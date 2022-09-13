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російська мова (283) Monobank (17)

Monobank прибирає російську мову із свого мобільного застосунку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

монобанк

Один з керівників Monobank Олег Гороховський заявив, що найближчим часом російська мова зникне із меню мобільного банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гороховський зазначив: "Я народився і виріс у Дніпрi. Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притісняв і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти.

Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, вони зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник — вони всі говорять російською.
Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не всё так однозначно". Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей.

У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку.
Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838’291 людина (24.02 було 1,19 млн. це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою.

Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ. Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Давно пора. Зі всіх сайтів, зі всіх інтернет-магазинів і т.д.
Проти будуть тільки потенційні коллаборанти.
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13.09.2022 19:40
+12
так так пора прибрать мухосранську мову
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13.09.2022 19:45
+7
та цензор шось останнім часом вджигає
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13.09.2022 19:39
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"Російську мові"?
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13.09.2022 19:33 Відповісти
та цензор шось останнім часом вджигає
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13.09.2022 19:39 Відповісти
Та всі ми не без гріха)))
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13.09.2022 19:40 Відповісти
але мені за не без гріха не платять))
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13.09.2022 19:45 Відповісти
бо це мовітон
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13.09.2022 19:40 Відповісти
літвін? )
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13.09.2022 19:41 Відповісти
Написано в свідоцтві про народженя й на айді картці "Літвін"
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13.09.2022 19:42 Відповісти
а чому не литвин (укр) ви чули як.. пііво...
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13.09.2022 20:06 Відповісти
бреше он
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13.09.2022 21:11 Відповісти
Тому що прізвища не перекладаються. Наприклад: якщо у вас прізвище " кАзак " , то і українською буде " кАзак ", а не " кОзак "
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13.09.2022 21:38 Відповісти
а в тебе прізвище руцьке, що воно не перекладається?
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13.09.2022 21:41 Відповісти
Давно пора. Зі всіх сайтів, зі всіх інтернет-магазинів і т.д.
Проти будуть тільки потенційні коллаборанти.
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13.09.2022 19:40 Відповісти
ой, лялю..за 30 хвилин я Вас як ріпу на незнання української розведу
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13.09.2022 19:47 Відповісти
Я не колаборант и я против
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13.09.2022 20:15 Відповісти
Чому? Аргументуйте.

Як на мене така дія для України зовсім не страшна.
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13.09.2022 23:36 Відповісти
Язык не делает колаборантов, их делает ватная идеалогия, страсть к СССР, либо личная моральная планка человека и тд.
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14.09.2022 01:16 Відповісти
Ви не праві. Мова це дуже великий елемент єдності. Без неї у громадян відкривається можливість стати колаборантом, вчитись в Москві, жити в Москві та працювати там. Такі люди споживають виключно російський контент книги, фільми, серіали і так далі, які всі, ще раз ВСІ перенасичені пропагандою, маніпуляціями та подачою інформації, ідей, світоспряйняттям в інтересах Кремля.
А це все дуже полегшує Кремлю ідеологічну обробку та перетворення людей у вату, імперців та совків. Заперечите? Я маю ще багато чого доповнити по темі, але лінь писати, може ви так згідні з цими фактами про медіа і контент.

Знаєте чому насправді не можна вчити на російському язику дітей? Та тому що після школи вони зможуть поступити у виші рф та емігрувати туди що по факту буде для України рівнятись смерті цих дітей, а потрачені державою гроші на їх навчання та взагалі вирощування будуть по факту змиті в унітаз, бо діти так і не стануть частиною економіки України. І так як у нас солідарна пенсія, то "пенсіонери" які виростили цих "дітей" ще й не доотримають пенсію бо вона якраз формується із зарплати цих "дітей".
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14.09.2022 02:33 Відповісти
Я русскоговорящий украинец. Не учился в Москве и не имел желания, не работал там, смотрю фильмы на том языке, на котором есть перевод, если есть рос и укр одновременно, то предпочитаю укр, а вообще сейчас вообще смотрю в оригинале на англ. Никогда не хотел жить в Роисе, быть частью Роиси , или упаси Господи сдать свою страну оккупанту. Все ваши утверждения вообще мимо.
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14.09.2022 07:39 Відповісти
Єдиноріг. Прям представник міфічного неіснуючого виду. Це про вас.

