє непотребів добрались до Верховної Ради!
02.08.2022 21:42 Ответить
Ну и новость, зеленое кодло пополнилось двумя нахлебниками.
02.08.2022 21:55 Ответить
о, нові законотворці
02.08.2022 21:58 Ответить
Харкальщики на Конституцію.
02.08.2022 22:27 Ответить
ЗеКодломойские что дерьмо плывут по морям океанам...с зерно....М... скоро буде 450 баранов в зРаде
02.08.2022 22:02 Ответить
У ваЗЕлиновского Сброда сейчас это главные вопросы.
02.08.2022 22:19 Ответить
Афігєть. Гарна схема, так можна усіх покидьків до влади пристроїти.
03.08.2022 08:52 Ответить
 
 