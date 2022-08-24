Дедалі більше українців говорять вдома українською, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Українською вдома зараз розмовляють більше половини громадян країни. Цей показник зріс порівняно з квітнем.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

51% опитаних зазначили, що говорять вдома українською. У квітні таких було 48%.

Третина українців послуговуються вдома двома мовами, 13% - російською.

Двомовними є більше половини мешканців півдня і сходу України, російськомовними - близько чверті.

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Соціологи зазначають, що 76% опитаних вказали українську мову як рідну, а 19% - російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.

Також переважна більшість - 86% - вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах і лише 3% за російську як другу державну мову в Україні.

Соціологи підкреслили, що більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть - інколи, кожен п’ятий - рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Наразі інколи говорять українською 24%, рідко або ніколи - 12%.

Частіше почали використовувати українську мешканці Півдня і Сходу, переселенці.

"19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% - постійно, 17% - частіше", - підсумували в "Рейтингу".

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Дослідження провели 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.