У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський

У звільнених від російських окупантів Балаклії та Граковому громадяни почали отримувати пенсії. Гроші виплачують одразу за 5 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що дуже важливим є те, що разом із нашими військами та нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

"Як приклад, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - сказав Зеленський.

Він пообіцяв, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати.

"Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - наголосив президент.

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