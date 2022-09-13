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Жителів деокупованої території Донеччини евакуюватимуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Першочерговим завданням у деокупованих населених пунктах Донеччини буде евакуація.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він пояснив, що жителів звільнених ЗСУ населених пунктів доведеться вивезти через величезні руйнування на цих територіях.

"Першочерговим заходом в деокупованих населених пунктах буде евакуація. Внаслідок бойових дій в частині з них жити вкрай важко", - заявив Кириленко.

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Голова Донецької ОВА також нагадав, що від початку обов'язкової евакуації з Донеччини вивезли 16 тисяч людей, а до цього вже були евакуйовані близько трьох чвертей місцевих жителів.

"Людей з Донеччини приймають в інших областях, де вони одразу отримують необхідну допомогу та встановлені державою виплати", - заявив голова Донецької ОВА.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
эвакуация в конча-заспу в санатории управделами преза кончно же как зесопля обещала?
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13.09.2022 19:09
+12
Бажано після перевірки, евакуацію декого з них продовжити десь на Куріли.
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13.09.2022 19:11
+8
от добре, будуть рівномірно розподіляти коректувальників по всій територіі, чи тільки на захід?????
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13.09.2022 19:19
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эвакуация в конча-заспу в санатории управделами преза кончно же как зесопля обещала?
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13.09.2022 19:09 Відповісти
Бажано після перевірки, евакуацію декого з них продовжити десь на Куріли.
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13.09.2022 19:11 Відповісти
з себе поЧНИ - ТАМ САЙЖЕ ВСІ АБО КАЛІКИ АБО ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ. штандарт зміни на український для початку
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13.09.2022 19:12 Відповісти
от добре, будуть рівномірно розподіляти коректувальників по всій територіі, чи тільки на захід?????
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13.09.2022 19:19 Відповісти
тебе теж стосується рома - вертайся на Батьківщину і коментуй.
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13.09.2022 19:26 Відповісти
а з якого милого ти тут розказуєш, шо кому робити?? а ти вже на родіні, то чого в VPN сидиш????
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13.09.2022 20:26 Відповісти
щось розговорився.Люди,як на мене правильно ставлять питання.Частина населення вітало свносабак і допомагала їм.
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13.09.2022 20:40 Відповісти
в себе відкорегували, тепер на захід
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13.09.2022 19:56 Відповісти
Ні тіки до зрадників , трусів та серуніа з макаронщини
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14.09.2022 05:28 Відповісти
Це населення потрібно в якусь резервацію перемістити.
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13.09.2022 20:01 Відповісти
Тільки фільтруйте ту сєпарню, яка хоче халяви ... Ато вже надивились ми на той контєнгєнт у Львові і області... Місцева поліція і місцеві мешканці в шоці від цих данчян!
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13.09.2022 20:09 Відповісти
Тільки після фільтрації!
Сепарня по столиці шастає, як у себе дома. Поліція чимось важливішим зайнята?. Днями, у транспорті три мордовороти поводили себе нахабно. Сіли на Центр.вокзалі, вийшли на Дарниці. Втикали в телефони і реготали "Залужний уже Крємль берьот". Вагон майже пустий, вечоріло, вбили би за зауваження і ніякого захисту((
А сєпар саша надьожа, взагалі, гуляє по вокзалу, знущається з інсталяції про війну і НІЧОГО.
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13.09.2022 20:12 Відповісти
Я так розумію, що це буде евакуація у Хабаровськ Магадан читу якутськ благовещенськ та інши рашистськи *****? Чи я чогось не розумію. Знов гасло «Це наші люди» перемагає? Багато у нас при владі ще вихідців з лугандону, як при кнурі пробралися до Київа так й досі сидять…. Ви ж розумієте шо саме через цих «годувальників України» розпочалось всі страхіття та шах в нашої країні. А ви їх готові в дупу цілувати. А копняками в ранку? Нє
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13.09.2022 20:31 Відповісти
 
 