Сотрудничество украинских артистов с российскими недопустимо во время войны, - Минкульт

В Министерстве культуры и информационной политики считают недопустимой какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с российскими в то время, когда вооруженные силы России обстреливают украинские города.

Такую позицию ведомство изложило в ответе на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"МКИП считает недопустимым проводить какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с артистами – гражданами государства-агрессора, а также исполнение артистами и музыкантами каких-либо произведений российских композиторов, в то время как российские вооруженные силы обстреливают украинские города", – отметили в министерстве.

Ведомство напомнило о том, что неоднократно обращалось к руководителям учреждений культуры и субъектов деятельности в сфере культуры с просьбой принять всевозможные меры в отношении недопущения участия в проведении концертов и культурно-художественных мероприятий в Украине и за рубежом совместно с артистами – гражданами государства-агрессора. Это будет способствовать противодействию российской пропаганде, направленной на разрушение единства Украины как целостного государства и послужит консолидации украинского общества.

Кроме того, с целью недопущения совместной деятельности и культурного диалога с артистами из россии ведомство обнародовало на своем сайте официальное обращение. "Следует отметить, что опубликованная официальная позиция МКИП является лишь официальным обобщением занятой украинским обществом патриотической антироссийской позиции относительно культурного сотрудничества с гражданами Российской Федерации", - подчеркнули в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Кроме того, еще в апреле руководство МКИП провело онлайн-встречу с министрами культуры, образования и спорта Европы, которая в очередной раз акцентировала на преступлениях Российской Федерации против Украины и призвала к полной информационной и культурной изоляции России от мира.

Как сообщалось, на днях государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает неправильным бойкотировать российскую культуру.

В июне директор Миланской оперы La Scala Доминик Мейер заявил, что театр открывает новый сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов." Там рядом с русскими будут петь украинские солисты. Кроме этого, в балетный сезон Миланской оперы войдут "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

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Еще раньше генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель высказала мнение о том, что бойкот российской культуры не поможет Украине.