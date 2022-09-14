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Харківщина (4293) Олексій Чернишов (121)

Уряд виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківської області, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

чернишов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що уряд виділив на відновлення Харківської області 400 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду Держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Громади повинні почуватися впевнено та комфортно та розуміти, що у них є підтримка та захист держави", - повідомив Чернишов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Що буде робити Зеленський на Харківщині - будувати дороги для кацапських танків чи створювати лінії оборони?
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14.09.2022 02:08
+4
Ще раз про проЄрмаківську УП - ХТО ТАМ РЕДАКТОРКА ЛАУРЕАТ РПРЕМІЇ ПУЛЬТЦЕРІВСЬКОЇ?
«Працівник секретаріату Кабінету міністрів України 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го року з перервою в 5 років, - його засуджено до 12 років позбавлення волі.»
зтперервою в 5 років ! Це значить ЗЕЛЕНІС взяли януковичівського взад? Як татарова?
мякенько так УП ДОПОВІЛИ
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14.09.2022 03:22
+4
розкрадуть 300
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14.09.2022 06:00
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Наплодили міністров - тількі гроши проїдають
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14.09.2022 01:49 Відповісти
Так везде. Посмотрите на Евросоюз и его чиновничий аппарат.
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14.09.2022 03:44 Відповісти
Що буде робити Зеленський на Харківщині - будувати дороги для кацапських танків чи створювати лінії оборони?
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14.09.2022 02:08 Відповісти
от що б ти з''їв щоб не писдів?)))))))
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14.09.2022 03:06 Відповісти
Ще раз про проЄрмаківську УП - ХТО ТАМ РЕДАКТОРКА ЛАУРЕАТ РПРЕМІЇ ПУЛЬТЦЕРІВСЬКОЇ?
«Працівник секретаріату Кабінету міністрів України 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го року з перервою в 5 років, - його засуджено до 12 років позбавлення волі.»
зтперервою в 5 років ! Це значить ЗЕЛЕНІС взяли януковичівського взад? Як татарова?
мякенько так УП ДОПОВІЛИ
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14.09.2022 03:22 Відповісти
практично це 10 млн доларів... о скільки бощеневспіввтекти разом з продажною СН виділив на дороги? ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! ПРОСНІТЬСЯ! "НЕ НА ЧАСІ" ВЖЕ ПРОЙЛО... ПРИЙШОВ ЧАС ЗАПИТУВАТИ КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ І ЗА ХЕРСОН, І ЗА "АЗОВ", І ЗА МАРІУПОЛЬ та ще багато чого... НА ЧАСІ!
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14.09.2022 05:24 Відповісти
розкрадуть 300
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14.09.2022 06:00 Відповісти
На гуманітарці у Запоріжжі зелені тварини поцупили 320 млн грв, а на цельну область виділили аж 400 млн. Мабуть не на часі ...
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14.09.2022 06:51 Відповісти
да шлюха губастая и носатый и о мера гумплен буратино..240к долларов и браунинг хай пауер...и сидит...-теперь новый скандал - в чернигове..
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14.09.2022 07:30 Відповісти
как стена куля влоба за 2.5 млрд 10 метров забора за 20к...там одинх окон и кирпичев сколько треба а цимента..
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14.09.2022 07:29 Відповісти
Коли бачу такий фейс як на фото , розумію - нічого не буде з того
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14.09.2022 08:14 Відповісти
400 мільйонів - це ніщо. Зараз за двокімнатний бетон в провінції (не в Києві або обласному центрі) люди платять півтора мільони. Тобто це вартість 250 квартир.

Але ж ви самі (73%) обрали це кодло містечкових жлобів і шахраїв, які нас обкрадають, і при цьому плюють нам в очі.
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14.09.2022 08:26 Відповісти
Коли дивлюся на фото такого міністра, на оченята, там читаю, майже все буде вкрадено. Тому що зеперзидент зібрав до себе все лайно, яке тільки можна було. Питання: а чи все добре з нашим перзидентом?
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14.09.2022 09:02 Відповісти
 
 