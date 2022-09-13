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Харків (3911) Харківщина (4293) електроенергія (1910)

У Харкові та області повністю відновлено електропостачання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

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У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.

"Харківська область. Електропостачання міста та області відновлено на 100%", - написав він.

Кирило Тимошенко не уточнив, скільки часу зайняло відновлення електромереж в регіоні.

Нагадаємо, увечері 13 серпня відновив свою роботу Харківський метрополітен. Метро в місті не працювало близько дев'яти годин.

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Автор: Анастасія Потіха
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а що з гуманітаркою для містян??
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13.09.2022 20:52 Відповісти
Міг би й промовчати.
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13.09.2022 21:01 Відповісти
ще б постачання води відновити, вобще було б зашибісь...
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13.09.2022 21:02 Відповісти
Вода та гуманітарка відсутня...
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13.09.2022 21:10 Відповісти
гепу відкопали і онуфрій обніс харків весь!! помогло
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13.09.2022 21:31 Відповісти
 
 