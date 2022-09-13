Донесення інформації на деокуповану Харківщину важливо організувати невідкладно, - Ткаченко
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На звільнені території Харківської області треба невідкладно доносити інформацію про реальну ситуацію в Україні, оскільки в окупації населення отримувало пропаганду Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На звільнених територіях нам важливо зараз не тільки відновлювати мовлення українських телеканалів, але й намагатися надати інформацію, друковану, в інший спосіб, про те, що насправді відбувається в Україні. Бо ці люди, які кілька місяців змушені були жити під окупацією Росії, безперечно отримували зовсім іншу інформацію. Нам варто відновлювати можливість доносити їм те, що можемо ми говорити на телеканалах, радіо, у друкованих ЗМІ", - наголосив Ткаченко.
Очільник МКІП додав, що донесення інформації на Харківщину важливо організувати невідкладно, зокрема з цього приводу він розмовляв з головою військово-цивільної адміністрації Харківщини Олегом Синєгубовим та міністром оборони Олексієм Резніковим. Він наголосив, що вже вимальовується схема, яким чином терміново можна це питання вирішити.
Ткаченко також зауважив, що російська пропаганда концентрується на дезінформації серед країн Заходу, зокрема про те, що постачання зброї від країн-партнерів, це оголення тилів тих країн, інформації з приводу зими, яка йде, бо в першу чергу начебто варто звертати увагу громадянам Європи на те, що відбувається в їхніх країнах перед зимою, а не на війну в Україні за весь демократичний світ.
"Їм тепер важко буде переконувати світ, що вони велика армія, яка здатна щось зробити, і це гарний шанс для нас говорити і про постачання нової зброї від наших країн-партнерів і допомоги для відновлення країни", - наголосив він.
За словами міністра, партнери України побачили, що українське військо може звільняти території від росіян, і бажання допомогти зараз превалює.
Як повідомлялося, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.
Будь ласка, зачекайте...
Але багато людей розмовляють російською
Щодо друкованих змі хто зараз виписує журнали і газети в друкованому форматі?
Таких людей обмаль
Краще сайтів більше створили б українських
Як пише Вікіпедія - це жест Шокер і має він сексуальний підтекст.
«Вказівний, середній і мізинець витягнутий, а безіменний зігнутий або зігнутий вниз. Вказівний і середній пальці тримаються разом. Великий палець можна притиснути до долоні або - у варіанті жесту - витягнути», - йдеться в описі Вікіпедії.
«Англ. Two in the pink, one in the stink», що перекладається як «Два в рожеве, один у смердюче». Жест описує процес пенетрації вказівного та середнього пальців у піхву та мізинця в анус.
22 August, 13:46 ·
Рік тому намагалися спаплюжити тризуб просуваючи пивну етикетку в якості «великого герба».
Зараз - непристойними жестами пальців.
Досить знущатися над символами.
«Реакція banda. agency
Попередній допис зі сторінок у соціальних мережах зник, натомість banda. agency опублікувала новий.
«Друзі, вибачте, що довго відповідаємо, але нас захопила хвиля ваших коментарів. Все прочитали, всі меми побачили, тож тепер пояснюємо, що до чого.
По-перше, нашою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В'ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій.»
‼️‼️‼️‼️ Тобто тризуб Черновола ( по думці ТКАЧЕНКО ) для усіеі України не підходить , а ось ТРИЗУБ З АНУСОМ підходе
тобто як вмирати за Україну патріотам - то з тризубом Черновола , а як облизувати теріторіі з колобарантами , то треба безпечний жест ⁉️⁉️⁉️
може журналісти зьясують ? Або ТКАЧЕНКО У ВІДСТАВКУ ‼️‼️
у Ткаченко стількі зашкварів за півроку війни, що пора його гнати з міністра
Єдиний переможний марафон.
Ведучі з каналів медведчука, іноземні гості - хороші узькі ліберали, вітчизняні гості - колишні депутати опзж, які розбрелися по різним фракціям.
Так, мені зараз в реплаях скажуть,що я нічого не розумію в інформолітиці.
Але ж б..., навіщо ходити по граблях?