А я пишу про середньостатистичну людину, про тих що складають більшість, а не про виключення з правил що підтверджує правило.

Всі мої твердження доказані на практиці. Навіть далеко вам ходити не треба чи спеціалізовані книжки читати, хоча там це давно та дуже детально описано.
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14.09.2022 08:17 Відповісти
Около половины граждан в быту говорит на русском языке, при это половина ли граждан готова раздвигать очко перед Путиным? НЕТ. Украина уже миллион раз доказала, что мировоззрение человека не зависит от языка общения. А ты продолжаешь тупить и делишь граждан на уровне президента РФ - по языковому вопросу. Азовцы это в основном жители восточной Украины и русский язык родной для большинства из них. Однако это не помешало им стать самым "опасным батальоном украинских нациков". Так что твои теории- бредни
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Мда як все у вас погано. Дивіться основа єдності азовців це їх символіка, це їх традиції типу прощання із побратимами за допомогою факелів і щитів, це їх вірування, ідеї та інше. Основа єдності азовців не мова, вони можуть бути іноземцями що взагалі не володіють мовою, а просто фанатіти від рун і ідеології. Це як в євреїв з їх книгою. Основа єдності євреї теж не мова, хоча зараз вони всі вчать одну мову. Основа єдності євреїв книга.

Але вся ваша проблема в тому що ви плутаєте м'яке з теплим. Не знаю робите ви це свідомо чи ні, але це факт.

Громадянин це дещо більше чим група по інтересах як є з азовцями чи євреями. Громадянин може вірити в будь-що, мати різні політичні вподобання та погляди, чи навіть бути прихильником різних ідеологій.

Скажіть мені що тоді для вас є єдністю для громадян? Що може поєднати всіх таких різних людей??? Що заставить російськомовного громадянина залишитись українцем у випадку якщо рф стане демократичною і багатою, а Україна стане бідною та тоталітарною як білорусь. Тоді всі ваші російськомовні замість того щоб напрягтись і навести порядок із радістю стануть частиною багатої демократичної рф. І їх нічого не буде єднати з рештою громадян України що язиком не володіють.

Чому ви заперечуєте факти?

Саме завдяки тому що рідний "язик" для частини українців є імперське есперанто, ці люди генерують та споживають контент рюсского мира. Замість того щоб ці люди творили для українства і споживали те що генерує українство, вони беруть і творять для рюсске мира фінансуючи та розвиваючи в такий спосіб його. Саме тому імперці мають можливість хрюкати та розказувати про вигадану велич рюсске недосистеми мовлення. Бо ще раз - все тому що знаходяться ті, хто розказує казки про те що треба продовжувати використовувати зліплену із безлічі мов імперську язику. А це має наслідки що я описав вище. Ще раз такі люди не мають єдності із народом на території якого вони проживають. Такі люди творять в інтересах іншого народу. І що саме небезпечне такі люди споживають контент іншого народу, а тому пропагандистам чужого народу дуже легко залізти їм в голову та вкласти хибні ідеї.

Розумієте? Російськоязикі "українці" проти рюсске мира лише тому що там путін, олігархія, розпил, тоталітаризм і нацистські методи. Забери це. Дай багатство, свободу, демократію чи в що там вірять промиті російськоязикі і все - буде те що було в Криму. Всі з радістю юридично оформлять те частиною чого інформаційно вони є.
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14.09.2022 21:18 Відповісти
То есть теперь ты вдруг спрыгиваешь и считаешь, что язык не важен, а основой единства может быть что-то другое. Противоречия в себе ты конечно же не видишь. Мне не очень интересны беседы с такого рода лицемерами.
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14.09.2022 23:52 Відповісти
Ясно все з тобою. І айпішник каже що ти русня. Хоча я допустив що ні та потратив час. Пробував через логіку. Показував приклади.
Но ні ти вдаєшся з себе сліпого як це ******** русня коли їй приводять факти.

