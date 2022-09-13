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Окупанти тікають з Мелітополя до Криму, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,іван

Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних.

Мер радить власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі аеродрому у Мелітополі пролунали вибухи. Там облаштована база окупантів, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А вони "по частям "съё*уются" (це з анекдоту про сифілітика у тюрмі)
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13.09.2022 22:24
+11
Хай на Місяць тікають.

- Діду, Ви чули, кацапи у Космос полетіли!
- Одразу всі?!
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13.09.2022 22:25
+8
До Криму ? А чого не далі на саму рашку ?
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13.09.2022 22:21
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а что случилась?
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13.09.2022 22:19 Відповісти
До Криму ? А чого не далі на саму рашку ?
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13.09.2022 22:21 Відповісти
А вони "по частям "съё*уются" (це з анекдоту про сифілітика у тюрмі)
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13.09.2022 22:24 Відповісти
Щось я втрачаю пам'ять. Не пам'ятаю. Нагадайте, будь ласка.
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14.09.2022 13:47 Відповісти
Вже не треба, знайшов в інтернеті. Таки да прикольно - тікати частинами.
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14.09.2022 14:09 Відповісти
Хочуть ще встигнути на останній бархатний сезон в Криму.
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13.09.2022 22:26 Відповісти
а они там дух переведут, портки и памперсы сменят и рванут дальше!
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13.09.2022 22:30 Відповісти
В Крим, далі через керченський міст на парашу. Іншого шляху не має.
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13.09.2022 22:45 Відповісти
Хай на Місяць тікають.

- Діду, Ви чули, кацапи у Космос полетіли!
- Одразу всі?!
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13.09.2022 22:25 Відповісти
А светофор ,зелений
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13.09.2022 22:26 Відповісти
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13.09.2022 22:28 Відповісти
Рівно місяць тому,окупанти тікали з Херсону в Мелітополь після серій вибузів по мостам. Нема покою їм,це ж мабудь понос від страху туди сюди бігать.
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13.09.2022 22:29 Відповісти
На початку серпня на Херсонщину з Криму прибуло багато кацапів з технікою. Дуже багато. І не тікали вони на Мелітополь (як би не хотілося), можливо частина і повинна була туди направлена (т.я. вони вважали анонсований контрнаступ на півдні відвлікаючим маневром, а основний удар очікували на Мелітополь).
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13.09.2022 22:36 Відповісти
https://censor.net/ua/n3360666
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14.09.2022 00:24 Відповісти
Такий же гучний заголовок як і цей.
НЕ ТІКАЛИ ВОНИ з Херсонщини, поки що.
Тільки сьогодні змінилася ситуація на Д.Брід у нашу користь, це дуже добрий момент, який складно дався, що повин мати розвиток, і потенціально може привести до втечі на лівобережжя. Але не в Крим.
Так само Мелітополь - втеча з нього = капітуляція. Хай пише тоді Федоров що рашка капітулювала, ще більше хайпу буде
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14.09.2022 00:34 Відповісти
Вони навіть, намагаючись врятувати сутуацію, посилюють передню лінію в Запорізькій обл. Багато будо перекинуто з Маріуполя в Бердянськ останнім часо і т.д.
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14.09.2022 00:45 Відповісти
Це означає здачу всього півдня. Булоб добре, та щось сумніваюся в такому «жесті».
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13.09.2022 22:31 Відповісти
Якщо це правда, то це таки договорняк
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13.09.2022 22:35 Відповісти
Так Гуменюк говорила,що хто не хоче воювати, може скласти зброю, полон,або самовивозом на расею. Нехай шурують
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13.09.2022 22:51 Відповісти
Паніка і страх серед орків наростають як сніжний ком. Нехай поспішать. Бо поки керченський міст ще цілий, мають шанс врятуватись. Хоч гарантії мало, бо як 11-км колона виїде на міст, стане ідеальною мішенню для ЗСУ.
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13.09.2022 22:42 Відповісти
Мер радить власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт
==============
замінувати?
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13.09.2022 22:45 Відповісти
колесо відкрутити хоча б.
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14.09.2022 05:55 Відповісти
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13.09.2022 23:22 Відповісти
Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних. Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - написав Федоров. https://tsn.ua/ato/okupanti-razom-iz-kolonami-viyskovoyi-tehniki-tikayut-do-krimu-ta-kradut-avto-mer-melitopolya-2157043.html
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13.09.2022 23:40 Відповісти
Настав час ************* Кримського мосту!
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13.09.2022 23:56 Відповісти
Кто-то набейте ему хлебало за то, что он постоянно ******. Сидит в Киеве и сказки рассказывает, ****.
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14.09.2022 02:31 Відповісти
От жеж пздбл(((
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14.09.2022 08:05 Відповісти
падли зараз будуть все красти і тікати поки мають час і ще живі
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14.09.2022 12:00 Відповісти
ЧЕРГОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ ДЕБІЛ РОЗПОВІДАЄ БАЙКИ, ЗМАГАЄТЬСЯ З ЛЮСЕЮ.
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14.09.2022 17:28 Відповісти
 
 