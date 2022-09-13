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На Харківщині підозрюють у держзраді 21 експоліцейського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

нпу,поліція,нацполіція

Ще 40 поліцейських області перевіряють на можливу співпрацю із ворогом, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області.

Про це начальник ГУ Нацполіції на Харківщині Володимир Тимошко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, є у нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість", - сказав Тимошко.

За словами керівника облуправління поліції, загарбники всіляко тиснули на правоохоронців, відомі випадки, коли до них самих та до їхніх родичів застосовувалися тортури.

За даними Тимошка, понад 50% співробітників, які не встигли вийти з окупованих територій, згодом різними шляхами вибралися на підконтрольну Україні територію, але деякі залишилися, попри наказ та можливість вийти, оскільки утримують батьків з інвалідністю.

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"Я розумію тих поліцейських, які мали моральний вибір: наказ - вийти, але при цьому не залишили своїх дітей, дружину, батьків. Наприклад, поліцейський не вийшов, бо має батьків з інвалідністю, і він залишився з ними. Він не зрадник. Ми проводимо перевірку щодо кожного: я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території, але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа, я направив клопотання про поновленні на роботі", - повідомив Тимошко.

Начальник облуправління додав: були випадки, коли мешканці на захоплених територіях здавали загарбникам поліцейських, які за наказом переодяглися у цивільний одяг та сховали зброю.

