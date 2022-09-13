У Харкові та області повністю відновлено електропостачання
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання.
Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.
"Харківська область. Електропостачання міста та області відновлено на 100%", - написав він.
Кирило Тимошенко не уточнив, скільки часу зайняло відновлення електромереж в регіоні.
Нагадаємо, увечері 13 серпня відновив свою роботу Харківський метрополітен. Метро в місті не працювало близько дев'яти годин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марина Кравець
показати весь коментар13.09.2022 20:52 Відповісти Мені подобається 1
drowsy_cat
показати весь коментар13.09.2022 21:01 Відповісти Мені подобається 1
Sergio Li
показати весь коментар13.09.2022 21:02 Відповісти Мені подобається 1
Kikaha2 Kikaha2
показати весь коментар13.09.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 0
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар13.09.2022 21:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...