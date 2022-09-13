Monobank прибирає російську мову із свого мобільного застосунку
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Один з керівників Monobank Олег Гороховський заявив, що найближчим часом російська мова зникне із меню мобільного банку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гороховський зазначив: "Я народився і виріс у Дніпрi. Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притісняв і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти.
Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, вони зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник — вони всі говорять російською.
Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не всё так однозначно". Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей.
У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку.
Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838’291 людина (24.02 було 1,19 млн. це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою.
Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ. Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Проти будуть тільки потенційні коллаборанти.
Як на мене така дія для України зовсім не страшна.
А це все дуже полегшує Кремлю ідеологічну обробку та перетворення людей у вату, імперців та совків. Заперечите? Я маю ще багато чого доповнити по темі, але лінь писати, може ви так згідні з цими фактами про медіа і контент.
Знаєте чому насправді не можна вчити на російському язику дітей? Та тому що після школи вони зможуть поступити у виші рф та емігрувати туди що по факту буде для України рівнятись смерті цих дітей, а потрачені державою гроші на їх навчання та взагалі вирощування будуть по факту змиті в унітаз, бо діти так і не стануть частиною економіки України. І так як у нас солідарна пенсія, то "пенсіонери" які виростили цих "дітей" ще й не доотримають пенсію бо вона якраз формується із зарплати цих "дітей".
А я пишу про середньостатистичну людину, про тих що складають більшість, а не про виключення з правил що підтверджує правило.
Всі мої твердження доказані на практиці. Навіть далеко вам ходити не треба чи спеціалізовані книжки читати, хоча там це давно та дуже детально описано.
Але вся ваша проблема в тому що ви плутаєте м'яке з теплим. Не знаю робите ви це свідомо чи ні, але це факт.
Громадянин це дещо більше чим група по інтересах як є з азовцями чи євреями. Громадянин може вірити в будь-що, мати різні політичні вподобання та погляди, чи навіть бути прихильником різних ідеологій.
Скажіть мені що тоді для вас є єдністю для громадян? Що може поєднати всіх таких різних людей??? Що заставить російськомовного громадянина залишитись українцем у випадку якщо рф стане демократичною і багатою, а Україна стане бідною та тоталітарною як білорусь. Тоді всі ваші російськомовні замість того щоб напрягтись і навести порядок із радістю стануть частиною багатої демократичної рф. І їх нічого не буде єднати з рештою громадян України що язиком не володіють.
Чому ви заперечуєте факти?
Саме завдяки тому що рідний "язик" для частини українців є імперське есперанто, ці люди генерують та споживають контент рюсского мира. Замість того щоб ці люди творили для українства і споживали те що генерує українство, вони беруть і творять для рюсске мира фінансуючи та розвиваючи в такий спосіб його. Саме тому імперці мають можливість хрюкати та розказувати про вигадану велич рюсске недосистеми мовлення. Бо ще раз - все тому що знаходяться ті, хто розказує казки про те що треба продовжувати використовувати зліплену із безлічі мов імперську язику. А це має наслідки що я описав вище. Ще раз такі люди не мають єдності із народом на території якого вони проживають. Такі люди творять в інтересах іншого народу. І що саме небезпечне такі люди споживають контент іншого народу, а тому пропагандистам чужого народу дуже легко залізти їм в голову та вкласти хибні ідеї.
Розумієте? Російськоязикі "українці" проти рюсске мира лише тому що там путін, олігархія, розпил, тоталітаризм і нацистські методи. Забери це. Дай багатство, свободу, демократію чи в що там вірять промиті російськоязикі і все - буде те що було в Криму. Всі з радістю юридично оформлять те частиною чого інформаційно вони є.
Но ні ти вдаєшся з себе сліпого як це ******** русня коли їй приводять факти.
Русня ти хоч би на поставлені питання відповіси? Як видно відповісти немає що.
Я повторю - Скажіть мені що тоді для вас може бути основою єдності для громадян? Що може поєднати всіх таких різних людей??? Що заставить російськомовного громадянина залишитись українцем у випадку якщо рф стане демократичною і багатою, а Україна стане бідною та тоталітарною як білорусь?
Розумієте шовінізм це віра в "боговибраність" і зневажання всіх решту, тобто використанням їх як рабів, вважання що у них немає душі, немає прав, їх можна грабувати, тримати рабами і т.п..
Націоналізм це захист інтересів нації. Не більше і не менше. Тобто аналог корпоратократії де ти є частиною корпорації та захищаєш і дієш в інтересах свої корпорації яка дбає про тебе. Суть та сама декорації інші.
