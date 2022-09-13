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Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.
Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.
"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - заявив Ткаченко.
Топ коментарі
+42 Вася Шевченко f77d76ba
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+33 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар13.09.2022 20:46
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Будь ласка, зачекайте...
Дайте це людям вирішити через дію
Суровый у нас мистр. А мог бы и бритвой по горлу и в колодец.
@HordiienkoZK
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17 ч
Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»
Маємо ідеї що з цим робити?
Ваше довічне дорівнює моїм копальням)))
https://twitter.com/i/status/1569737368545988608
Або давайте введемо нові звання, наприклад, народний членограй чи ще якусь дурню!
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«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против рф», - заявил председатель правящей партии Кобахидзе и пообещал, что власти будут действовать так, как скажет народ.
А что ты ткач скажешь про недавно награжденных бубочкой артистов, которые во время войны зарабатывали в рашке? Неужели Ротару лишишь народного? Или яиц нет и очко жим жим....