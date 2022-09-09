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Украинцы возмутились планами артистов "Дизель Шоу" выступить на лайнере перед россиянами

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

дізельшоу

Артисты юмористического телешоу "Дизель Шоу", выходившего в эфир на телеканале ICTV, 24 сентября отправляются в недельный гастрольный круиз из российского города Сочи в Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин, известные украинскому зрителю артисты, будут развлекать граждан РФ на круизном лайнере люкс-класса Astoria Grande, который выходит из Сочи каждую субботу и посещает лучшие порты турецкого побережья: Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп.

"Ура! С 24 сентября опять Турция! Идём в гастрольный круиз по Турции на 8 дней на корабле "Астория Гранде"! Бархатный сезон! Пляжи! 5 городов Турции! Юмор, музыка и... все, что захотите! Путевки покупайте по ссылке", — написал в Facebook артист "Дизель Шоу" Сергей Писаренко.

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 01

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 02

Как сообщается на сайте круизного лайнера, на борту есть бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на "солнечной" палубе. Также для пассажиров-богатых россиян доступны услуги Body&Soul Spa с финской парной и велнес-процедурами, дискотеки и театр на 700 мест, где, судя по всему, и будут выступать артисты. Стоимость круиза в зависимости от условий - от 80 тысяч рублей до 250 тысяч.

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Под постом Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмутились продажности артистов.

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 03

"Вот это вы мрази, просто удивительные мрази", - комментирует Кристина Морозова.

"Да уж... Вот и проявилась ваша узкая сущность во время войны... Они вас бомбили, а вы им концерты..." - возмущается пользователь Ирина Прекрасникова.
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Топ комментарии
+76
Шльондри завжди та всюди шльондри...
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09.09.2022 20:25
+50
Оце клоунське кубло , артизди, пєвци,, актьори будуть тягти нас до роіські.
От побачите. Їм же потрібна аудиторія.
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09.09.2022 20:27
+45
це мєрзость. просто мєрзость
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09.09.2022 20:27
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Да что бы они на автобусе в дтп попали, твари антиукраинские!
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10.09.2022 01:22 Ответить
Своїх клоунів хватає.... Не до сміху.... Хай пи@дують звідки прийшли. Кацап залишиться кацапом.
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10.09.2022 01:59 Ответить
А це провернений факт ?
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10.09.2022 05:54 Ответить
Автори статті - шахраї від кварталу 95 з антирекламою проти патріотичних конкурентів дизеля.

Ці двоє з початку війни вже не артисти дизеля. Вони були тут на заробітках і поїхали до себе додому в московію назавжди, але перед від'їздом засудили війну

https://youtu.be/iSBEqBLVznc

Та й на рекламі видно, зо вони не дизель, а "уездний город".
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10.09.2022 07:01 Ответить
"Не будет ничего, все будет сплошное телевидение". И, как итог - времена шоукратии. Никаких ценностей, только прикол и бабки.
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10.09.2022 08:05 Ответить
То ж мова йде не про всю групу "Дизель-щоу", лише про деяких!
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10.09.2022 08:48 Ответить
так Сергій - кацап. він же із сибірських пельменей квн
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10.09.2022 09:43 Ответить
Підараси
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10.09.2022 10:52 Ответить
За шмат ковбаси наші коміки продадуться кому завгодно. Чого бігати туди-сюди? Вже залишайтеся в рашці. Там увесь ваш елєХторат!
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10.09.2022 10:59 Ответить
А що чекал? Кацап завжди залишається кацапом. Може досить їх сюди тягати? У нас своїх юмористів достатньо. У ВР їх валом.
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10.09.2022 20:14 Ответить
Подивилась ваші коменти, потім намагалась подивитися 95 новий на марафоні, потім знайшла Дізель новий в ютуб (не на айсітіві, їх там не показували). Ви тут свою срань несете, як дари небесні, і різниці не хочете бачити, а й мабуть не бачите, одні висери. Як ми ще перемагаємо.
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10.09.2022 20:17 Ответить
Тяжко 😢.
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27.01.2023 18:55 Ответить
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