Русня ти хоч би на поставлені питання відповіси? Як видно відповісти немає що.

Я повторю - Скажіть мені що тоді для вас може бути основою єдності для громадян? Що може поєднати всіх таких різних людей??? Що заставить російськомовного громадянина залишитись українцем у випадку якщо рф стане демократичною і багатою, а Україна стане бідною та тоталітарною як білорусь?
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15.09.2022 00:01 Відповісти
Вот мой реальный украинский айпишник. Шовинистическое дурбецело не знает что такое VPN и делает очередные идиотские умозаключения. Раскрой глаза и увидь наконец, что половина страны говорит на русском, и при этом подавляющее большинство из них так же топит за Украину, как и ты, но при этом не упарывается в шовинизм. Откланялся.
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15.09.2022 00:05 Відповісти
Ви здається не бачите різниці між шовінізмом, націоналізмом, нацизмом, та що там ще є з таким закінченням в тему нехай буде соціалізм.

Розумієте шовінізм це віра в "боговибраність" і зневажання всіх решту, тобто використанням їх як рабів, вважання що у них немає душі, немає прав, їх можна грабувати, тримати рабами і т.п..

Націоналізм це захист інтересів нації. Не більше і не менше. Тобто аналог корпоратократії де ти є частиною корпорації та захищаєш і дієш в інтересах свої корпорації яка дбає про тебе. Суть та сама декорації інші.

Нацизм це ******* рф, або гітлерівці які розширювали свій життєвий простір знищуючи інших. Це коли ти вважаєш що твоя корпорація не тільки боговибрана, а ще і єдина що повинна існувати.
Ну, а соціалізм, як і комунізм, капіталізм, фашизм та інше це вже з іншої опери про форму та методи якими добиватись цілей встановлених шовінізмом, націоналізмом чи навіть нацизмом.
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15.09.2022 00:32 Відповісти
"Может" и "будет" это очень разные понятия, никак не связанные между собой. Где окажется ваш ребенок зависит больше от вас и вашего воспитания чем от того на каком языке он говорит.
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14.09.2022 07:42 Відповісти
Ахаха. Заперечувати науку це ще той перл. Може і буде це одне і те саме, яке відрізняється лиш ймовірністю. І те де буде дитина залежить від того на якій мові вона говорить. Тому що це змінює доступні дитині варіанти та ймовірності які визначають її шлях. Не знаючи китайської ймовірність виїхати в Китай смішна, але якщо ти від народження говориш китайською, споживаєш китайський контент то шанс пов'язати своє життя з Китаєм наближається до 100%.

Не заперечуйте науку, бо вона дуже жорстока і вбиває тих хто її заперечує. Жителі ордло на собі її спробували.
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14.09.2022 08:06 Відповісти
Ваше утверждение не тянет на науку. Не льстите себе.
зы. Повторяю для тупых, я не потребляю "российский контент" банально потому что он мне не интересен. Украина при всех её обстоятельствах и ньюансах является полным производителем контента как для украиноязычных, так и для русскоязычных граждан и никакой дополнительной нужды мы тут не испытываем. Другими словами Украина может быть центром силы для русскоязычных граждан, представь себе.
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14.09.2022 12:42 Відповісти
Смішно. Всі такі професори з безлічі країн дурні одні ви мудрі.

"быть центром силы для русскоязычных граждан" - це так не працює. Це дуальність та розкол єдності. Завжди буде слабкість та можливість ворогам роздути конфлікт.

