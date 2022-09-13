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Донесення інформації на деокуповану Харківщину важливо організувати невідкладно, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ткаченко

На звільнені території Харківської області треба невідкладно доносити інформацію про реальну ситуацію в Україні, оскільки в окупації населення отримувало пропаганду Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На звільнених територіях нам важливо зараз не тільки відновлювати мовлення українських телеканалів, але й намагатися надати інформацію, друковану, в інший спосіб, про те, що насправді відбувається в Україні. Бо ці люди, які кілька місяців змушені були жити під окупацією Росії, безперечно отримували зовсім іншу інформацію. Нам варто відновлювати можливість доносити їм те, що можемо ми говорити на телеканалах, радіо, у друкованих ЗМІ", - наголосив Ткаченко.

Очільник МКІП додав, що донесення інформації на Харківщину важливо організувати невідкладно, зокрема з цього приводу він розмовляв з головою військово-цивільної адміністрації Харківщини Олегом Синєгубовим та міністром оборони Олексієм Резніковим. Він наголосив, що вже вимальовується схема, яким чином терміново можна це питання вирішити.

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Ткаченко також зауважив, що російська пропаганда концентрується на дезінформації серед країн Заходу, зокрема про те, що постачання зброї від країн-партнерів, це оголення тилів тих країн, інформації з приводу зими, яка йде, бо в першу чергу начебто варто звертати увагу громадянам Європи на те, що відбувається в їхніх країнах перед зимою, а не на війну в Україні за весь демократичний світ.

"Їм тепер важко буде переконувати світ, що вони велика армія, яка здатна щось зробити, і це гарний шанс для нас говорити і про постачання нової зброї від наших країн-партнерів і допомоги для відновлення країни", - наголосив він.

За словами міністра, партнери України побачили, що українське військо може звільняти території від росіян, і бажання допомогти зараз превалює.

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Як повідомлялося, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Ткаченко! Ти, "чувирло", краще спочатку кацапів повиганяй з телеканалів у Києві!
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13.09.2022 19:27
+21
Мосєйчучка-це не українське мовлення. Це мовлення агента впливу дєрьмака.
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13.09.2022 19:27
+20
Дебіли канали українські поверніть у супутник та Т2. Самі марафон дивіться...
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13.09.2022 19:29
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Мосєйчучка-це не українське мовлення. Це мовлення агента впливу дєрьмака.
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13.09.2022 19:27 Відповісти
Для лонескння "важливих" новин про Зєлжеского, д'Єрмака, пса Патрона - саме то! Хоча... 🤔Про пса Патрона не оьов'язково.
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Ткаченко! Ти, "чувирло", краще спочатку кацапів повиганяй з телеканалів у Києві!
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13.09.2022 19:27 Відповісти
Сьогодні вже на телемарафоні проблем виступи робили колаборанти. Коли так фрідом заговорить державною? Де трансляції з ВР?
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13.09.2022 22:52 Відповісти
Цікаво, чи будуть покарані мерзотники, які перед війною закодували і зробили свої телеканали платними? Чи може знов напишуть "не на часі"
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13.09.2022 19:27 Відповісти
Запам'ятайте: безкоштовним може бути лише "марафон" від блаЗЄнського. Та й то це все оплачують платники податків.
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13.09.2022 19:48 Відповісти
так! а ще світло, воду, газ, пенсії, аптеки, магазини, пошту.... і життя...
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13.09.2022 19:27 Відповісти
сам недоміністр ткаченко якою мовою розсовляє?
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13.09.2022 19:27 Відповісти
"... мовлення українських телеканалів..."(ткаченко) і українське мовлення(в заголовку)-це не одне й те саме Ткаченко про українську мову нічого не сказав,бо в його малороській "дині"її немає
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13.09.2022 20:11 Відповісти
Дебіли канали українські поверніть у супутник та Т2. Самі марафон дивіться...
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13.09.2022 19:29 Відповісти
Перевожу - дайте грошей
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13.09.2022 19:36 Відповісти
Канал Дом в "каждий дом".
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13.09.2022 19:38 Відповісти
Українська мова і до війни була на Харківщині
Але багато людей розмовляють російською
Щодо друкованих змі хто зараз виписує журнали і газети в друкованому форматі?
Таких людей обмаль
Краще сайтів більше створили б українських
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13.09.2022 19:40 Відповісти
В ФРІДОМ повернить украинську мову - позорисько : за гроши українців робить россіськомовний продукт ‼️
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13.09.2022 19:42 Відповісти
ІСТОРІЯ ПОЗОРУ ТКАЧЕНКО І МІНКУЛЬТУ . Чому він досі не у відставці ?