"Також окупанти ходили по будинках, намагалися вилучати зброю. Намагалися залучити поліцейських до несення служби, казали: "Виходьте, працюйте. Ми вас не чіпатимемо". Тому що була потрібна картинка: "Дивіться, ми прийшли - все працює, поліція працює, все добре", - сказав Тимошко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Менты всегда были лидерами среди предателей.
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13.09.2022 18:47
+22
Пригадую 2014 рік . Донецьк , Луганськ - першими зрадили Украіну
мусорня!!
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13.09.2022 18:54
+12
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13.09.2022 18:52
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Птенцы авакова!!!!! Я бы авакова со счетов не сбрасывал.
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13.09.2022 18:44 Відповісти
Птенцы Авакова на сьогодні в Оленівці
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13.09.2022 18:57 Відповісти
Володимир Тимошко -- не нужно прикрывать предателей !!! Какие родители кому ты несешь этот БРЕД !!! Большинство мусоров легли под пидоров свинособачих --- БРЕХЛО
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13.09.2022 19:05 Відповісти
Бдюстителі порядку, ***. Як же їх відбирають на службу?
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13.09.2022 20:45 Відповісти
Могу пару действующих сдать. Но прямых доказательств не имею. Да и проблем потом не оберешься
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Менты всегда были лидерами среди предателей.
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13.09.2022 18:47 Відповісти
Так и есть. Они и проститутки)
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13.09.2022 18:54 Відповісти
Повii не сидять на бюджетi i нiкому не присягали..
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13.09.2022 19:12 Відповісти
Вы удивитесь когда побольше узнаете о проститутках)
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13.09.2022 19:19 Відповісти
Моральний вибір? Отримав наказ під час воєнного стану і не виконав? А чому військові виконали, чому мобілізовані не розбіглись? Це називається дезертирство....
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13.09.2022 18:50 Відповісти
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13.09.2022 18:52 Відповісти
Пригадую 2014 рік . Донецьк , Луганськ - першими зрадили Украіну
мусорня!!
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13.09.2022 18:54 Відповісти
нет в Украине МУСРов! это пора знать.
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13.09.2022 18:59 Відповісти
СБУ, если на то пошло.
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13.09.2022 19:02 Відповісти
Ні. шановний пане, першими зрадили міліція і СБУ Криму. Ще не було захоплення кабміну Криму і парламенту, як вони вже перешили шифрони і посіли в кабінети портрет терориста пуйла. Вони не дали супротиву окупанту, а дали йому допомогу.
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13.09.2022 19:26 Відповісти
Ну да, а среди ЗСУ в Крыму не было ни одного предателя
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13.09.2022 19:32 Відповісти
Чому, були і серед ЗСУ, але найбільше в міліції, внутрішніх військах, СБУ, прокуратурі і судах.
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13.09.2022 19:47 Відповісти
Не сложно будет ссылку на статистику скинуть?
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13.09.2022 20:45 Відповісти
И еще. Начинали с милиции (ну как всегда - самые хреновые, конечно, менты), а в продолжении уже и прокуроры с судьями появились. Ну хоть так.
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13.09.2022 20:47 Відповісти
Ну и в окончании. Если уж у Вас есть статистика (а она должна быть, судя по Вашим безапелляционным заявлениям) нельзя ли в процентом отношении расклад предоставить по категориям?
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13.09.2022 20:49 Відповісти
Зрада співробітників міліції складає кількість не на тисячі, а на десятки тисяч. Тільки 12 тисяч у Криму.
https://lb.ua/news/2014/05/27/267945_mvd_uvolilo_12_tis_krimskih.html
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13.09.2022 21:05 Відповісти
Ну по ментам понятно. По другим категориям как? И в процентах, плиз
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13.09.2022 21:25 Відповісти
так запитайте на сайті СБУ чи накрайняк Гусла, чи Ви рахуєте, що я Вас секретар? Там ще фактично майже всі депутати перейшли на бік ворог крім прокурорів і суддів. Але в нас мова була про тих, хто носив наші погони.
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Да нет, конечно. Просто изменники были среди всех, особенно, как я думаю, среди прокурорских и судей (естественно в процентом отношении), а Вы, как всегда, без каких-либо объективных данных утверждаете - менты - хуже всех.
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13.09.2022 22:37 Відповісти
Так вони як найманці, хто більше заплатить тому і служать собаки
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13.09.2022 22:18 Відповісти
от просто порівняйте, скільки поліцейських зрадило на окупованій Київщині і скільки на окупованій Харківщині - стане зрозумілим ватність кожного регіону (якщо екстраполювати далі на Луганщину, Донбас, південь України з Таврією)..
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13.09.2022 18:57 Відповісти
як довго була територія під окупацією на Харківщині і скільки біля Києва? тому не потрібно тут ділити на ватні і не ватні регіони. З цього все і починається. Всі ми різні, але всі ми Україна.
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13.09.2022 19:11 Відповісти
я кажу за поліцейських, які приймали присягу, які апріорі не повинні були бути зрадниками.
Ще раз: не про цивільних мова. Навіть не про адміністрацію, де ватного сміття в кожній громаді вистачає.
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13.09.2022 19:18 Відповісти