Але ок. Що ви тоді пропонуєте як єдність для цих двох центрів? Що поєднуватиме українство та русскую культуру? А що тоді робити із тим що в "північній нігерії" є ще один центр руссизму який не відділяє від себе ваш, і що головне всі вважають його основним, тобто прихильників у нього в рази більше.
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14.09.2022 21:27 Відповісти
Где кто сказал, что я выступаю за "русскую культуру"? Русская культура полна имперских и шовинистических идей, погружаясь в которую можно легко их нахвататься. Не стоит мои слова читать вверх ногами и додумывать то, чего я не говорил, ага.
А что будем делать с крымскими татарами, язык общения которых либо крымскотатарский либо русский (так уж исторически сложилось, что украинского среди них нет)? Тоже вычищать отовсюду крымскотатарский язык, чтобы даже духу не было? Изучи на досуге ст. 161 УГ Украины, в которой черным по белому говорится, что никакой гражданин Украины не может быть предан дискриминации или нарушено в его отношении равноправие по религиозному, рассовому, языковому или любому другому признаку. Карается вплоть до реального срока. Это типичный закон, в основе которых стоят принципы конвенции о правах людей ООН. И будем исходить из этого. Не язык делает человека предателем. А Ленин на площадях и в головах.
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15.09.2022 00:02 Відповісти
"Ленин на площадях и в головах" появляється завдяки язику. Як саме вище я вже описував.

Один інформаційний простір з рф з одним контентом який повністю цензурується та фінансується з кремля спричиняє те що люди начитавшись боярки починають мріяти про імперію та стають імперцями.

"с крымскими татарами, язык общения которых либо крымскотатарский либо русский" - з чого це рюский їх язик?

Вони спілкуються на своєму, мають навідмінно від рюске право його вивчати та звичайно володіють мовою. А саме головне вони корінний народ в якого немає своєї країни відмінно від рюске. У них немає іншого центра. А ось в тих хто захищає язик цей інший центр є. І цей центр знаходиться у ворожій та агресивній країні, яка хоче знищити українство та захопити його територію.

Тому ООН захищає тільки кримських татар, а ось росіян, угорців та інших ні. Чи ви вже забули як сильно США хвалило та підтримувало українську владу за закон що відмінив навчання дітей шкільним предметам на системах мовлення інших країн? А як від цього закону почало горіти в угорців які паразитували на нашому населенні отримуючи в такий спосіб безкоштовних емігрантів яких не треба асимілювати. А рф на цей закон взагалі бомбанула цілою горою фейків...

Ви прямо по методичці рф захищаєте їх язику. Ви би ще Швейцарію згадали і міф про мови там... Для повної демонстрації мною що всі ваші аргументи не відповідають дійсності.
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15.09.2022 00:16 Відповісти
А Цензор реформує українську))
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13.09.2022 19:41 Відповісти
так так пора прибрать мухосранську мову
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13.09.2022 19:45 Відповісти
здав Приват..там гроші крали після націоналізації..тепер тут..алярма..
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13.09.2022 19:43 Відповісти
Лучше бы убрали российские деньги.
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13.09.2022 19:45 Відповісти
Нє, ну ви як скажете))) Може, ще перестать торгувать з окупантом?
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13.09.2022 19:48 Відповісти
Любішъ русскій языкъ?
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13.09.2022 19:49 Відповісти
перекладіть
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13.09.2022 19:49 Відповісти
зеля куйло
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13.09.2022 21:42 Відповісти
то я й без Вас знаю
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13.09.2022 21:51 Відповісти
лучше бы вернули дубилета.
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13.09.2022 19:48 Відповісти
...з усім тим, що вкрав
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13.09.2022 19:57 Відповісти
Там их два. Один крал, второй банк делал
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13.09.2022 20:14 Відповісти
Младший (сынок) - обыкновенный зиц-председатель! И он не зря спрыгнул из учредителей, еще и с женой фиктивно развелся, после того как все имущество на нее переписал - после того что он натворил на госслужбе (жыжытализация, отето всьо) - знает что его ждёт уголовное преследование!

