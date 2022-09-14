У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У звільнених від російських окупантів Балаклії та Граковому громадяни почали отримувати пенсії. Гроші виплачують одразу за 5 місяців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що дуже важливим є те, що разом із нашими військами та нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.
"Як приклад, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - сказав Зеленський.
Він пообіцяв, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати.
"Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
Клоун - а вяликого стратега путлера раком поставил. Это несмываемое позорище на весь мир и на все века для русни, поэтому они и беснуются.
Я так вважаю, що у вас немає родичів, які б загинули, або якіх було закатовано в окупації. Кому не дали можливості виїхати.
@Nataliya_DN_UA
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19 год
Зимової форми немає? Ну хто ж знав що зима буде наступати? Ну хто ж винен що вона холодна і неочікувана а ще така кончена? Ну проїбали. Ви там у ЄС, а ну ворушиться швиденько, у нас військо не вдягнене
Джерело: https://censor.net/ua/n3366952
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Завдяки союзникам, які дають кошти, покривають дефіцит бюджету, з якого найвеличніший лідор та Ко разом із каломойською мафією продовжують красти навіть під час великої війни.