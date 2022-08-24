Все больше украинцев говорят дома на украинском, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
По-украински дома сейчас говорят более половины граждан страны. Этот показатель вырос по сравнению с апрелем.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
51% опрошенных отметили, что говорят дома на украинском. В апреле таковых было 48%.
Треть украинцев пользуются дома на двух языках, 13% - на русском.
Двуязычными являются более половины южан и востока Украины, русскоязычными - около четверти.
Социологи отмечают, что 76% опрошенных указали украинский язык как родной, а 19% – русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.
Также подавляющее большинство – 86% – считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах и только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.
Социологи подчеркнули, что более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Пока иногда говорят на украинском 24%, редко или никогда - 12%.
Чаще стали использовать украинские жители Юга и Востока, переселенцы.
"19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или чаще использование украинского языка. Всего с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить по-украински, из них 24% - постоянно, 17% - чаще", - подытожили в "Рейтинге".
Исследование было проведено 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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Мовні кайдани скинуті.
дарма у нас не показують скабєєву та ін. з їх паскудним акцентом та новоязом "отрицатєльного роста" та "хлопками"
тоді буда б ще більша відраза до мови цих потвор та катів
"Армія, Мова, Віра"
Невдовзі і росія говоритиме українською!
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
почало доходити, до довбо#бів, шкода тільки, шо - ТАКОЮ ціною😞😞
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша іржа поїла?
Чи затупилось чересло?
Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самі валяться будяки,
А чересло, леміш новії…
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Ломіть бадилля,
Ломіть його, валіть на прах;
Нехай не буде того зілля
На наших батьківських полях!
А чересло моє ізліва,
Леміш із правої руки
Зітнуть і корінь того зілля, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Зоремо поле,
Посієм яреє зерно,
А спаде дощик, незабаром
В землі пробудиться воно.
Пробудиться і на світ гляне,
І, як дівочії вінки,
Зазеленіють наші ниви, -
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Та гей, бики! Зерно поспіє,
Обіллє золотом поля,
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки;
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!
Степан Руданський, 1859 р.
Потрібно знімати україномовні фільми, серіали, передачі, підтримувати україномовну пісню.