В освобожденных населенных пунктах выплачивают пенсии сразу за пять месяцев, - Зеленский

В освобожденных от российских оккупантов Балаклее и Граковом граждане начали получать пенсии. Деньги выплачивают сразу за 5 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что очень важно то, что вместе с нашими войсками и нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.

"Как пример, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", - сказал Зеленский

Он пообещал, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты.

"Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - подчеркнул президент.

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