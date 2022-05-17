Рашисти грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині, вкрадене вивозять в окупований Крим, - ГУР МО
Війська РФ на окупованій Херсонщині здійснюють рейди до краєзнавців та колекціонерів та відбирають все, що становить художню та історичну цінність.
Про це повідомляє Головне Управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти вивозять у окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів. Також з 12 травня російські військові розпочали проведення цілеспрямованих рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і магазинів антикваріату. Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані "цивільні експерти" з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів", - йдеться в повідомленні.
За словами свідків, представники ЗС РФ, які залучались до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців. Вони екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва.
Цінності вивозяться невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків. Іноді - в супроводі ББМ "Тигр".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины,
- И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».
(с) Вл. Высоцкий
здоровенній афроамериканській сраці, основна їхня задача вбивати всіх підряд, щоб перебільшити свої втрати хочаб числом жертв, хай навіть цивільних та грабувати, що дозволяється вищим керівництвос двоголової.
по другому оркам ніхто не дозволивби перетинати кордон бед доків на походження товару чи транспорту.
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...