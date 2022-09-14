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Новости Агрессия России против Украины Война
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В освобожденных населенных пунктах выплачивают пенсии сразу за пять месяцев, - Зеленский

зеленський

В освобожденных от российских оккупантов Балаклее и Граковом граждане начали получать пенсии. Деньги выплачивают сразу за 5 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что очень важно то, что вместе с нашими войсками и нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.

"Как пример, в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", - сказал Зеленский

Он пообещал, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты.

"Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - подчеркнул президент.

Читайте: Реальное количество освобожденных на Харьковщине территорий почти вдвое больше подтвержденного, - Минобороны

Зеленский Владимир (20232) пенсия (2159) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
може спочатку треба перевірити на співпрацю з окупантами , а потім гроші роздавати ?
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14.09.2022 01:40
+10
Все правильно сказав і правильно зроблено по цьому питанню, їбанулись на голову ті шо вище писали?
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14.09.2022 01:45
+10
Клован просто не заважал Залужному ставити пуйла раком. І на том дяка. Слава Залужному, слава ЗСУ - вот справжні Герої! І Слава Україні! А той буде відповідати за размінування кордонів, за те, що просрав підготовку до війни, за те, що знав, але не казав, бо за логістику переймався. Скільки б життів принаймні жінок, дітей та людей похилого віку збереглось. Шашликів понаідались? У горлі не застрягли?
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14.09.2022 07:01
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А клоун все пиарится.
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14.09.2022 01:17 Ответить
Клоун, а вяликого геополитика и статеха путлера и его армию на ую вертел. Стыдно - Да?
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14.09.2022 04:20 Ответить
Чмошник, брысь под стол.
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14.09.2022 04:31 Ответить
***... Стільки наших загинуло, стільки лярдів амери з купою інших в нас вклали і вкладають щоб ми не пішли на дно, а клоун....в зе-публіки панімаїш когото там на чом то там вертел! може свій рояль ваш клован вертел?
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14.09.2022 06:03 Ответить
Вы считаете "клоуна " плохим президентом ?А сотни отремонтированных мостов и десятки тысяч км новых дорог это плохо ? Лучше бы был Янукович и Азаров ,которые дороги не делали от слова совсем ,а только разворовывали джет и уничтожали мою Украину....
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14.09.2022 07:02 Ответить
Ты ********?
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14.09.2022 07:14 Ответить
А крім Проффесора ти не знаєш більше нікого?
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14.09.2022 07:41 Ответить
При зеленском на третьем году его правления началась полномасштабная война, уже больше 100 тысяч убитых только с нашей стороны, экономика страны рухнула, разрушений на 350 млрд долларов. Успешный президент? Да, очень.
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14.09.2022 07:52 Ответить
из сэкономленных 7 миллиардов в месяц?
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14.09.2022 01:26 Ответить
а чего он по ночам вылазит ? боится солнечного света ?
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14.09.2022 01:38 Ответить
може спочатку треба перевірити на співпрацю з окупантами , а потім гроші роздавати ?
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14.09.2022 01:40 Ответить
А що заважало тим людям виіхати на вільну територію і отримати пенсіі там?
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14.09.2022 01:41 Ответить
Війна.
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14.09.2022 07:35 Ответить
Його дії схожі на дії прес-секретаря міністерства соціальної політики. Це максимум, куди його можна взяти на роботу. Але сталося невиправне.
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14.09.2022 01:42 Ответить
Все правильно сказав і правильно зроблено по цьому питанню, їбанулись на голову ті шо вище писали?
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14.09.2022 01:45 Ответить
Читает он правильно чтобы попиариться..
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14.09.2022 07:17 Ответить
Це неправильно. Спершу мають завезти товари з прийнятними цінниками. Інакше в умовах дефіциту людей пограбують спекулянти. Можливо саме для цього і зроблено виплати під "слуг-торгівців". От тут всю гуманітарку "зелені" продадуть аж бігом...
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14.09.2022 01:50 Ответить
Оце населення буде довольне приходу України!
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14.09.2022 01:56 Ответить
Фейк
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14.09.2022 04:19 Ответить
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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14.09.2022 02:59 Ответить
