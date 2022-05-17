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Новини Війна
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Рашисти грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині, вкрадене вивозять в окупований Крим, - ГУР МО

війна

Війська РФ на окупованій Херсонщині здійснюють рейди до краєзнавців та колекціонерів та відбирають все, що становить художню та історичну цінність.

Про це повідомляє Головне Управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти вивозять у окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів. Також з 12 травня російські військові розпочали проведення цілеспрямованих рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і магазинів антикваріату. Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані "цивільні експерти" з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів", - йдеться в повідомленні.

За словами свідків, представники ЗС РФ, які залучались до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців. Вони екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва.

Цінності вивозяться невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків. Іноді - в супроводі ББМ "Тигр".

Також читайте: У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір. ФОТО

Автор: 

музей (442) розвідка (3894) Херсонська область (5950)


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Топ коментарі
+6
Вот- вот, так что хочет того Зеленский или не хочет, конечная станция войны, должна быть в Москве и на красной площади с гимном Украины и на трезубце курица лишнехромосная наколотая с двумя головами.
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17.05.2022 23:01 Відповісти
+5
Дрезденскую галерею ищут... и Янтарную комнату...
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...
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17.05.2022 23:37 Відповісти
+4
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17.05.2022 22:52 Відповісти
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17.05.2022 22:52 Відповісти
Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины,

- И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».

(с) Вл. Высоцкий
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17.05.2022 23:01 Відповісти
Вот- вот, так что хочет того Зеленский или не хочет, конечная станция войны, должна быть в Москве и на красной площади с гимном Украины и на трезубце курица лишнехромосная наколотая с двумя головами.
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17.05.2022 23:01 Відповісти
після розуміння того що орки з своєю 2 армією в світі опинились в
здоровенній афроамериканській сраці, основна їхня задача вбивати всіх підряд, щоб перебільшити свої втрати хочаб числом жертв, хай навіть цивільних та грабувати, що дозволяється вищим керівництвос двоголової.
по другому оркам ніхто не дозволивби перетинати кордон бед доків на походження товару чи транспорту.
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17.05.2022 23:16 Відповісти
Дрезденскую галерею ищут... и Янтарную комнату...
Стадо Баранов...повторяют подвиги маршала Жукова...тот скомуниздил за 1945 год больше 10 жд вагонов из Германии...крысы позорные...
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17.05.2022 23:37 Відповісти
Захерачить нужно Керчь-мост ..
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17.05.2022 23:40 Відповісти
Дякую за підказку. Щоби робили без тебе. Передам Залужному
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18.05.2022 02:10 Відповісти
Фото мариуполя тут при чем 🤨
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18.05.2022 02:09 Відповісти
щоб цих ***** партизани підірвали
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18.05.2022 02:27 Відповісти
 
 