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13.09.2022 19:44 Відповісти
Що не так із жестом?

Як пише Вікіпедія - це жест Шокер і має він сексуальний підтекст.

«Вказівний, середній і мізинець витягнутий, а безіменний зігнутий або зігнутий вниз. Вказівний і середній пальці тримаються разом. Великий палець можна притиснути до долоні або - у варіанті жесту - витягнути», - йдеться в описі Вікіпедії.

«Англ. Two in the pink, one in the stink», що перекладається як «Два в рожеве, один у смердюче». Жест описує процес пенетрації вказівного та середнього пальців у піхву та мізинця в анус.
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13.09.2022 19:45 Відповісти
Volodymyr Viatrovych

22 August, 13:46 ·

Рік тому намагалися спаплюжити тризуб просуваючи пивну етикетку в якості «великого герба».

Зараз - непристойними жестами пальців.

Досить знущатися над символами.
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13.09.2022 19:46 Відповісти
Ці кацапські цуки вкотре спробували спаскудити ТРИЗУБ
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13.09.2022 19:57 Відповісти
І ОСЬ ПОЯСНЕННЯ ЦЬОГО ДІЙСТВА
«Реакція banda. agency
Попередній допис зі сторінок у соціальних мережах зник, натомість banda. agency опублікувала новий.
«Друзі, вибачте, що довго відповідаємо, але нас захопила хвиля ваших коментарів. Все прочитали, всі меми побачили, тож тепер пояснюємо, що до чого.

По-перше, нашою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В'ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій.»
‼️‼️‼️‼️ Тобто тризуб Черновола ( по думці ТКАЧЕНКО ) для усіеі України не підходить , а ось ТРИЗУБ З АНУСОМ підходе
тобто як вмирати за Україну патріотам - то з тризубом Черновола , а як облизувати теріторіі з колобарантами , то треба безпечний жест ⁉️⁉️⁉️
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13.09.2022 19:53 Відповісти
І яка же ЦУКА поставила задачу ткаченку обрати безпечний жест ?

може журналісти зьясують ? Або ТКАЧЕНКО У ВІДСТАВКУ ‼️‼️

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13.09.2022 19:55 Відповісти
як жеж без земарафону. це неподобство.
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13.09.2022 21:23 Відповісти
Поспішають вложити в голову звільненому населенню, що їх звільнив Боневтік і єлдак, але вони помиляються, бо люди там не бачили їх, а бачили простих бюійців і їх командирів на ланосах, автобусах, старих ВАЗах, бо Володя все зарив в дороги і техніку у війська не закупляв, а сьогодні хоче показатися патріотом.
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13.09.2022 19:44 Відповісти
Це ще треба вияснити, що розуміє Ткаченко під українським мовленням.
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13.09.2022 19:52 Відповісти
Навищо на це час витрачати ?
у Ткаченко стількі зашкварів за півроку війни, що пора його гнати з міністра
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13.09.2022 20:00 Відповісти
не розуміє, а вважає..
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13.09.2022 20:12 Відповісти
Ось худоба лицемірна, у телеефір повернув квоти на мову кацапів, а тут стурбований українською мовою. Ну, не тварюка?
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13.09.2022 20:01 Відповісти
Саме Ткаченко причетний, що в нас майже знищене телебачення є лише "правильне" телебачення "єдиний марафон" ,до того ще два роки тому було заблоковані канали на супутнику ,де ж дивитись українські канали на окупованих територіях? замість створили непотрібний "дом".
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13.09.2022 20:04 Відповісти
Йозеф Кнехт

Єдиний переможний марафон.
Ведучі з каналів медведчука, іноземні гості - хороші узькі ліберали, вітчизняні гості - колишні депутати опзж, які розбрелися по різним фракціям.

Так, мені зараз в реплаях скажуть,що я нічого не розумію в інформолітиці.

Але ж б..., навіщо ходити по граблях?
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13.09.2022 20:05 Відповісти
та поф..його ніхто не дивиться...то є засіб виводу грошей за кордон..
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13.09.2022 20:14 Відповісти
Нам би і вільні території від кацапськомовних СМІ зачистити! У що перетворили проект трансляції українських новин на західні країни? У загальноукраїнський кацапськоязичний канал за рахунок держави. Що там з українською мовою? - Гаварітє па рускі! Ми вєщаєм нНА ВЄСЬ МІР!
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13.09.2022 20:19 Відповісти
це Ви я кою прогнали текст?
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13.09.2022 20:49 Відповісти
Кацапи на мові не говорять. У них язик.
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13.09.2022 20:54 Відповісти
 
 