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Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ткаченко

Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.

"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - заявив Ткаченко.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
ну ничо... зеленский щедро их наградит орденами к каконить празднику...
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13.09.2022 20:44
+37
і цей "всє-нарідний" теж ?
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13.09.2022 20:54
+33
як це будуть позбавлені? Вони вже мали бути позбавлені. На генералів Кривоноса, Марченко,Павловського справи сфальшували за 2 секунди, а тут нічого не потрібно фальшувати, чи це свої?
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13.09.2022 20:46
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ну ничо... зеленский щедро их наградит орденами к каконить празднику...
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13.09.2022 20:44 Відповісти
"сваіхнєбрасаєм"...
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13.09.2022 20:52 Відповісти
і цей "всє-нарідний" теж ?
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13.09.2022 20:54 Відповісти
"такой маодєнькій маодєнькій..і всє сгрєбают сєно" (с)
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13.09.2022 21:02 Відповісти
"каовки, каовки и бычок, бык" (С) с роялем )))https://www.youtube.com/watch?v=HdReT1aJBsU
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13.09.2022 21:10 Відповісти
" фыфычка..и тут фыфычка..а нее..это меня каймилица в детстве уонила " (с)
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13.09.2022 21:18 Відповісти
і лєнін такой малодой
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13.09.2022 21:36 Відповісти
місце собі в мавзолеї бронював «найвеличніший»?
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13.09.2022 21:37 Відповісти
він "валетиком" ляже)))
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13.09.2022 22:36 Відповісти
И это после оккупации Крыма. Это самое главное.
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13.09.2022 23:58 Відповісти
Переглянути також і всіх героїв України. Там 30% кдбшників і казнокрадів.
Дайте це людям вирішити через дію
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13.09.2022 22:50 Відповісти
Абсолютно. Забрать у всяких Боек. Причем обоих. И масандровского, и рыга.
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13.09.2022 23:59 Відповісти
Уж мы их душили-душили!
Суровый у нас мистр. А мог бы и бритвой по горлу и в колодец.
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13.09.2022 20:44 Відповісти
зебилы...
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13.09.2022 20:45 Відповісти
А чому досі не дали звання народних артистів Кошовому та Пікалову з кварталу?
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13.09.2022 20:45 Відповісти
а не факт
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13.09.2022 20:46 Відповісти
Таємним наказом, щоб ворог не знав вже присвоїли давно
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13.09.2022 20:51 Відповісти
так вони народні, тільки чий народ...
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13.09.2022 20:53 Відповісти
як це будуть позбавлені? Вони вже мали бути позбавлені. На генералів Кривоноса, Марченко,Павловського справи сфальшували за 2 секунди, а тут нічого не потрібно фальшувати, чи це свої?
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13.09.2022 20:46 Відповісти
а не простіше скасувати цю совдепівську нагороду?
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13.09.2022 20:46 Відповісти
Віталій Гордієнко

@HordiienkoZK

·

17 ч

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»

Маємо ідеї що з цим робити?

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13.09.2022 20:47 Відповісти
І в'їхала в Німеччину з параші по українському паспорту.
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13.09.2022 22:18 Відповісти
ну так в неї буба чомусь громадянство не "забрав")))
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13.09.2022 22:37 Відповісти
Но ордена то некоторые в любом случае получили и ещё получат. особенно те, кто в Варшаве рыла себе наел свинячьи.
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13.09.2022 20:50 Відповісти
Законом у статтях 111 та 113 КК України за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з обов'язковою конфіскацією всього майна.
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13.09.2022 20:50 Відповісти
ото про майно залиште, інше - до парасії))
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13.09.2022 21:05 Відповісти
ні,мають сидіти,щоб інші знали,що за таке садять за грати,а не виселяють на рашку,сидіти і гнити.
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13.09.2022 22:39 Відповісти
та неахріна нам вони?? корми, пої, конвенції й МЧХ..то для наших цього немає, а для чмонєй аж бігом блюсти придеться..дешевше копальні..
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13.09.2022 22:41 Відповісти
е ні,не згоден,давайте полемізувати) просто сидіти вони всі мають ДОВІЧНО,от ти такий весь з себе "маладой і успешний" любитель узкого міра,тобі років 25-30,вирішив допомогти в "построєнії нового міра",але не пощастило і загребли за наводку ракет,ну нічого буває в 40-45 вийде ще цілком здоровим,а от коли сяде в камеру 2*2 назавжди без права на амністію.І день його складатиметься з пожрати зранку в обід і ввечір,а решта часу буде зайнята фізичними "вправами" з кайлом ото буде уже інше,особливо якщо пацієнт ЗНАТИМЕ,що каменюка яку він колупає,не представляє ніякої цінності,і при ньму ж той щебінь будуть висипати в якусь яму,а йому даватимуть наступну каменюку,от тоді до нього і прийде "щастя"))) і повірте "довічно" для нього буде досить коротке)))
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13.09.2022 22:48 Відповісти
то ми з Вами таки дійшли до згоди

