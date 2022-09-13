Українські артисти втратять звання "народних" за підтримку російської агресії, - міністр Ткаченко

Народні артисти України, які підтримують російську агресію, невдовзі можуть бути позбавлені цих звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

Зокрема, міністр наголосив та попередив, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені.

"Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - заявив Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці обурилися планами артистів "Дизель Шоу" виступити на лайнері перед росіянами