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Українці обурилися планами артистів "Дизель Шоу" виступити на лайнері перед росіянами

Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес Війна в Україні

дізельшоу

Артисти гумористичного телешоу "Дизель Шоу", яке виходило в ефір на телеканалі ICTV, 24 вересня вирушають до тижневого гастрольного круїзу з російських Сочі до Туреччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Сергій Писаренко та Євген Нікишин, відомі українському глядачеві артисти, розважатимуть громадян РФ на круїзному лайнері люкс-класу Astoria Grande, який виходить із Сочі щосуботи і відвідує найкращі порти турецького узбережжя: Стамбул, Чешме, Амасру, Сіноп.

"Ура! З 24 вересня знову Туреччина! Ідемо в гастрольний круїз Туреччиною на 8 днів на кораблі Асторія Гранде! Оксамитовий сезон! Пляжі! 5 міст Туреччини! Гумор, музика і... все, що захочете! Путівки купуйте за посиланням", – написав у Facebook артист Дизель Шоу Сергій Писаренко.

Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами 01
Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами 02

Як повідомляється на сайті круїзного лайнера, на борту є басейн, джакузі, волейбольний та баскетбольний майданчики на "сонячній" палубі. Також для пасажирів-багатих росіян доступні послуги Body&Soul Spa з фінською парною та велнес процедурами, дискотеки та театр на 700 місць, де, зважаючи на все, і виступатимуть артисти. Вартість круїзу в залежності від умов – від 80 тисяч рублів до 250 тисяч.

Також читайте: Співпраця українських артистів із російськими неприпустима під час війни, - Мінкульт

Під постом Писаренка з афішею розгнівані українці обурилися продажності артистів.

Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами 03

"Ось це ви мразі, просто дивовижні мразі", - коментує Христина Морозова.

"Та вже... Ось і виявилася ваша узька сутність під час війни... Вони вас бомбили, а ви їм концерти...", - обурюється користувач Ірина Прекраснікова.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
Шльондри завжди та всюди шльондри...
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09.09.2022 20:25
+50
Оце клоунське кубло , артизди, пєвци,, актьори будуть тягти нас до роіські.
От побачите. Їм же потрібна аудиторія.
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09.09.2022 20:27
+45
це мєрзость. просто мєрзость
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09.09.2022 20:27
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Да что бы они на автобусе в дтп попали, твари антиукраинские!
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10.09.2022 01:22 Відповісти
Своїх клоунів хватає.... Не до сміху.... Хай пи@дують звідки прийшли. Кацап залишиться кацапом.
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10.09.2022 01:59 Відповісти
А це провернений факт ?
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10.09.2022 05:54 Відповісти
Автори статті - шахраї від кварталу 95 з антирекламою проти патріотичних конкурентів дизеля.

Ці двоє з початку війни вже не артисти дизеля. Вони були тут на заробітках і поїхали до себе додому в московію назавжди, але перед від'їздом засудили війну

https://youtu.be/iSBEqBLVznc

Та й на рекламі видно, зо вони не дизель, а "уездний город".
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10.09.2022 07:01 Відповісти
"Не будет ничего, все будет сплошное телевидение". И, как итог - времена шоукратии. Никаких ценностей, только прикол и бабки.
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10.09.2022 08:05 Відповісти
То ж мова йде не про всю групу "Дизель-щоу", лише про деяких!
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10.09.2022 08:48 Відповісти
так Сергій - кацап. він же із сибірських пельменей квн
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10.09.2022 09:43 Відповісти
Підараси
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10.09.2022 10:52 Відповісти
За шмат ковбаси наші коміки продадуться кому завгодно. Чого бігати туди-сюди? Вже залишайтеся в рашці. Там увесь ваш елєХторат!
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10.09.2022 10:59 Відповісти
А що чекал? Кацап завжди залишається кацапом. Може досить їх сюди тягати? У нас своїх юмористів достатньо. У ВР їх валом.
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10.09.2022 20:14 Відповісти
Подивилась ваші коменти, потім намагалась подивитися 95 новий на марафоні, потім знайшла Дізель новий в ютуб (не на айсітіві, їх там не показували). Ви тут свою срань несете, як дари небесні, і різниці не хочете бачити, а й мабуть не бачите, одні висери. Як ми ще перемагаємо.
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10.09.2022 20:17 Відповісти
Тяжко 😢.
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27.01.2023 18:55 Відповісти
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