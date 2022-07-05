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Новости Война
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Сотрудничество украинских артистов с российскими недопустимо во время войны, - Минкульт

рф

В Министерстве культуры и информационной политики считают недопустимой какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с российскими в то время, когда вооруженные силы России обстреливают украинские города.

Такую позицию ведомство изложило в ответе на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"МКИП считает недопустимым проводить какую-либо совместную деятельность и какое-либо сотрудничество украинских деятелей искусства с артистами – гражданами государства-агрессора, а также исполнение артистами и музыкантами каких-либо произведений российских композиторов, в то время как российские вооруженные силы обстреливают украинские города", – отметили в министерстве.

Ведомство напомнило о том, что неоднократно обращалось к руководителям учреждений культуры и субъектов деятельности в сфере культуры с просьбой принять всевозможные меры в отношении недопущения участия в проведении концертов и культурно-художественных мероприятий в Украине и за рубежом совместно с артистами – гражданами государства-агрессора. Это будет способствовать противодействию российской пропаганде, направленной на разрушение единства Украины как целостного государства и послужит консолидации украинского общества.

Кроме того, с целью недопущения совместной деятельности и культурного диалога с артистами из россии ведомство обнародовало на своем сайте официальное обращение. "Следует отметить, что опубликованная официальная позиция МКИП является лишь официальным обобщением занятой украинским обществом патриотической антироссийской позиции относительно культурного сотрудничества с гражданами Российской Федерации", - подчеркнули в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Кроме того, еще в апреле руководство МКИП провело онлайн-встречу с министрами культуры, образования и спорта Европы, которая в очередной раз акцентировала на преступлениях Российской Федерации против Украины и призвала к полной информационной и культурной изоляции России от мира.

Как сообщалось, на днях государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает неправильным бойкотировать российскую культуру.

В июне директор Миланской оперы La Scala Доминик Мейер заявил, что театр открывает новый сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов." Там рядом с русскими будут петь украинские солисты. Кроме этого, в балетный сезон Миланской оперы войдут "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

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Еще раньше генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель высказала мнение о том, что бойкот российской культуры не поможет Украине.

культура (839) Министерство культуры и информационной политики (771) россия (95326) артисты (281)


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Топ комментарии
+21
А скоти? А папік? А роялті на кацапії?
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05.07.2022 18:16
+19
"спiвпраця" стала невозможной с 2014. но не для "избранных" "мудрым нарiдом".
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05.07.2022 18:20
+14
А после завершения войны, пусть сотрудничают ?Наплевав на десятки тысяч жертв, убитых и обездоленных
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05.07.2022 18:21
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Жизнь покажет...Уже проходили...Смотря чьи они кенты окажутся..
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05.07.2022 18:15 Ответить
В 95 кварталі спокійно виступають 2 кацапа
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05.07.2022 18:32 Ответить
И в Дизель шоу
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05.07.2022 18:49 Ответить
А потім мабуть припустима...Мінкульт-ви дебіли???
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05.07.2022 18:15 Ответить
"СВАТИ " наше всьо !!!!
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05.07.2022 18:24 Ответить
А скоти? А папік? А роялті на кацапії?
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05.07.2022 18:16 Ответить
Єто другоє
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05.07.2022 19:34 Ответить
Но сватов на росТВ попрошу не трогать.
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05.07.2022 18:16 Ответить
Телеканал: Дом кино - ТЕЛЕПРОГРАММА НА СЕГОДНЯ 05.07.22
16.50 - Т/с "Сваты". Кто бы сомневался
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05.07.2022 18:29 Ответить
"спiвпраця" стала невозможной с 2014. но не для "избранных" "мудрым нарiдом".
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05.07.2022 18:20 Ответить
А после завершения войны, пусть сотрудничают ?Наплевав на десятки тысяч жертв, убитых и обездоленных
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05.07.2022 18:21 Ответить
Де "кролікі"? Де ці покидьки? Де бістряков? Де це ватне падло? Де шльондра лобода? А що гадати? Сидять під Києвом на дачах і їм по#уй. Питань у баканова нема до подібної наволочі.
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05.07.2022 18:25 Ответить
Кролік в Києві на вулиці Шовкуненка
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05.07.2022 18:29 Ответить
Який з двох? Чи ці ватні підари в симбіозі?
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05.07.2022 18:44 Ответить
той, шо вище.

