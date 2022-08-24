Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

По-украински дома сейчас говорят более половины граждан страны. Этот показатель вырос по сравнению с апрелем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

51% опрошенных отметили, что говорят дома на украинском. В апреле таковых было 48%.

Треть украинцев пользуются дома на двух языках, 13% - на русском.

Двуязычными являются более половины южан и востока Украины, русскоязычными - около четверти.

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Социологи отмечают, что 76% опрошенных указали украинский язык как родной, а 19% – русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

Также подавляющее большинство – 86% – считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах и только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Социологи подчеркнули, что более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Пока иногда говорят на украинском 24%, редко или никогда - 12%.

Чаще стали использовать украинские жители Юга и Востока, переселенцы.

"19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или чаще использование украинского языка. Всего с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% - постоянно, 17% - чаще", - подытожили в "Рейтинге".

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Исследование было проведено 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.