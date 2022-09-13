Окупанти тікають з Мелітополя до Криму, - Федоров

Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних.

Мер радить власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі аеродрому у Мелітополі пролунали вибухи. Там облаштована база окупантів, - Федоров