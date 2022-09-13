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Окупанти тікають з Мелітополя до Криму, - Федоров
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Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі
Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних.
Мер радить власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі".
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар13.09.2022 22:24
+11 IgorYakovlevich
показати весь коментар13.09.2022 22:25
+8 Ksenia VB
показати весь коментар13.09.2022 22:21
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- Діду, Ви чули, кацапи у Космос полетіли!
- Одразу всі?!
НЕ ТІКАЛИ ВОНИ з Херсонщини, поки що.
Тільки сьогодні змінилася ситуація на Д.Брід у нашу користь, це дуже добрий момент, який складно дався, що повин мати розвиток, і потенціально може привести до втечі на лівобережжя. Але не в Крим.
Так само Мелітополь - втеча з нього = капітуляція. Хай пише тоді Федоров що рашка капітулювала, ще більше хайпу буде
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замінувати?