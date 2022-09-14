В освобожденных населенных пунктах выплачивают пенсии сразу за пять месяцев, - Зеленский
В освобожденных от российских оккупантов Балаклее и Граковом граждане начали получать пенсии. Деньги выплачивают сразу за 5 месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что очень важно то, что вместе с нашими войсками и нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.
"Как пример, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", - сказал Зеленский
Он пообещал, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты.
"Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - подчеркнул президент.
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Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
Клоун - а вяликого стратега путлера раком поставил. Это несмываемое позорище на весь мир и на все века для русни, поэтому они и беснуются.
Я так вважаю, що у вас немає родичів, які б загинули, або якіх було закатовано в окупації. Кому не дали можливості виїхати.
@Nataliya_DN_UA
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19 год
Зимової форми немає? Ну хто ж знав що зима буде наступати? Ну хто ж винен що вона холодна і неочікувана а ще така кончена? Ну проїбали. Ви там у ЄС, а ну ворушиться швиденько, у нас військо не вдягнене
Джерело:
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Завдяки союзникам, які дають кошти, покривають дефіцит бюджету, з якого найвеличніший лідор та Ко разом із каломойською мафією продовжують красти навіть під час великої війни.