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Зеленський (17470) пенсія (922) Харківщина (4293)

У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

У звільнених від російських окупантів Балаклії та Граковому громадяни почали отримувати пенсії. Гроші виплачують одразу за 5 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що дуже важливим є те, що разом із нашими військами та нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

"Як приклад, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - сказав Зеленський.

Він пообіцяв, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати.

"Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - наголосив президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
може спочатку треба перевірити на співпрацю з окупантами , а потім гроші роздавати ?
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14.09.2022 01:40
+10
Все правильно сказав і правильно зроблено по цьому питанню, їбанулись на голову ті шо вище писали?
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14.09.2022 01:45
+10
Клован просто не заважал Залужному ставити пуйла раком. І на том дяка. Слава Залужному, слава ЗСУ - вот справжні Герої! І Слава Україні! А той буде відповідати за размінування кордонів, за те, що просрав підготовку до війни, за те, що знав, але не казав, бо за логістику переймався. Скільки б життів принаймні жінок, дітей та людей похилого віку збереглось. Шашликів понаідались? У горлі не застрягли?
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14.09.2022 07:01
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А клоун все пиарится.
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14.09.2022 01:17 Відповісти
Клоун, а вяликого геополитика и статеха путлера и его армию на ую вертел. Стыдно - Да?
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14.09.2022 04:20 Відповісти
Чмошник, брысь под стол.
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14.09.2022 04:31 Відповісти
***... Стільки наших загинуло, стільки лярдів амери з купою інших в нас вклали і вкладають щоб ми не пішли на дно, а клоун....в зе-публіки панімаїш когото там на чом то там вертел! може свій рояль ваш клован вертел?
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14.09.2022 06:03 Відповісти
Вы считаете "клоуна " плохим президентом ?А сотни отремонтированных мостов и десятки тысяч км новых дорог это плохо ? Лучше бы был Янукович и Азаров ,которые дороги не делали от слова совсем ,а только разворовывали джет и уничтожали мою Украину....
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14.09.2022 07:02 Відповісти
Ты ********?
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14.09.2022 07:14 Відповісти
А крім Проффесора ти не знаєш більше нікого?
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14.09.2022 07:41 Відповісти
При зеленском на третьем году его правления началась полномасштабная война, уже больше 100 тысяч убитых только с нашей стороны, экономика страны рухнула, разрушений на 350 млрд долларов. Успешный президент? Да, очень.
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14.09.2022 07:52 Відповісти
из сэкономленных 7 миллиардов в месяц?
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14.09.2022 01:26 Відповісти
а чего он по ночам вылазит ? боится солнечного света ?
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14.09.2022 01:38 Відповісти
може спочатку треба перевірити на співпрацю з окупантами , а потім гроші роздавати ?
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14.09.2022 01:40 Відповісти
А що заважало тим людям виіхати на вільну територію і отримати пенсіі там?
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14.09.2022 01:41 Відповісти
Війна.
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14.09.2022 07:35 Відповісти
Його дії схожі на дії прес-секретаря міністерства соціальної політики. Це максимум, куди його можна взяти на роботу. Але сталося невиправне.
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14.09.2022 01:42 Відповісти
Все правильно сказав і правильно зроблено по цьому питанню, їбанулись на голову ті шо вище писали?
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14.09.2022 01:45 Відповісти
Читает он правильно чтобы попиариться..
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14.09.2022 07:17 Відповісти
Це неправильно. Спершу мають завезти товари з прийнятними цінниками. Інакше в умовах дефіциту людей пограбують спекулянти. Можливо саме для цього і зроблено виплати під "слуг-торгівців". От тут всю гуманітарку "зелені" продадуть аж бігом...
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14.09.2022 01:50 Відповісти
Оце населення буде довольне приходу України!
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14.09.2022 01:56 Відповісти
Фейк
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14.09.2022 04:19 Відповісти
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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14.09.2022 02:59 Відповісти
москва выделяет миллиарды долларов на дискредитацию Зеленского - Помните о заявлении контр-разведки США и они знают о чем говорят...
