Украинцы возмутились планами артистов "Дизель Шоу" выступить на лайнере перед россиянами
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Артисты юмористического телешоу "Дизель Шоу", выходившего в эфир на телеканале ICTV, 24 сентября отправляются в недельный гастрольный круиз из российского города Сочи в Турцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.
Сергей Писаренко и Евгений Никишин, известные украинскому зрителю артисты, будут развлекать граждан РФ на круизном лайнере люкс-класса Astoria Grande, который выходит из Сочи каждую субботу и посещает лучшие порты турецкого побережья: Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп.
"Ура! С 24 сентября опять Турция! Идём в гастрольный круиз по Турции на 8 дней на корабле "Астория Гранде"! Бархатный сезон! Пляжи! 5 городов Турции! Юмор, музыка и... все, что захотите! Путевки покупайте по ссылке", — написал в Facebook артист "Дизель Шоу" Сергей Писаренко.
Как сообщается на сайте круизного лайнера, на борту есть бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на "солнечной" палубе. Также для пассажиров-богатых россиян доступны услуги Body&Soul Spa с финской парной и велнес-процедурами, дискотеки и театр на 700 мест, где, судя по всему, и будут выступать артисты. Стоимость круиза в зависимости от условий - от 80 тысяч рублей до 250 тысяч.
Под постом Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмутились продажности артистов.
"Вот это вы мрази, просто удивительные мрази", - комментирует Кристина Морозова.
"Да уж... Вот и проявилась ваша узкая сущность во время войны... Они вас бомбили, а вы им концерты..." - возмущается пользователь Ирина Прекрасникова.
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Ці двоє з початку війни вже не артисти дизеля. Вони були тут на заробітках і поїхали до себе додому в московію назавжди, але перед від'їздом засудили війну
https://youtu.be/iSBEqBLVznc
Та й на рекламі видно, зо вони не дизель, а "уездний город".