З вами частково погоджуюсь, але хочу сказати, що люди рiзнi й рiзнi обставини. Як е люди ,що рвуться в бiй, а е такi, що бояться автомат в руки взяти. Суджу по собi- я з нiг до голови проукраiнська й бажаю загарбникам смертi, проте, я не знаю, щоб робила, коли на мене чи на моiх рiдних наставили кулемет, або дитинi треба було лiкарство купить й единий вихiд , то була б спiвпраця з окупантом.... Я просто не знаю який би вибiр я зробила. Тому, тут варто розрiзняти два види зрадникiв- любителiв русского миру ,що просто так побiжать ворогу здавати позицii ВСУ чи тi,що були вимушенi так зробити. Правда, як iх вiдрiзнити цi двi групи зрадникiв ?
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13.09.2022 19:45 Відповісти
то виходить, що Ви пішли на службу ворогу і вбивали українців? Зрозуміло. Але тут мова йде про поліцейських, які давали присягу захищати Україну і українців і у випадках, коли на них і їх родину направили дуло кулемета.
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13.09.2022 20:00 Відповісти
Я не писала, щоб я зробила б. Я написала ,що не знаю. Ви, як й бiльшiсть тут на форумi, не були ,пiд дулом автомату , не пiдлягалиcь тортурам й так далi. Коли на вiддалi, то багато геройствують. Я дiйсно захоплююсь тими хлопцями , особливо добровольцями, якi пiшли на фронт. То здалеку виглядае бах-бах, як горить гарно чи стрiляе, а людям , якi опинились поруч й у яких вiдiрвало руку, ногу ,голову- то повiрте , iм зовсiм iнше то здаеться. Дивилась вiдео, як вбивали солдатiв. Чесно, мене аж телiпати почало,тому, я й говорю, не варто всiх пiд одну копiрку, якщо ви зрозумiли про що я.
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13.09.2022 20:11 Відповісти
Ваші слова, але я їх вирвав, як кажуть із контексту "...проте, я не знаю, щоб робила, коли на мене чи на моiх рiдних наставили кулемет, або дитинi треба було лiкарство купить й единий вихiд , то була б спiвпраця з окупантом... І Ви знову помилилися, я не тільки був під дулами автомаиа, а під дулами БТР, танка і навіть під обстрілами гірмат і мінометів. Був декілька днів в окупації, але так робив, щоб не потрапити в руки ворогу і в мене це вийшло. Інше розповідати не буду, воно Вам ні до чого. Повторюся ще раз, не порівнюйте цивільних і працівників поліції, які зобов'язані захищати людей і Україну хоч під жулами автоматів, хоч під дулами танків.
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13.09.2022 21:13 Відповісти
Не знала, що ви з тих мiсць.... Знову, теж не перекручуйте моi слова теж. Я не занижую вашоi мужностi, якi були пiд окупацiею, але вiдрiзняйте речi, коли нема виходу й треба ховатись вiд пострiлiв ,бо йдуть активнi бойовi дii , друге-коли людина бiжить здавати позицii ВСУ ,бо просто любитель русского миру, а ще iнше , коли мiсяцями пiд окупацiею , наших там нема воiнiв , й безпосередньо на тебе наставили дуло автомата чи на твою родину. Я про це говорю.
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13.09.2022 21:27 Відповісти
Шановна пані, я вибачаюсь, що заставив Вас так переживати. Я думав просто спілкуємося і висловлюємо свої думки по цій темі, а Ви так берете все це близько до серця. Вибачте. Я Вас ні в чому не звинувачую. Але поліцейські мали виконати в любому випадку свої зобов'язання по захисту народу України, бо вони давали присягу і знали куди йшли. Мали виконати навіть ціною свого життя, так багато так і поступили.
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13.09.2022 22:13 Відповісти
Передо мною вам не потрiбно вибачатись. У вас е своя думка , а у мене своя. Ви говорите, що в будь -якому разi людина повинна покласти свое життя, а я говорю, що люди е рiзнi i е рiзнi ситуацii. Хто правий, хто не правий-можемо довго дискутувати, але думаю, що кожен залишиться при своiй думцi. Всього найкращого.
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13.09.2022 23:36 Відповісти
МВД восстанавливает пятую колонну на Востоке.
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13.09.2022 18:58 Відповісти
Понять і простіть. Невінаватая я, он сам прішол.
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13.09.2022 19:24 Відповісти
Приповз.
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13.09.2022 20:49 Відповісти
Це ті, що Допу, Гепу і жюкова охороняли? Ті, що майданівцям справи "шили", ті що ненавиділи українську мову і Україну? А аваков розмовляв українською? Ні, ось і маємо наслідки, бо понабирали на службі малоросів, а вимагали їх охороняти Україну і українців. Та і президент дав їм посил "какая разница" і вони це добре зрозуміли.
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13.09.2022 19:18 Відповісти
21 -го ?? Може в кого пам'ять коротка - в лютому -березні в Ізюмі, Вовчанську, Балаклєї підрозділами переходили на службу окупантам , якщо знайду свої коментарі за той час , то там навіть їх прізвища є !
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13.09.2022 19:37 Відповісти
Звичайно, в цьому заслуга авакова(рюкзакова) і геращенко. Це вони понабирали дійсно мусорів і малоросів, точно таких, як і самі і добре прислужували Боневтіку, бо "рибак рибака баче здалека".
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13.09.2022 19:49 Відповісти
А що таке?, знов аваківська худоба в лайні? Це так неочікуване! Алльо, а де ж реформа поліціїї? Чи кадрова служба МВС по звичці набирає зрадників України? Мложе реформу МВС почати з посадки всіх кадровиків за статтею- співпраця з ворогом?
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13.09.2022 19:46 Відповісти
"... я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість ..."
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Він справді пишається? Може треба було сказати: ...дуже прикро, що серед нас були зрадники, хоча й незначна кількість...
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13.09.2022 19:51 Відповісти
Люди з деокупованих територій пишуть, що інші мусоріли просто не встигли перевдягнутись. І тепер вони ж будуть збирати відомості про колаборантів. Тому довіри у людей нема і вони самі у группах, в тому ж телеграмі , зберігають дані про усю ту нечисть. Щоб не повторився 2014, коли були такси на відкуп.
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13.09.2022 20:02 Відповісти
 
 