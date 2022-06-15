Приблизно 30 музеїв пошкоджено в Україні внаслідок вторгнення РФ, - Мінкульт

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 30 музеїв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

"На сьогодні через повномасштабне вторгнення пошкоджень зазнали приблизно 30 музеїв. Деякі з них, наприклад, музей імені Григорія Сковороди, вщент знищено. Інші постраждали від мародерства", – повідомила Бондар.

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