Ваше довічне дорівнює моїм копальням)))
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13.09.2022 22:56 Відповісти
просто "копальні" то не дуже по європейськи,не толерантно,а от "фізичні вправи на свіжому повітрі з гімнастичним снарядом" (кайло) уже звучить і прогресивно і гуманно)))
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13.09.2022 22:58 Відповісти
чувак говорит, что вторжение началось не 24-го, а 19-го....
https://twitter.com/i/status/1569737368545988608
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13.09.2022 20:51 Відповісти
ну вторгнення почалось й не цього року..волати треба було, якщо не 24..особисто цьогорічне чула в Києві 24 ..думала - білка мене наздогнала..бо як фашисти - о 4 ранку..
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13.09.2022 21:11 Відповісти
Я десь був читав у мережах, що якійся кацапський спецназ підійшов до ЧАЕС і сидів там у лісах за тиждень до 24.02. Пам'ятаеш, там через Прип'ять з'явився був понтонний міст, потім зник, а 24.02 знову з'явився.
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13.09.2022 21:12 Відповісти
Так все і було... сиділи за два тижні.
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13.09.2022 22:41 Відповісти
Так они специально там лезли,чтобы все думали,что именно там вторжение и будет
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13.09.2022 22:38 Відповісти
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13.09.2022 20:51 Відповісти
блеать, лЪюто плюсую...нужна петиция.
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13.09.2022 21:10 Відповісти
британці будуть проти..
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13.09.2022 21:12 Відповісти
Если ваять будет Церетели то против.
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13.09.2022 21:31 Відповісти
виталя козловский нах? цього не може бути бо воно ж таке своє та талановите чмо...
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13.09.2022 20:52 Відповісти
Почніть з "лорачки"! Дуже нешвидко вона перефарбувалася!
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13.09.2022 20:52 Відповісти
этого ******-малороса нужно на кол посадить, вместе с теми артистами и кварталом вместе.....
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13.09.2022 20:53 Відповісти
А ніяких народних чи заслужених не повинно бути взагалі, бо ці «звання» часто присвоюють не зрозуміло кому, і не зрозуміло за що. Не існують же народні чи заслужені артисти в США!
Або давайте введемо нові звання, наприклад, народний членограй чи ще якусь дурню!
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13.09.2022 20:53 Відповісти
А как там золотой голос Регионов Повалий?
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13.09.2022 20:55 Відповісти
У Овоща масажистом устроилась.Вместе с поварихой астанавитесь заглатывают.Одним словом Прорва лий.
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13.09.2022 21:26 Відповісти
А що має втратити той, хто розповідав, що українська озвучка не для серйозних фільмів?
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13.09.2022 20:55 Відповісти
Коли цього диверсанта Ткаченка приберуть нафіг?! Він в нашій культурі наробив багато біди. Просто мало хто знає про його дебільні призначення керівників ансамблів.
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13.09.2022 20:56 Відповісти
Зелень при владі-це одна величезна диверсія!
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13.09.2022 21:03 Відповісти
95 уродный артист, новое звание
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13.09.2022 21:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GIw96ho_aq0



YOUTUBE.COM


Як люди Зеленського торгують західною допомогою через «кадирівців»
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13.09.2022 21:07 Відповісти
Блин, ну он мутный у вас, этот министр, и вашим и нашим у него всегда. Скользкий и подозрительнй типчик
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13.09.2022 21:08 Відповісти
Він не "наш" і не "ваш"; він "їхній". сашуня вирішив зайвий раз засвітитися під час війни. Ну, тіпа, теж при ділах, воює. А мутним він був завжди. Тому його каломойша і узяв на роботу.
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13.09.2022 21:14 Відповісти
Прибрать народное в принципе.
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13.09.2022 21:10 Відповісти
Дивися, саша ткаченко, а то філя кіркоров на тебе образиться... дуууже образиться!..
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13.09.2022 21:10 Відповісти
правильно ..... отвали **** и Ко
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13.09.2022 21:12 Відповісти
этот же седой три-два-раз давал им звания народных....
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13.09.2022 21:15 Відповісти
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13.09.2022 21:17 Відповісти
в Грузии предложили провести референдум о войне с россией.

