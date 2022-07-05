Сотрудничество украинских артистов с российскими недопустимо во время войны, - Минкульт
В Министерстве культуры и информационной политики считают недопустимой какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с российскими в то время, когда вооруженные силы России обстреливают украинские города.
Такую позицию ведомство изложило в ответе на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"МКИП считает недопустимым проводить какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с артистами – гражданами государства-агрессора, а также исполнение артистами и музыкантами каких-либо произведений российских композиторов, в то время как российские вооруженные силы обстреливают украинские города", – отметили в министерстве.
Ведомство напомнило о том, что неоднократно обращалось к руководителям учреждений культуры и субъектов деятельности в сфере культуры с просьбой принять всевозможные меры в отношении недопущения участия в проведении концертов и культурно-художественных мероприятий в Украине и за рубежом совместно с артистами – гражданами государства-агрессора. Это будет способствовать противодействию российской пропаганде, направленной на разрушение единства Украины как целостного государства и послужит консолидации украинского общества.
Кроме того, с целью недопущения совместной деятельности и культурного диалога с артистами из россии ведомство обнародовало на своем сайте официальное обращение. "Следует отметить, что опубликованная официальная позиция МКИП является лишь официальным обобщением занятой украинским обществом патриотической антироссийской позиции относительно культурного сотрудничества с гражданами Российской Федерации", - подчеркнули в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Кроме того, еще в апреле руководство МКИП провело онлайн-встречу с министрами культуры, образования и спорта Европы, которая в очередной раз акцентировала на преступлениях Российской Федерации против Украины и призвала к полной информационной и культурной изоляции России от мира.
Как сообщалось, на днях государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает неправильным бойкотировать российскую культуру.
В июне директор Миланской оперы La Scala Доминик Мейер заявил, что театр открывает новый сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов." Там рядом с русскими будут петь украинские солисты. Кроме этого, в балетный сезон Миланской оперы войдут "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева.
Еще раньше генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель высказала мнение о том, что бойкот российской культуры не поможет Украине.
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16.50 - Т/с "Сваты". Кто бы сомневался
як йти від Мегамаркета до Повітрофлотського, то з правого боку десь посередині вулиці
243996443
Студія "Квартал-95"
17 квітня 2014 р, 18:00
https://gorlovka.karabas.com/ua/ Горлівка , https://gorlovka.karabas.com/ua/hall/kskc-koncern-stirol/ КСКЦ "Концерн Стиро л"
Іменно в тут , іменно в цей самий час в кількох десятків метрів замордували депутата В. Рибака таюнаків Ю. Дяковського Ю. Поправко.
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".
Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.
Дуринди вгодовані спокійним життям, ну придивіться ви нарешті, яку ціну Україна зараз сплачує за свою толерантність до кацапської "культури". Ввімкніть вже мізки, доки з вами цього ще сталося
"Все буде добре", - сказав Добронравов, коли знаходився у палаті російських солдатів. Відповідне відео вже поширили у мережі російські ЗМІ.
Також у ролику можна побачити, як Добронравов говорить із військовослужбовцями, які бомбили мирні українські міста. Після цього актор почав роздавати автографи всім охочим.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ заборонила знаменитості в'їзд до України терміном на 3 роки у зв'язку з відвідуванням актором окупованого Криму та підтримкою анексії півострова Росією. Після цього Міністерство культури України внесло Добронравова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це рішення зірка "Сватів" назвав "дурною постановою".
Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
У березні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Мінкульту про внесення Добронравова до Списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Сам актор відреагував на рішення суду заявою, що він "радий, що суд дозволив йому приїжджати до України".
Пізніше громадські активісти закликали СБУ подати апеляцію та домогтися скасування рішення Київського окружного суду. У травні 2019 року стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив апеляційні скарги Служби безпеки України та Державного агентства з кіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд в Україну Добронравову.
Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
Нещодавно колега Добронравова Тетяна Кравченко теж https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-06-21/nazvala-ukrainu-fashistvuyuschim-gosudarstvom-chto-zvezda-svatov-tatyana-kravchenko-dumaet-o-voyne/46616 вперше висловилася про війну в Україні . Акторка, яка народилася і виросла в Донецьку, заявила, що не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".
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https://apostrophe.ua/ua/author/8818 Любов Блажко ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ
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