А про старшего (папу) можно уже не волноваться! Он оплатил в свое время психлечебницу жене Беньямина Натаньяху (которая украинский хлеб по прилету в Киев на землю швырнула), когда тот еще был премьером Израиля - и получил за это золотой израильский паспорт!
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13.09.2022 21:01 Відповісти
и да - младший никакой банке не делал. в программировании он тупой как пробка в менеджменте кстати тоже
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13.09.2022 21:02 Відповісти
Нормальный банк у них, не выдумывай.
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14.09.2022 01:18 Відповісти
Щоб що?
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13.09.2022 23:38 Відповісти
Оті вісімсот тисяч людей, які обрали москальську мову. Хай йдуть до відділення монобанку і скаржиться там.
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13.09.2022 19:50 Відповісти
починаючи з Вашого ніку?
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13.09.2022 20:03 Відповісти
А що з моїм ніком? Десь до 14 року він такий був. Після 14 року змінив його на скрепний ватнік і тролив москалів на ютубі.
Доречі я з гоогле акаунта заходжу. Коли сюди зайшов перший раз, то так і залишилося. Хоч в акаунті гугла інший стоїть вже давно. За цей час заходив з інших пристроїв, але таке враження, що цензор запам'ятав перший раз коли зазодив і все. Змінювати його автоматично не хоче.
Не знаю, може тут якось можно змінити, не звертав увагу. Якщо можно, то пвдскадіть де.
Ще питання будуть?
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13.09.2022 22:12 Відповісти
Нигде так не палится кацап, даже с гугл-транслейтом, как на отделениях Монобанка!
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13.09.2022 20:58 Відповісти
Щось не зрозумів твій коментарій. Або ти не зрозумів мій сарказм в моєму, про відділення.
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13.09.2022 22:14 Відповісти
Як скажеш, Алєксєй
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13.09.2022 22:18 Відповісти
Раніше ти був адекватним, сарказм розумів. Ну то таке.
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13.09.2022 22:22 Відповісти
то як паляниця, суниця й чахлик невмирущий
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13.09.2022 22:24 Відповісти
Ну хоч хтось мій сарказм зрозумів.
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13.09.2022 22:27 Відповісти
Це треба було чекати пів року війни?
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13.09.2022 20:01 Відповісти
Ето ущімлєніе руzzкава єзика!!
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13.09.2022 20:07 Відповісти
бо це мєрзость...
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13.09.2022 20:07 Відповісти
Он хочет выучить укр поэтому долой рус язык из приложения. Ясно понятно
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13.09.2022 20:13 Відповісти
От Ізраіль арабську додає, незважаючи на війну с арабським світом. Тому що є громадяни араби. А у нас на кожному кроці неповага до російськомовних захисників.
Російськомовні захисники кладуть здоровья і життя, ще й залишаються комусть щось винними.
Це якась ганьба...
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13.09.2022 20:45 Відповісти
убей себя ап стену, чучело лишнехромосомное!
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13.09.2022 20:57 Відповісти
Про Ізраїль ти збрехав.
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13.09.2022 21:05 Відповісти
Це просто героїчний вчинок з боку власників Монобанку! Це їм обішлося аж в один чи два кліки в адмінкє!

А інший власник Монобанка оно назбірав чужих грошей на дрони - і один з них навіть власнороуч підписав: "Вовє П. лічно в рукі!" - ну чим не національний герой?
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13.09.2022 20:56 Відповісти
Поки не помацаю не повірю, у Гороховського навіть метеоризм расєйською...
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Підтримую! Щоб духу її не було ніде! Потрібно прибрати російську мову з усієї України
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13.09.2022 22:26 Відповісти
Гороховський заявив, що найближчим часом російська мова зникне із меню мобільного банку. ©

Молодець! Блискавично зреагував.
Довідково: йшов дев'ятий рік війни...
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13.09.2022 23:31 Відповісти
Банку це не зашкодить. Може пару сотень упоротих відсіється але це ні про що.

Зате для всіх буде більше користі так як громадянам прийдеться частіше використовувати мову, а отже буде більше причин вивчити та нарешті перейти на неї.
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13.09.2022 23:40 Відповісти
 
 