москва выделяет миллиарды долларов на дискредитацию Зеленского - Помните о заявлении контр-разведки США и они знают о чем говорят...
Клоун - а вяликого стратега путлера раком поставил. Это несмываемое позорище на весь мир и на все века для русни, поэтому они и беснуются.
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14.09.2022 04:17 Ответить
Клован просто не заважал Залужному ставити пуйла раком. І на том дяка. Слава Залужному, слава ЗСУ - вот справжні Герої! І Слава Україні! А той буде відповідати за размінування кордонів, за те, що просрав підготовку до війни, за те, що знав, але не казав, бо за логістику переймався. Скільки б життів принаймні жінок, дітей та людей похилого віку збереглось. Шашликів понаідались? У горлі не застрягли?
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14.09.2022 07:01 Ответить
Напиши Крим - це Україна.
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14.09.2022 07:06 Ответить
Якби просрав підготовку до війни, то триколорні ганчірки висіли би в усіх містах України за декілька днів від початку війни. А наша армія була б знищена у декількох Іловайськах, тільки більших за масштабами. А те що орки спочатку так далеко зайшли-думаєте, що таку навалу одночасно можна зупинити легко і просто, як у якомусь комп'ютерному шутері ? Навіть не нашій армії, а якійсь суперозброєній армії НАТО ?
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14.09.2022 07:50 Ответить
Ахахаха, подоляцький бот, піши єсчьо. Тільки в одному Маріуполі, українська армія втратила як в п'яти "ілловайськах". Однак критикувати владу зараз не на часі
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14.09.2022 07:56 Ответить
Він ПРОСРАВ! Витягнув народ (які черги добровольців були на фронт, волонтери самоорганізувались) і славетне ЗСУ. І так далеко зайшли, бо хтось ігнорував попередження української і зарубіжної розвідки і продовжував будувати дороги і відпочивати на курортах, в Раді теж були ну дуууууже довгі канікули - і це дуже офігенна підготовка, ну і бонусом обвинувачення закордонних ЗМІ в нагнітанні. Агрохімія гімнометанням займався .
Я так вважаю, що у вас немає родичів, які б загинули, або якіх було закатовано в окупації. Кому не дали можливості виїхати.
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14.09.2022 08:25 Ответить
ше раз: **********) зупинили б мости і асфальт!! на ракетах і зброі, юзікі таких откатів б не змогли робити, та і не було ж команди від таварісча Козиря!! слава ЗЕцыцьку!!!!))
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14.09.2022 08:59 Ответить
На дискредитацію Пороха ***** теж витратило мільярди долярів. Ідіоти сказали хуже нібудіт і обрали блазня.
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14.09.2022 07:51 Ответить
Він же був упевнений, що Харьків хлібом-сіллю пуйла зустрічати буде, що усі українці повтікають. По собі судить. Сам то у 2014 році у військкомату в черзі ні стояв... Сам себе дискредитує, ніяких вказівок і не потрібно
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14.09.2022 07:14 Ответить
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
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14.09.2022 07:24 Ответить
Вечірнє тріпло пропіарилось і зникло.
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14.09.2022 07:48 Ответить
Вечерний квартал, теперь каждый день
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14.09.2022 08:03 Ответить
Дивлюся Эрмак підкинув грошенят, щоб Клоуна возвеличували, його "геніальне" управління. А в мене перед очима сотні тисяч убитих і розорена країна. І велика заслуга в цьому нікчеми-пісюніста.
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14.09.2022 08:18 Ответить
Він же обіцяв закінчити війну, бо ж Порошенко на ній нажівався.
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14.09.2022 08:28 Ответить
Not surprised from MakCainovka
@Nataliya_DN_UA
·
19 год
Зимової форми немає? Ну хто ж знав що зима буде наступати? Ну хто ж винен що вона холодна і неочікувана а ще така кончена? Ну проїбали. Ви там у ЄС, а ну ворушиться швиденько, у нас військо не вдягнене
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14.09.2022 08:26 Ответить
А нам ні до цього, нам дороги будувати треба...
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14.09.2022 08:29 Ответить
"Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми", - наголосив президент."

Джерело:

*
Завдяки союзникам, які дають кошти, покривають дефіцит бюджету, з якого найвеличніший лідор та Ко разом із каломойською мафією продовжують красти навіть під час великої війни.
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14.09.2022 09:00 Ответить
Рановато.
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14.09.2022 10:26 Ответить
Доки не прочитав коментарі навіть не підозрював, що виплатити заборгованість по пенсії настільки погано.
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14.09.2022 11:21 Ответить
Коллаборанты и прочие любители руссмира,а также счастливые получатели паспорта с"курицей"украинских пенсий будут лишены?Или зевласть намерена их содержать, как недавно, отмороженную пенсдонбассню
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14.09.2022 11:55 Ответить
 
 