Нацизм це ******* рф, або гітлерівці які розширювали свій життєвий простір знищуючи інших. Це коли ти вважаєш що твоя корпорація не тільки боговибрана, а ще і єдина що повинна існувати.
Ну, а соціалізм, як і комунізм, капіталізм, фашизм та інше це вже з іншої опери про форму та методи якими добиватись цілей встановлених шовінізмом, націоналізмом чи навіть нацизмом.
Не заперечуйте науку, бо вона дуже жорстока і вбиває тих хто її заперечує. Жителі ордло на собі її спробували.
зы. Повторяю для тупых, я не потребляю "российский контент" банально потому что он мне не интересен. Украина при всех её обстоятельствах и ньюансах является полным производителем контента как для украиноязычных, так и для русскоязычных граждан и никакой дополнительной нужды мы тут не испытываем. Другими словами Украина может быть центром силы для русскоязычных граждан, представь себе.
"быть центром силы для русскоязычных граждан" - це так не працює. Це дуальність та розкол єдності. Завжди буде слабкість та можливість ворогам роздути конфлікт.
Але ок. Що ви тоді пропонуєте як єдність для цих двох центрів? Що поєднуватиме українство та русскую культуру? А що тоді робити із тим що в "північній нігерії" є ще один центр руссизму який не відділяє від себе ваш, і що головне всі вважають його основним, тобто прихильників у нього в рази більше.
А что будем делать с крымскими татарами, язык общения которых либо крымскотатарский либо русский (так уж исторически сложилось, что украинского среди них нет)? Тоже вычищать отовсюду крымскотатарский язык, чтобы даже духу не было? Изучи на досуге ст. 161 УГ Украины, в которой черным по белому говорится, что никакой гражданин Украины не может быть предан дискриминации или нарушено в его отношении равноправие по религиозному, рассовому, языковому или любому другому признаку. Карается вплоть до реального срока. Это типичный закон, в основе которых стоят принципы конвенции о правах людей ООН. И будем исходить из этого. Не язык делает человека предателем. А Ленин на площадях и в головах.
Один інформаційний простір з рф з одним контентом який повністю цензурується та фінансується з кремля спричиняє те що люди начитавшись боярки починають мріяти про імперію та стають імперцями.
"с крымскими татарами, язык общения которых либо крымскотатарский либо русский" - з чого це рюский їх язик?
Вони спілкуються на своєму, мають навідмінно від рюске право його вивчати та звичайно володіють мовою. А саме головне вони корінний народ в якого немає своєї країни відмінно від рюске. У них немає іншого центра. А ось в тих хто захищає язик цей інший центр є. І цей центр знаходиться у ворожій та агресивній країні, яка хоче знищити українство та захопити його територію.
Тому ООН захищає тільки кримських татар, а ось росіян, угорців та інших ні. Чи ви вже забули як сильно США хвалило та підтримувало українську владу за закон що відмінив навчання дітей шкільним предметам на системах мовлення інших країн? А як від цього закону почало горіти в угорців які паразитували на нашому населенні отримуючи в такий спосіб безкоштовних емігрантів яких не треба асимілювати. А рф на цей закон взагалі бомбанула цілою горою фейків...
Ви прямо по методичці рф захищаєте їх язику. Ви би ще Швейцарію згадали і міф про мови там... Для повної демонстрації мною що всі ваші аргументи не відповідають дійсності.
А про старшего (папу) можно уже не волноваться! Он оплатил в свое время психлечебницу жене Беньямина Натаньяху (которая украинский хлеб по прилету в Киев на землю швырнула), когда тот еще был премьером Израиля - и получил за это золотой израильский паспорт!
Доречі я з гоогле акаунта заходжу. Коли сюди зайшов перший раз, то так і залишилося. Хоч в акаунті гугла інший стоїть вже давно. За цей час заходив з інших пристроїв, але таке враження, що цензор запам'ятав перший раз коли зазодив і все. Змінювати його автоматично не хоче.
Не знаю, може тут якось можно змінити, не звертав увагу. Якщо можно, то пвдскадіть де.
Ще питання будуть?
Російськомовні захисники кладуть здоровья і життя, ще й залишаються комусть щось винними.
Це якась ганьба...
А інший власник Монобанка оно назбірав чужих грошей на дрони - і один з них навіть власнороуч підписав: "Вовє П. лічно в рукі!" - ну чим не національний герой?
Молодець! Блискавично зреагував.
Довідково: йшов дев'ятий рік війни...
Зате для всіх буде більше користі так як громадянам прийдеться частіше використовувати мову, а отже буде більше причин вивчити та нарешті перейти на неї.