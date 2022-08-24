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Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

мова,украинский

Українською вдома зараз розмовляють більше половини громадян країни. Цей показник зріс порівняно з квітнем.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

51% опитаних зазначили, що говорять вдома українською. У квітні таких було 48%.

Третина українців послуговуються вдома двома мовами, 13% - російською.

Двомовними є більше половини мешканців півдня і сходу України, російськомовними - близько чверті.

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Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування Рейтингу 01

Соціологи зазначають, що 76% опитаних вказали українську мову як рідну, а 19% - російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.

Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування Рейтингу 02

Також переважна більшість - 86% - вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах і лише 3% за російську як другу державну мову в Україні.

Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування Рейтингу 03

Соціологи підкреслили, що більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть - інколи, кожен п’ятий - рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Наразі інколи говорять українською 24%, рідко або ніколи - 12%.

Частіше почали використовувати українську мешканці Півдня і Сходу, переселенці.

"19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% - постійно, 17% - частіше", - підсумували в "Рейтингу".

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Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування Рейтингу 04

Дослідження провели 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Автор: 

опитування (1922) українська мова (833) російська мова (304)


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Топ коментарі
+17
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
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24.08.2022 13:15
+13
Пхе!
Невдовзі і росія говоритиме українською!
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24.08.2022 13:15
+9
Нарешті.
Мовні кайдани скинуті.
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24.08.2022 13:14
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Нарешті.
Мовні кайдани скинуті.
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24.08.2022 13:14 Відповісти
ще не зовсім, але завдяки буйлу скинемо !

дарма у нас не показують скабєєву та ін. з їх паскудним акцентом та новоязом "отрицатєльного роста" та "хлопками"
тоді буда б ще більша відраза до мови цих потвор та катів
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24.08.2022 13:58 Відповісти
пригадалось:

"Армія, Мова, Віра"
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24.08.2022 14:00 Відповісти
Стовпи нашої незалежності. Шкода, що мудрий нарід це не оцінив і не зрозумів.
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24.08.2022 17:05 Відповісти
Пхе!
Невдовзі і росія говоритиме українською!
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24.08.2022 13:15 Відповісти
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
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24.08.2022 13:15 Відповісти
Ну не знаю, щось дуже оптимістичні цифри.
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24.08.2022 13:21 Відповісти
Я бачу, що тут на форумі все більше й більше учасників пишуть українською мовою...
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24.08.2022 13:40 Відповісти
А деякі принципово не хочуть говорити українською показуючи свою кацапську бидлячисть.
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24.08.2022 17:09 Відповісти
велика кількість російськомовних зараз не будуть зізнаватись що спілкуються російською вдома ) а хто питає? а може це навести додаткові підозри? і т.д. і т.п. Правда звичайно десь по середині, за моїми спостереженнями десь 40% говорить на суржику, 40% російською, 20% українською.
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24.08.2022 13:22 Відповісти
ой, а шо случілася?? а какая разніца©??

почало доходити, до довбо#бів, шкода тільки, шо - ТАКОЮ ціною😞😞
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24.08.2022 13:23 Відповісти
Шкода що далеко не всім.
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24.08.2022 17:07 Відповісти
І я повстав. Душа спитала - доки?!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
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24.08.2022 13:24 Відповісти
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24.08.2022 13:34 Відповісти
Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?
Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш новії…
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Ломіть бадилля,
Ломіть його, валіть на прах;
Нехай не буде того зілля
На наших батьківських полях!
А чересло моє ізліва,
Леміш із правої руки
Зітнуть і корінь того зілля, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Зоремо поле,
Посієм яреє зерно,
А спаде дощик, незабаром
В землі пробудиться воно.
Пробудиться і на світ гляне,
І, як дівочії вінки,
Зазеленіють наші ниви, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Зерно поспіє,
Обіллє золотом поля,
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки;
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!

Степан Руданський, 1859 р.
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24.08.2022 13:35 Відповісти
Опять за ,рыбу гроши, ? Давно было надо вторым языком английский вводить в школах и с первого класса учить. И эти учителям доплачивать 50% оклада! И факультативно второй ЕС. А кто здаст экзамен после11 класса по языкам указаным. бесплатно и без ЗНО в ВУЗ на выбор любой. Тогда прорвем хуторянство!
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24.08.2022 13:56 Відповісти
***** на кацапські ***** не хуторянин.
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24.08.2022 17:06 Відповісти
Слышь котях прошлогодний, здесь же форум. Всякий предлагает но не навязывает. Веди прилично себя характерник волк ночной серый, то опять пыроги с сыром на девок своих менять станешь. Пойду пока на трехрядке сбацаю частушку вятскую. охолонь смушковый.
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24.08.2022 20:23 Відповісти
памятаю,як Люся казав,що це неможливо
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24.08.2022 13:59 Відповісти
Задача влади: тих, що двомовні, перевести на українську мову.
Потрібно знімати україномовні фільми, серіали, передачі, підтримувати україномовну пісню.
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24.08.2022 14:02 Відповісти
Я пам'ятаю, як в середині 90-х українізували телебачення. Жодного перекладу російською фільмів не було, розквітали чисто українські телепроекти - Територія А (хітпарад), шоу Довгоносиків, та інші. А потім все якось зникло і телеефір затопило тупе низькосортне кацапське лайно.
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24.08.2022 17:09 Відповісти
Мені рюZZтрындящему тяжко...бо народився на Житомирщині де з 1933 року па рюZZki ніхто на балакав другими словами ...быдла Шариковых Мавзолейных никогда не было...
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24.08.2022 14:02 Відповісти
Сподіваюся, в Києві теж переходять масово на українську. Бо я пам'ятаю не такі далекі часи, коли там царювала майже поголівно російська, причому - не вдома, а всюди.
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Ні не переходять.
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24.08.2022 17:04 Відповісти
Мати власну мову і користуватися нею - це щастя і привілей, а не покарання, як деякі, чомусь, вважають
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24.08.2022 15:02 Відповісти
Знаю, багато таких, чиї батьки розмовляли українською, між собою. а дитині насаджували російську " ЯК БРОНЯ ПРОКОПІВНА) це вважалось "культурно" і ось, саме ці діти, яким по 60 пишуть, рідна російська!!! Сміх скрізь сльози! А, ще недостатньо розуму!
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24.08.2022 15:20 Відповісти
Якщо ти українець, то як у тебе може бути рідна кацапська? Люта шизофренія.
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24.08.2022 17:03 Відповісти
 
 