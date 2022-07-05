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Співпраця українських артистів із російськими неприпустима під час війни, - Мінкульт

рф

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають неприпустимою будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з російськими в той час, коли збройні сили РФ обстрілюють українські міста.

Таку позицію відомство виклало у відповіді на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"МКІП вважає неприпустимим провадити будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з артистами – громадянами держави-агресора, а також виконання артистами та музикантами будь-яких творів російських композиторів в той час, як російські збройні сили обстрілюють українські міста", - зазначили у міністерстві.

Відомство нагадало про те, що неодноразово зверталось до керівників закладів культури та суб’єктів діяльності у сфері культури з проханням вжити всіх можливих заходів щодо недопущення участі у проведенні концертів та культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном спільно з артистами – громадянами держави-агресора. Це сприятиме протидії російській пропаганді, спрямованої на руйнування єдності України як цілісної держави та слугуватиме консолідації українського суспільства.

Крім того, з метою недопущення спільної діяльності та культурного діалогу з артистами з РФ відомство оприлюднило на своєму вебсайті офіційне звернення. "Варто наголосити, що опублікована офіційна позиція МКІП є лише офіційним узагальненням зайнятої українським суспільством патріотичної антиросійської позиції щодо культурної співпраці з громадянами Російської Федерації", - підкреслили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Артисти з РФ, які хочуть виступати в Україні, мають подати декларацію на підтримку нашого суверенітету, - Мінкульт

Крім того, ще у квітні керівництво МКІП провело онлайн-зустріч з міністрами культури, освіти та спорту Європи, на якій вкотре наголосило на злочинах Російської Федерації проти України та закликало до повної інформаційної на культурної ізоляції РФ від світу.

Як повідомлялося, днями державний міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот заявила, що вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

У червні директор Міланської опери La Scala Домінік Меєр заявив, що театр відкриває новий сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов." Там поруч із російськими співатимуть українські солісти. Крім цього, у балетний сезон Міланської опери увійдуть "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф’єва.

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Ще раніше генеральна директорка PEN America Сюзанна Носсель висловила думку про те, що бойкот російської культури не допоможе Україні.

Автор: 

культура (432) Міністерство культури (754) росія (64871) артисти (216)


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Топ коментарі
+21
А скоти? А папік? А роялті на кацапії?
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05.07.2022 18:16
+19
"спiвпраця" стала невозможной с 2014. но не для "избранных" "мудрым нарiдом".
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05.07.2022 18:20
+14
А после завершения войны, пусть сотрудничают ?Наплевав на десятки тысяч жертв, убитых и обездоленных
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05.07.2022 18:21
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Жизнь покажет...Уже проходили...Смотря чьи они кенты окажутся..
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05.07.2022 18:15 Відповісти
В 95 кварталі спокійно виступають 2 кацапа
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05.07.2022 18:32 Відповісти
И в Дизель шоу
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05.07.2022 18:49 Відповісти
А потім мабуть припустима...Мінкульт-ви дебіли???
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05.07.2022 18:15 Відповісти
"СВАТИ " наше всьо !!!!
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05.07.2022 18:24 Відповісти
А скоти? А папік? А роялті на кацапії?
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05.07.2022 18:16 Відповісти
Єто другоє
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05.07.2022 19:34 Відповісти
Но сватов на росТВ попрошу не трогать.
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05.07.2022 18:16 Відповісти
Телеканал: Дом кино - ТЕЛЕПРОГРАММА НА СЕГОДНЯ 05.07.22
16.50 - Т/с "Сваты". Кто бы сомневался
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05.07.2022 18:29 Відповісти
"спiвпраця" стала невозможной с 2014. но не для "избранных" "мудрым нарiдом".
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05.07.2022 18:20 Відповісти
А после завершения войны, пусть сотрудничают ?Наплевав на десятки тысяч жертв, убитых и обездоленных
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05.07.2022 18:21 Відповісти
Де "кролікі"? Де ці покидьки? Де бістряков? Де це ватне падло? Де шльондра лобода? А що гадати? Сидять під Києвом на дачах і їм по#уй. Питань у баканова нема до подібної наволочі.
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05.07.2022 18:25 Відповісти
Кролік в Києві на вулиці Шовкуненка
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05.07.2022 18:29 Відповісти
Який з двох? Чи ці ватні підари в симбіозі?
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05.07.2022 18:44 Відповісти
той, шо вище.

