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Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

мова,украинский

По-украински дома сейчас говорят более половины граждан страны. Этот показатель вырос по сравнению с апрелем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

51% опрошенных отметили, что говорят дома на украинском. В апреле таковых было 48%.

Треть украинцев пользуются дома на двух языках, 13% - на русском.

Двуязычными являются более половины южан и востока Украины, русскоязычными - около четверти.

Читайте: Поддержка решения 1991 года о провозглашении Независимости Украины среди населения выросла почти до 100%. ИНФОГРАФИКА

Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос Рейтинга 01

Социологи отмечают, что 76% опрошенных указали украинский язык как родной, а 19% – русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос Рейтинга 02

Также подавляющее большинство – 86% – считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах и только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос Рейтинга 03

Социологи подчеркнули, что более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Пока иногда говорят на украинском 24%, редко или никогда - 12%.

Чаще стали использовать украинские жители Юга и Востока, переселенцы.

"19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или чаще использование украинского языка. Всего с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% - постоянно, 17% - чаще", - подытожили в "Рейтинге".

Также смотрите: Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос. ИНФОГРАФИКА

Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос Рейтинга 04

Исследование было проведено 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

опрос (2818) украинский язык (1189) русский язык (570)


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Топ комментарии
+17
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
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24.08.2022 13:15
+13
Пхе!
Невдовзі і росія говоритиме українською!
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24.08.2022 13:15
+9
Нарешті.
Мовні кайдани скинуті.
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24.08.2022 13:14
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті.
Мовні кайдани скинуті.
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24.08.2022 13:14 Ответить
ще не зовсім, але завдяки буйлу скинемо !

дарма у нас не показують скабєєву та ін. з їх паскудним акцентом та новоязом "отрицатєльного роста" та "хлопками"
тоді буда б ще більша відраза до мови цих потвор та катів
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24.08.2022 13:58 Ответить
пригадалось:

"Армія, Мова, Віра"
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24.08.2022 14:00 Ответить
Стовпи нашої незалежності. Шкода, що мудрий нарід це не оцінив і не зрозумів.
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24.08.2022 17:05 Ответить
Пхе!
Невдовзі і росія говоритиме українською!
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24.08.2022 13:15 Ответить
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
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24.08.2022 13:15 Ответить
Ну не знаю, щось дуже оптимістичні цифри.
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24.08.2022 13:21 Ответить
Я бачу, що тут на форумі все більше й більше учасників пишуть українською мовою...
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24.08.2022 13:40 Ответить
А деякі принципово не хочуть говорити українською показуючи свою кацапську бидлячисть.
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24.08.2022 17:09 Ответить
велика кількість російськомовних зараз не будуть зізнаватись що спілкуються російською вдома ) а хто питає? а може це навести додаткові підозри? і т.д. і т.п. Правда звичайно десь по середині, за моїми спостереженнями десь 40% говорить на суржику, 40% російською, 20% українською.
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24.08.2022 13:22 Ответить
ой, а шо случілася?? а какая разніца©??

почало доходити, до довбо#бів, шкода тільки, шо - ТАКОЮ ціною😞😞
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24.08.2022 13:23 Ответить
Шкода що далеко не всім.
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24.08.2022 17:07 Ответить
І я повстав. Душа спитала - доки?!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
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24.08.2022 13:24 Ответить
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24.08.2022 13:34 Ответить
Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?
Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш новії…
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Ломіть бадилля,
Ломіть його, валіть на прах;
Нехай не буде того зілля
На наших батьківських полях!
А чересло моє ізліва,
Леміш із правої руки
Зітнуть і корінь того зілля, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Зоремо поле,
Посієм яреє зерно,
А спаде дощик, незабаром
В землі пробудиться воно.
Пробудиться і на світ гляне,
І, як дівочії вінки,
Зазеленіють наші ниви, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!

Та гей, бики! Зерно поспіє,
Обіллє золотом поля,
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки;
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!

Степан Руданський, 1859 р.
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24.08.2022 13:35 Ответить
Опять за ,рыбу гроши, ? Давно было надо вторым языком английский вводить в школах и с первого класса учить. И эти учителям доплачивать 50% оклада! И факультативно второй ЕС. А кто здаст экзамен после11 класса по языкам указаным. бесплатно и без ЗНО в ВУЗ на выбор любой. Тогда прорвем хуторянство!
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24.08.2022 13:56 Ответить
***** на кацапські ***** не хуторянин.
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24.08.2022 17:06 Ответить
Слышь котях прошлогодний, здесь же форум. Всякий предлагает но не навязывает. Веди прилично себя характерник волк ночной серый, то опять пыроги с сыром на девок своих менять станешь. Пойду пока на трехрядке сбацаю частушку вятскую. охолонь смушковый.
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24.08.2022 20:23 Ответить
памятаю,як Люся казав,що це неможливо
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24.08.2022 13:59 Ответить
Задача влади: тих, що двомовні, перевести на українську мову.
Потрібно знімати україномовні фільми, серіали, передачі, підтримувати україномовну пісню.
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24.08.2022 14:02 Ответить
Я пам'ятаю, як в середині 90-х українізували телебачення. Жодного перекладу російською фільмів не було, розквітали чисто українські телепроекти - Територія А (хітпарад), шоу Довгоносиків, та інші. А потім все якось зникло і телеефір затопило тупе низькосортне кацапське лайно.
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24.08.2022 17:09 Ответить
Мені рюZZтрындящему тяжко...бо народився на Житомирщині де з 1933 року па рюZZki ніхто на балакав другими словами ...быдла Шариковых Мавзолейных никогда не было...
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24.08.2022 14:02 Ответить
Сподіваюся, в Києві теж переходять масово на українську. Бо я пам'ятаю не такі далекі часи, коли там царювала майже поголівно російська, причому - не вдома, а всюди.
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24.08.2022 14:38 Ответить
Ні не переходять.
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24.08.2022 17:04 Ответить
Мати власну мову і користуватися нею - це щастя і привілей, а не покарання, як деякі, чомусь, вважають
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24.08.2022 15:02 Ответить
Знаю, багато таких, чиї батьки розмовляли українською, між собою. а дитині насаджували російську " ЯК БРОНЯ ПРОКОПІВНА) це вважалось "культурно" і ось, саме ці діти, яким по 60 пишуть, рідна російська!!! Сміх скрізь сльози! А, ще недостатньо розуму!
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24.08.2022 15:20 Ответить
Якщо ти українець, то як у тебе може бути рідна кацапська? Люта шизофренія.
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24.08.2022 17:03 Ответить
 
 