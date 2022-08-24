Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Українською вдома зараз розмовляють більше половини громадян країни. Цей показник зріс порівняно з квітнем.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
51% опитаних зазначили, що говорять вдома українською. У квітні таких було 48%.
Третина українців послуговуються вдома двома мовами, 13% - російською.
Двомовними є більше половини мешканців півдня і сходу України, російськомовними - близько чверті.
Соціологи зазначають, що 76% опитаних вказали українську мову як рідну, а 19% - російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.
Також переважна більшість - 86% - вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах і лише 3% за російську як другу державну мову в Україні.
Соціологи підкреслили, що більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть - інколи, кожен п’ятий - рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Наразі інколи говорять українською 24%, рідко або ніколи - 12%.
Частіше почали використовувати українську мешканці Півдня і Сходу, переселенці.
"19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% - постійно, 17% - частіше", - підсумували в "Рейтингу".
Дослідження провели 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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Мовні кайдани скинуті.
дарма у нас не показують скабєєву та ін. з їх паскудним акцентом та новоязом "отрицатєльного роста" та "хлопками"
тоді буда б ще більша відраза до мови цих потвор та катів
"Армія, Мова, Віра"
Невдовзі і росія говоритиме українською!
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
почало доходити, до довбо#бів, шкода тільки, шо - ТАКОЮ ціною😞😞
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?
Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш новії…
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Ломіть бадилля,
Ломіть його, валіть на прах;
Нехай не буде того зілля
На наших батьківських полях!
А чересло моє ізліва,
Леміш із правої руки
Зітнуть і корінь того зілля, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Зоремо поле,
Посієм яреє зерно,
А спаде дощик, незабаром
В землі пробудиться воно.
Пробудиться і на світ гляне,
І, як дівочії вінки,
Зазеленіють наші ниви, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Зерно поспіє,
Обіллє золотом поля,
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки;
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!
Степан Руданський, 1859 р.
Потрібно знімати україномовні фільми, серіали, передачі, підтримувати україномовну пісню.