Клоун - а вяликого стратега путлера раком поставил. Это несмываемое позорище на весь мир и на все века для русни, поэтому они и беснуются.
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14.09.2022 04:17 Відповісти
Клован просто не заважал Залужному ставити пуйла раком. І на том дяка. Слава Залужному, слава ЗСУ - вот справжні Герої! І Слава Україні! А той буде відповідати за размінування кордонів, за те, що просрав підготовку до війни, за те, що знав, але не казав, бо за логістику переймався. Скільки б життів принаймні жінок, дітей та людей похилого віку збереглось. Шашликів понаідались? У горлі не застрягли?
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14.09.2022 07:01 Відповісти
Напиши Крим - це Україна.
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14.09.2022 07:06 Відповісти
Якби просрав підготовку до війни, то триколорні ганчірки висіли би в усіх містах України за декілька днів від початку війни. А наша армія була б знищена у декількох Іловайськах, тільки більших за масштабами. А те що орки спочатку так далеко зайшли-думаєте, що таку навалу одночасно можна зупинити легко і просто, як у якомусь комп'ютерному шутері ? Навіть не нашій армії, а якійсь суперозброєній армії НАТО ?
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14.09.2022 07:50 Відповісти
Ахахаха, подоляцький бот, піши єсчьо. Тільки в одному Маріуполі, українська армія втратила як в п'яти "ілловайськах". Однак критикувати владу зараз не на часі
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14.09.2022 07:56 Відповісти
Він ПРОСРАВ! Витягнув народ (які черги добровольців були на фронт, волонтери самоорганізувались) і славетне ЗСУ. І так далеко зайшли, бо хтось ігнорував попередження української і зарубіжної розвідки і продовжував будувати дороги і відпочивати на курортах, в Раді теж були ну дуууууже довгі канікули - і це дуже офігенна підготовка, ну і бонусом обвинувачення закордонних ЗМІ в нагнітанні. Агрохімія гімнометанням займався .
Я так вважаю, що у вас немає родичів, які б загинули, або якіх було закатовано в окупації. Кому не дали можливості виїхати.
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14.09.2022 08:25 Відповісти
ше раз: **********) зупинили б мости і асфальт!! на ракетах і зброі, юзікі таких откатів б не змогли робити, та і не було ж команди від таварісча Козиря!! слава ЗЕцыцьку!!!!))
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14.09.2022 08:59 Відповісти
На дискредитацію Пороха ***** теж витратило мільярди долярів. Ідіоти сказали хуже нібудіт і обрали блазня.
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14.09.2022 07:51 Відповісти
Він же був упевнений, що Харьків хлібом-сіллю пуйла зустрічати буде, що усі українці повтікають. По собі судить. Сам то у 2014 році у військкомату в черзі ні стояв... Сам себе дискредитує, ніяких вказівок і не потрібно
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14.09.2022 07:14 Відповісти
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
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14.09.2022 07:24 Відповісти
Вечірнє тріпло пропіарилось і зникло.
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14.09.2022 07:48 Відповісти
Вечерний квартал, теперь каждый день
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14.09.2022 08:03 Відповісти
Дивлюся Эрмак підкинув грошенят, щоб Клоуна возвеличували, його "геніальне" управління. А в мене перед очима сотні тисяч убитих і розорена країна. І велика заслуга в цьому нікчеми-пісюніста.
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14.09.2022 08:18 Відповісти
Він же обіцяв закінчити війну, бо ж Порошенко на ній нажівався.
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14.09.2022 08:28 Відповісти
Not surprised from MakCainovka
@Nataliya_DN_UA
·
19 год
Зимової форми немає? Ну хто ж знав що зима буде наступати? Ну хто ж винен що вона холодна і неочікувана а ще така кончена? Ну проїбали. Ви там у ЄС, а ну ворушиться швиденько, у нас військо не вдягнене
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14.09.2022 08:26 Відповісти
А нам ні до цього, нам дороги будувати треба...
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14.09.2022 08:29 Відповісти
"Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми", - наголосив президент."

Джерело: https://censor.net/ua/n3366952

*
Завдяки союзникам, які дають кошти, покривають дефіцит бюджету, з якого найвеличніший лідор та Ко разом із каломойською мафією продовжують красти навіть під час великої війни.
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14.09.2022 09:00 Відповісти
Рановато.
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14.09.2022 10:26 Відповісти
Доки не прочитав коментарі навіть не підозрював, що виплатити заборгованість по пенсії настільки погано.
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14.09.2022 11:21 Відповісти
Коллаборанты и прочие любители руссмира,а также счастливые получатели паспорта с"курицей"украинских пенсий будут лишены?Или зевласть намерена их содержать, как недавно, отмороженную пенсдонбассню
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14.09.2022 11:55 Відповісти
 
 