як йти від Мегамаркета до Повітрофлотського, то з правого боку десь посередині вулиці
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05.07.2022 18:51 Ответить
04 июля 2022. ...ука Лорак, как выяснилось пи...да осталась в Москве. Сейчас же стало известно, что она выступила на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.
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05.07.2022 18:39 Ответить
а де потап і настя тебе не цікавить??? а, танічка ліберман? а дорн? а смєрдючька?і т.д.
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05.07.2022 18:51 Ответить
Потап и Настя десь в Iталii, Тiна Кароль повернулася в Україну вже давно, а Андрій Данилко з України і не виїжджав. А де шепелявий Дорн мене не цікавить, десь на росії напевно.
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05.07.2022 19:19 Ответить
То я не пойму - ми своїм за співпрацю давати звіздюлєй будемо, чи російським? Про паваляй та баскова вже прояснили..
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05.07.2022 18:26 Ответить
Зеленому кодлу розкажіть.
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05.07.2022 18:27 Ответить
Друзі президента по кінолайновому цеху поза політикою, навіть громадянство отримують.
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05.07.2022 18:29 Ответить
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05.07.2022 18:30 Ответить


243996443

Студія "Квартал-95"

17 квітня 2014 р, 18:00

https://gorlovka.karabas.com/ua/ Горлівка , https://gorlovka.karabas.com/ua/hall/kskc-koncern-stirol/ КСКЦ "Концерн Стиро л"
Іменно в тут , іменно в цей самий час в кількох десятків метрів замордували депутата В. Рибака таюнаків Ю. Дяковського Ю. Поправко.
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05.07.2022 19:10 Ответить
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.

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05.07.2022 19:12 Ответить
А где вы в Параше артистов увидели? Последним настоящим певцом там был азербайджанец Магомаев. И как всю эту дегенеративную парашную тусню можно сравнить с хорошей музыкой типа западной классики, джаза и рока?
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05.07.2022 18:32 Ответить
Мені здається, що це адресовано хвойдам - Ані Лорак, Лобода і ТП...
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05.07.2022 18:32 Ответить
Нагадую зебілам, що війна з кацапляндією у нас з 2014-го року.
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05.07.2022 18:42 Ответить
А студії «95 квартал» це стосується? Чи все, до чого мав (чи має?) стосунок один відомий піаніст (чи пісюніст? Як правильно не знаю) недоторкане?
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05.07.2022 18:45 Ответить
За расєйською "культурою" завжди приходить смердючий рузкіймір з расєйською зброєю!
Дуринди вгодовані спокійним життям, ну придивіться ви нарешті, яку ціну Україна зараз сплачує за свою толерантність до кацапської "культури". Ввімкніть вже мізки, доки з вами цього ще сталося

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05.07.2022 18:50 Ответить
А у Скрипки есть пестня на рюзьге. Хи-хи
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05.07.2022 18:51 Ответить
А гаспадін добронравов, ну которий "сват", пару днів тому шастав по російських госпіталях і цілувався з раненими в Україні "асвабадітєлямі", обливаючись сльозами "умілєнія" . Нагадаю, що 4-ри рази генералісимус Боневтік Янелохович, завдяки телефонному праву зняв заборону на в'їзд цього покидька до України. Ось і все що потрібно знати.
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05.07.2022 18:55 Ответить
Російський актор Федір Добронравов, який зіграв головну роль у популярному серіалі "Свати", вперше з початку військових дій публічно продемонстрував своє ставлення до https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2022-06-29/novyie-obstrelyi-gorodov-i-boi-na-vostoke-i-yuge-ukrainyi-onlayn-sobyitiy-voynyi-29-******/272981 війни в Україні . Він відвідав поранених окупантів у лікарні, де побажав загарбникам якнайшвидшого одужання.

"Все буде добре", - сказав Добронравов, коли знаходився у палаті російських солдатів. Відповідне відео вже поширили у мережі російські ЗМІ.

Також у ролику можна побачити, як Добронравов говорить із військовослужбовцями, які бомбили мирні українські міста. Після цього актор почав роздавати автографи всім охочим.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року СБУ заборонила знаменитості в'їзд до України терміном на 3 роки у зв'язку з відвідуванням актором окупованого Криму та підтримкою анексії півострова Росією. Після цього Міністерство культури України внесло Добронравова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це рішення зірка "Сватів" назвав "дурною постановою".

Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan

У березні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Мінкульту про внесення Добронравова до Списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Сам актор відреагував на рішення суду заявою, що він "радий, що суд дозволив йому приїжджати до України".

Пізніше громадські активісти закликали СБУ подати апеляцію та домогтися скасування рішення Київського окружного суду. У травні 2019 року стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив апеляційні скарги Служби безпеки України та Державного агентства з кіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд в Україну Добронравову.

Фото: instagram.com/dobronravov_officialfan
Нещодавно колега Добронравова Тетяна Кравченко теж https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-06-21/nazvala-ukrainu-fashistvuyuschim-gosudarstvom-chto-zvezda-svatov-tatyana-kravchenko-dumaet-o-voyne/46616 вперше висловилася про війну в Україні . Акторка, яка народилася і виросла в Донецьку, заявила, що не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

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https://apostrophe.ua/ua/author/8818 Любов Блажко ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУ

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05.07.2022 18:57 Ответить
Який сором. Ганьба боневтiку.
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05.07.2022 19:25 Ответить
Звичайно. Ніхто не хоче слухати культуру немовлят-ґвалтівників.
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05.07.2022 20:08 Ответить
сватів заборонять?
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05.07.2022 20:08 Ответить
А що - після війни допустима?
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05.07.2022 21:39 Ответить
Бойкотування допоможе Європі і світу зупинити розповзання "русского мира", а значить - війни
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06.07.2022 07:12 Ответить
 
 