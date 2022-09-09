Украинцы возмутились планами артистов "Дизель Шоу" выступить на лайнере перед россиянами

Артисты юмористического телешоу "Дизель Шоу", выходившего в эфир на телеканале ICTV, 24 сентября отправляются в недельный гастрольный круиз из российского города Сочи в Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин, известные украинскому зрителю артисты, будут развлекать граждан РФ на круизном лайнере люкс-класса Astoria Grande, который выходит из Сочи каждую субботу и посещает лучшие порты турецкого побережья: Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп.

"Ура! С 24 сентября опять Турция! Идём в гастрольный круиз по Турции на 8 дней на корабле "Астория Гранде"! Бархатный сезон! Пляжи! 5 городов Турции! Юмор, музыка и... все, что захотите! Путевки покупайте по ссылке", — написал в Facebook артист "Дизель Шоу" Сергей Писаренко.

Как сообщается на сайте круизного лайнера, на борту есть бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на "солнечной" палубе. Также для пассажиров-богатых россиян доступны услуги Body&Soul Spa с финской парной и велнес-процедурами, дискотеки и театр на 700 мест, где, судя по всему, и будут выступать артисты. Стоимость круиза в зависимости от условий - от 80 тысяч рублей до 250 тысяч.

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Под постом Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмутились продажности артистов.

"Вот это вы мрази, просто удивительные мрази", - комментирует Кристина Морозова.

"Да уж... Вот и проявилась ваша узкая сущность во время войны... Они вас бомбили, а вы им концерты..." - возмущается пользователь Ирина Прекрасникова.