У Харкові та області повністю відновлено електропостачання

У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його Telegram.

"Харківська область. Електропостачання міста та області відновлено на 100%", - написав він.

Кирило Тимошенко не уточнив, скільки часу зайняло відновлення електромереж в регіоні.

Нагадаємо, увечері 13 серпня відновив свою роботу Харківський метрополітен. Метро в місті не працювало близько дев'яти годин.

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