Співпраця українських артистів із російськими неприпустима під час війни, - Мінкульт
У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають неприпустимою будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з російськими в той час, коли збройні сили РФ обстрілюють українські міста.
Таку позицію відомство виклало у відповіді на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"МКІП вважає неприпустимим провадити будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з артистами – громадянами держави-агресора, а також виконання артистами та музикантами будь-яких творів російських композиторів в той час, як російські збройні сили обстрілюють українські міста", - зазначили у міністерстві.
Відомство нагадало про те, що неодноразово зверталось до керівників закладів культури та суб’єктів діяльності у сфері культури з проханням вжити всіх можливих заходів щодо недопущення участі у проведенні концертів та культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном спільно з артистами – громадянами держави-агресора. Це сприятиме протидії російській пропаганді, спрямованої на руйнування єдності України як цілісної держави та слугуватиме консолідації українського суспільства.
Крім того, з метою недопущення спільної діяльності та культурного діалогу з артистами з РФ відомство оприлюднило на своєму вебсайті офіційне звернення. "Варто наголосити, що опублікована офіційна позиція МКІП є лише офіційним узагальненням зайнятої українським суспільством патріотичної антиросійської позиції щодо культурної співпраці з громадянами Російської Федерації", - підкреслили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Крім того, ще у квітні керівництво МКІП провело онлайн-зустріч з міністрами культури, освіти та спорту Європи, на якій вкотре наголосило на злочинах Російської Федерації проти України та закликало до повної інформаційної на культурної ізоляції РФ від світу.
Як повідомлялося, днями державний міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот заявила, що вважає неправильним бойкотувати російську культуру.
У червні директор Міланської опери La Scala Домінік Меєр заявив, що театр відкриває новий сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов." Там поруч із російськими співатимуть українські солісти. Крім цього, у балетний сезон Міланської опери увійдуть "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф’єва.
Ще раніше генеральна директорка PEN America Сюзанна Носсель висловила думку про те, що бойкот російської культури не допоможе Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
16.50 - Т/с "Сваты". Кто бы сомневался
як йти від Мегамаркета до Повітрофлотського, то з правого боку десь посередині вулиці
243996443
Студія "Квартал-95"
17 квітня 2014 р, 18:00
https://gorlovka.karabas.com/ua/ Горлівка , https://gorlovka.karabas.com/ua/hall/kskc-koncern-stirol/ КСКЦ "Концерн Стиро л"
Іменно в тут , іменно в цей самий час в кількох десятків метрів замордували депутата В. Рибака таюнаків Ю. Дяковського Ю. Поправко.
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".
Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.
Дуринди вгодовані спокійним життям, ну придивіться ви нарешті, яку ціну Україна зараз сплачує за свою толерантність до кацапської "культури". Ввімкніть вже мізки, доки з вами цього ще сталося
"Все буде добре", - сказав Добронравов, коли знаходився у палаті російських солдатів. Відповідне відео вже поширили у мережі російські ЗМІ.
Також у ролику можна побачити, як Добронравов говорить із військовослужбовцями, які бомбили мирні українські міста. Після цього актор почав роздавати автографи всім охочим.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ заборонила знаменитості в'їзд до України терміном на 3 роки у зв'язку з відвідуванням актором окупованого Криму та підтримкою анексії півострова Росією. Після цього Міністерство культури України внесло Добронравова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це рішення зірка "Сватів" назвав "дурною постановою".
Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
У березні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Мінкульту про внесення Добронравова до Списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Сам актор відреагував на рішення суду заявою, що він "радий, що суд дозволив йому приїжджати до України".
Пізніше громадські активісти закликали СБУ подати апеляцію та домогтися скасування рішення Київського окружного суду. У травні 2019 року стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив апеляційні скарги Служби безпеки України та Державного агентства з кіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд в Україну Добронравову.
Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
Нещодавно колега Добронравова Тетяна Кравченко теж https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-06-21/nazvala-ukrainu-fashistvuyuschim-gosudarstvom-chto-zvezda-svatov-tatyana-kravchenko-dumaet-o-voyne/46616 вперше висловилася про війну в Україні . Акторка, яка народилася і виросла в Донецьку, заявила, що не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".
Найцікавіші історії та новини дня тепер у Telegram! Підписуйтесь на канал https://t.me/thelimenews theLime і дізнайтеся про них швидше.
https://apostrophe.ua/ua/author/8818 Любов Блажко ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ
Знайшли помилку - видiлiть та натиснiть Ctrl+Enter
Розділ: https://apostrophe.ua/ua/article/lime Лайм https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/all Дізнатися