як йти від Мегамаркета до Повітрофлотського, то з правого боку десь посередині вулиці
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05.07.2022 18:51 Відповісти
04 июля 2022. ...ука Лорак, как выяснилось пи...да осталась в Москве. Сейчас же стало известно, что она выступила на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.
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05.07.2022 18:39 Відповісти
а де потап і настя тебе не цікавить??? а, танічка ліберман? а дорн? а смєрдючька?і т.д.
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05.07.2022 18:51 Відповісти
Потап и Настя десь в Iталii, Тiна Кароль повернулася в Україну вже давно, а Андрій Данилко з України і не виїжджав. А де шепелявий Дорн мене не цікавить, десь на росії напевно.
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05.07.2022 19:19 Відповісти
То я не пойму - ми своїм за співпрацю давати звіздюлєй будемо, чи російським? Про паваляй та баскова вже прояснили..
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05.07.2022 18:26 Відповісти
Зеленому кодлу розкажіть.
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05.07.2022 18:27 Відповісти
Друзі президента по кінолайновому цеху поза політикою, навіть громадянство отримують.
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05.07.2022 18:29 Відповісти
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05.07.2022 18:30 Відповісти


243996443

Студія "Квартал-95"

17 квітня 2014 р, 18:00

https://gorlovka.karabas.com/ua/ Горлівка , https://gorlovka.karabas.com/ua/hall/kskc-koncern-stirol/ КСКЦ "Концерн Стиро л"
Іменно в тут , іменно в цей самий час в кількох десятків метрів замордували депутата В. Рибака таюнаків Ю. Дяковського Ю. Поправко.
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05.07.2022 19:10 Відповісти
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.

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05.07.2022 19:12 Відповісти
А где вы в Параше артистов увидели? Последним настоящим певцом там был азербайджанец Магомаев. И как всю эту дегенеративную парашную тусню можно сравнить с хорошей музыкой типа западной классики, джаза и рока?
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05.07.2022 18:32 Відповісти
Мені здається, що це адресовано хвойдам - Ані Лорак, Лобода і ТП...
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05.07.2022 18:32 Відповісти
Нагадую зебілам, що війна з кацапляндією у нас з 2014-го року.
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05.07.2022 18:42 Відповісти
А студії «95 квартал» це стосується? Чи все, до чого мав (чи має?) стосунок один відомий піаніст (чи пісюніст? Як правильно не знаю) недоторкане?
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05.07.2022 18:45 Відповісти
За расєйською "культурою" завжди приходить смердючий рузкіймір з расєйською зброєю!
Дуринди вгодовані спокійним життям, ну придивіться ви нарешті, яку ціну Україна зараз сплачує за свою толерантність до кацапської "культури". Ввімкніть вже мізки, доки з вами цього ще сталося

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05.07.2022 18:50 Відповісти
А у Скрипки есть пестня на рюзьге. Хи-хи
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05.07.2022 18:51 Відповісти
А гаспадін добронравов, ну которий "сват", пару днів тому шастав по російських госпіталях і цілувався з раненими в Україні "асвабадітєлямі", обливаючись сльозами "умілєнія" . Нагадаю, що 4-ри рази генералісимус Боневтік Янелохович, завдяки телефонному праву зняв заборону на в'їзд цього покидька до України. Ось і все що потрібно знати.
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05.07.2022 18:55 Відповісти
Російський актор Федір Добронравов, який зіграв головну роль у популярному серіалі "Свати", вперше з початку військових дій публічно продемонстрував своє ставлення до https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2022-06-29/novyie-obstrelyi-gorodov-i-boi-na-vostoke-i-yuge-ukrainyi-onlayn-sobyitiy-voynyi-29-******/272981 війни в Україні . Він відвідав поранених окупантів у лікарні, де побажав загарбникам якнайшвидшого одужання.

"Все буде добре", - сказав Добронравов, коли знаходився у палаті російських солдатів. Відповідне відео вже поширили у мережі російські ЗМІ.

Також у ролику можна побачити, як Добронравов говорить із військовослужбовцями, які бомбили мирні українські міста. Після цього актор почав роздавати автографи всім охочим.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ заборонила знаменитості в'їзд до України терміном на 3 роки у зв'язку з відвідуванням актором окупованого Криму та підтримкою анексії півострова Росією. Після цього Міністерство культури України внесло Добронравова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це рішення зірка "Сватів" назвав "дурною постановою".

Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan

У березні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Мінкульту про внесення Добронравова до Списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Сам актор відреагував на рішення суду заявою, що він "радий, що суд дозволив йому приїжджати до України".

Пізніше громадські активісти закликали СБУ подати апеляцію та домогтися скасування рішення Київського окружного суду. У травні 2019 року стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив апеляційні скарги Служби безпеки України та Державного агентства з кіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд в Україну Добронравову.

Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
Нещодавно колега Добронравова Тетяна Кравченко теж https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-06-21/nazvala-ukrainu-fashistvuyuschim-gosudarstvom-chto-zvezda-svatov-tatyana-kravchenko-dumaet-o-voyne/46616 вперше висловилася про війну в Україні . Акторка, яка народилася і виросла в Донецьку, заявила, що не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

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https://apostrophe.ua/ua/author/8818 Любов Блажко ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ

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05.07.2022 18:57 Відповісти
Який сором. Ганьба боневтiку.
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05.07.2022 19:25 Відповісти
Звичайно. Ніхто не хоче слухати культуру немовлят-ґвалтівників.
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05.07.2022 20:08 Відповісти
сватів заборонять?
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05.07.2022 20:08 Відповісти
А що - після війни допустима?
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05.07.2022 21:39 Відповісти
Бойкотування допоможе Європі і світу зупинити розповзання "русского мира", а значить - війни
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06.07.2022 07:12 Відповісти
 
 