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против рф», - заявил председатель правящей партии Кобахидзе и пообещал, что власти будут действовать так, как скажет народ.
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13.09.2022 21:18 Відповісти
Не забудь еще наказать чинушек раздававших это непонятное звание всяким шакалам,а потом упраздни его и должности причастных к раздачам званий.
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13.09.2022 21:19 Відповісти
В цьому і є весь сенс слизняка совкодрочера шевченка, позбавлення звання "народний" , як у совку партквитка... означає на його убоге розуміння - кінець досягнень і життя...
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13.09.2022 21:23 Відповісти
Та ніяких "народних" не повинно бути впринципі. Всі ці звання - пережиток совєтщини. Шоу-бізнес це перш за все бізнес і не держава має визначати успішність того, чи іншого проекту. До речі,"мать-героїня" з тієї ж опери.
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13.09.2022 21:23 Відповісти
1000% це совкове звання.
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13.09.2022 21:42 Відповісти
А виталика козловского, который в москву на 9 мая ездил и с нелей штепой обнимался, за какие заслуги орденом наградили?
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13.09.2022 21:31 Відповісти
В нього анал не табу)))
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13.09.2022 21:33 Відповісти
Нагадаю, це той Ткаченко який називав порохоботами тих, хто обурювався призначенням Оксани Марченко у якості ведучої на "шоу талантів" на Г+Г ! ! !
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13.09.2022 21:49 Відповісти
це той Ткачєнко, у якого серед медійної тусовки погоняло "Фафа"
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13.09.2022 21:54 Відповісти
Ніколи вона не була ведучою на 1+1
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13.09.2022 23:10 Відповісти
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14.09.2022 07:47 Відповісти
Так танці чи шоу талантів, і ведуча чи учасниця?
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14.09.2022 16:12 Відповісти
Яка в піхву різниця ! ! !
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14.09.2022 21:35 Відповісти
А як щодо тих, що перед терористами в Донецьку пісюном на роялі? Чи в той час це нормально було?
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13.09.2022 21:56 Відповісти
Агов, квартальні совки, а може ліпше взагалі ліквідувати це сталінське звання?
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13.09.2022 22:02 Відповісти
надо же проснулся! Начнём 1.ротару 2..лорак 3.патап 4 магилевская 4. козловский 5.лобода и т.д и т.п. У нас их много этих народных если покопаться.
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13.09.2022 22:02 Відповісти
дивися нині м1 так там магілєвская з екрану не злазить,ця лінива тварюка тупо взяла пісню свою Місяць,і накалякала нові слова і усьо "патріотичний" хіт готовий в продакшн...
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13.09.2022 22:51 Відповісти
Та невже знімуть , чому до цих пір не зняли? чому всякі колоборанти як:поваплій ,лорак ,"кролики" є народні артисти України і не тільки ,а і кіркоров ,басков та інші рашиські артисти які підтримують війну.
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13.09.2022 22:18 Відповісти
Ой, а чого ж чекати? Он одна така, та що Кароліна, вже зібралася на гастролі в Німеччину в якості української народної артистки.
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13.09.2022 23:22 Відповісти
Себе звільни і взагалі треба прибрати звання "народний" - це радянщина.
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14.09.2022 01:36 Відповісти
Нарешті, через 200 днів повномасштабної війни! Це необхідно було зробити ще 2014 року. Скільки часу треба ще дивитись в очки кацапів та любітєлєй русского міра в Україні?
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14.09.2022 06:47 Відповісти
Пока ткач у руля - я не поверю в реальные дела минкульта....
А что ты ткач скажешь про недавно награжденных бубочкой артистов, которые во время войны зарабатывали в рашке? Неужели Ротару лишишь народного? Или яиц нет и очко жим жим....
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14.09.2022 13:54 Відповісти
 
 