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Окупанти ввечері вдарили по Нікопольському району, пошкоджено лінію електропередач

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Пошкоджена лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

Через обстріли Марганецька (м. Марганець), Томаківська та Мирівська громади залишились без води. Ремонтні служби вже працюють над поновленням водопостачання. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-мм, по Червоногригорівській та Марганецькій громадах також - понад два десятки реактивних і ще стільки ж крупнокаліберних снарядів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вночі шість разів ударили по Нікопольському району Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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вашу ж свинокозловмать!!!
когда ж вы уже, твари, отстанете от маленького Никополя????
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13.09.2022 20:40 Відповісти
Когда ***** получат
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13.09.2022 23:50 Відповісти
Звичайна тарганівська гоніальна тактика ведення ******** бойових дій. Як за єхніми словами: тонкая, как в ж...пе волос и вонючая, как го...но.
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13.09.2022 20:49 Відповісти
В США 11 сентября два дома разрушили террористы, а сколько домов с живыми людьми были разрушены террористами в Украине?
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13.09.2022 21:00 Відповісти
 
 