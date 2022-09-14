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Уряд виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківської області, - Чернишов
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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що уряд виділив на відновлення Харківської області 400 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у фейсбуці.
"Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду Держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Громади повинні почуватися впевнено та комфортно та розуміти, що у них є підтримка та захист держави", - повідомив Чернишов.
Топ коментарі
+8 Right Right 2d264255
показати весь коментар14.09.2022 02:08
+4 Наталия Гончар
показати весь коментар14.09.2022 03:22
+4 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар14.09.2022 06:00
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«Працівник секретаріату Кабінету міністрів України 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го року з перервою в 5 років, - його засуджено до 12 років позбавлення волі.»
зтперервою в 5 років ! Це значить ЗЕЛЕНІС взяли януковичівського взад? Як татарова?
мякенько так УП ДОПОВІЛИ
Але ж ви самі (73%) обрали це кодло містечкових жлобів і шахраїв, які нас обкрадають, і при цьому плюють нам в очі.