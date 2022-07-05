Співпраця українських артистів із російськими неприпустима під час війни, - Мінкульт

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають неприпустимою будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з російськими в той час, коли збройні сили РФ обстрілюють українські міста.

Таку позицію відомство виклало у відповіді на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"МКІП вважає неприпустимим провадити будь-яку спільну діяльність та будь-яке співробітництво українських митців з артистами – громадянами держави-агресора, а також виконання артистами та музикантами будь-яких творів російських композиторів в той час, як російські збройні сили обстрілюють українські міста", - зазначили у міністерстві.

Відомство нагадало про те, що неодноразово зверталось до керівників закладів культури та суб’єктів діяльності у сфері культури з проханням вжити всіх можливих заходів щодо недопущення участі у проведенні концертів та культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном спільно з артистами – громадянами держави-агресора. Це сприятиме протидії російській пропаганді, спрямованої на руйнування єдності України як цілісної держави та слугуватиме консолідації українського суспільства.

Крім того, з метою недопущення спільної діяльності та культурного діалогу з артистами з РФ відомство оприлюднило на своєму вебсайті офіційне звернення. "Варто наголосити, що опублікована офіційна позиція МКІП є лише офіційним узагальненням зайнятої українським суспільством патріотичної антиросійської позиції щодо культурної співпраці з громадянами Російської Федерації", - підкреслили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Крім того, ще у квітні керівництво МКІП провело онлайн-зустріч з міністрами культури, освіти та спорту Європи, на якій вкотре наголосило на злочинах Російської Федерації проти України та закликало до повної інформаційної на культурної ізоляції РФ від світу.

Як повідомлялося, днями державний міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот заявила, що вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

У червні директор Міланської опери La Scala Домінік Меєр заявив, що театр відкриває новий сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов." Там поруч із російськими співатимуть українські солісти. Крім цього, у балетний сезон Міланської опери увійдуть "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф’єва.

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Ще раніше генеральна директорка PEN America Сюзанна Носсель висловила думку про те, що бойкот російської культури не допоможе Україні.