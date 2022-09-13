Окупанти ввечері вдарили по Нікопольському району, пошкоджено лінію електропередач

Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Пошкоджена лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

Через обстріли Марганецька (м. Марганець), Томаківська та Мирівська громади залишились без води. Ремонтні служби вже працюють над поновленням водопостачання. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-мм, по Червоногригорівській та Марганецькій громадах також - понад два десятки реактивних і ще стільки ж крупнокаліберних снарядів.

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